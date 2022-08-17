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Промышленники Москвы удостоились госнаград за участие в разработке вакцины - РИА Новости, 17.08.2022
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
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Промышленники Москвы удостоились госнаград за участие в разработке вакцины
Промышленники Москвы удостоились госнаград за участие в разработке вакцины - РИА Новости, 17.08.2022
Промышленники Москвы удостоились госнаград за участие в разработке вакцины
Сотрудники московских промышленных предприятий удостоились государственных наград и почетных званий за активное участие в разработке и производстве вакцины... РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T09:12
2022-08-17T09:12
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
общество
москва
владислав овчинский
зеленоград
р-фарм
здоровье - общество
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МОСКВА, 17 авг – РИА Новости. Сотрудники московских промышленных предприятий удостоились государственных наград и почетных званий за активное участие в разработке и производстве вакцины против коронавирусной инфекции (COVID-19), сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП)."В Москве работает более трех тысяч промышленных предприятий, это свыше 700 тысяч сотрудников: инженеров, технологов, IT-специалистов и других профессионалов. Многие из них внесли неоценимый вклад в экономику страны своими инновационными разработками. Так, четыре сотрудника столичных промпредприятий удостоились государственных наград за активное участие в разработке и производстве вакцины против возбудителя коронавирусной инфекции. Еще двоим присвоены почетные звания заслуженных работников страны", – сказал руководитель ДИПП Владислав Овчинский.Медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени получили Екатерина Гущина — директор биотехнологического производства завода "Биннофарм" (входит в "Биннофарм Групп"), вице-президент компании "Р-Фарм" Иван Семенов, главный технолог отдела "Биннофарм" Максим Фаритов, а также Галина Цыпурина — мастер участка инспекции и упаковки "Биннофарм"."Приятно видеть, что работа всей команды и отдельных сотрудников “Биннофарм Групп” отмечена на самом высоком уровне. Наш завод в Зеленограде стал первой в мире площадкой по выпуску вакцины от COVID-19 и сегодня является флагманом в части выстроенного и отработанного технологического процесса промышленного производства биотехнологических препаратов и вакцин, эффективность производства постоянно растет", – отметил генеральный директор "Биннофарм Групп" Рустем Муратов.Кроме этого, почетное звание "Заслуженный работник пищевой индустрии Российской Федерации" присвоено председателю совета директоров компании "Дымовское колбасное производство" Вадиму Дымову.Почетное звание "Заслуженный деятель науки Российской Федерации" получил доктор технических наук, профессор, заместитель начальника экспертно-аналитического центра компании "Российская корпорация ракетно-космического приборостроения и информационных систем" Владимир Бетанов.
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общество, москва, владислав овчинский, зеленоград, р-фарм, здоровье - общество
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Общество, Москва, Владислав Овчинский, Зеленоград, Р-фарм, Здоровье - Общество
09:12 17.08.2022
 

Промышленники Москвы удостоились госнаград за участие в разработке вакцины

© РИА Новости / Пресс-служба АФК "Система" / Перейти в фотобанкПроизводство вакцины от COVID-19 на фармацевтическом заводе "Биннофарм"
Производство вакцины от COVID-19 на фармацевтическом заводе Биннофарм - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
© РИА Новости / Пресс-служба АФК "Система"
Перейти в фотобанк
Производство вакцины от COVID-19 на фармацевтическом заводе "Биннофарм". Архивное фото
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МОСКВА, 17 авг – РИА Новости. Сотрудники московских промышленных предприятий удостоились государственных наград и почетных званий за активное участие в разработке и производстве вакцины против коронавирусной инфекции (COVID-19), сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
Москве работает более трех тысяч промышленных предприятий, это свыше 700 тысяч сотрудников: инженеров, технологов, IT-специалистов и других профессионалов. Многие из них внесли неоценимый вклад в экономику страны своими инновационными разработками. Так, четыре сотрудника столичных промпредприятий удостоились государственных наград за активное участие в разработке и производстве вакцины против возбудителя коронавирусной инфекции. Еще двоим присвоены почетные звания заслуженных работников страны", – сказал руководитель ДИПП Владислав Овчинский.
Медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени получили Екатерина Гущина — директор биотехнологического производства завода "Биннофарм" (входит в "Биннофарм Групп"), вице-президент компании "Р-Фарм" Иван Семенов, главный технолог отдела "Биннофарм" Максим Фаритов, а также Галина Цыпурина — мастер участка инспекции и упаковки "Биннофарм".
"Приятно видеть, что работа всей команды и отдельных сотрудников “Биннофарм Групп” отмечена на самом высоком уровне. Наш завод в Зеленограде стал первой в мире площадкой по выпуску вакцины от COVID-19 и сегодня является флагманом в части выстроенного и отработанного технологического процесса промышленного производства биотехнологических препаратов и вакцин, эффективность производства постоянно растет", – отметил генеральный директор "Биннофарм Групп" Рустем Муратов.
Кроме этого, почетное звание "Заслуженный работник пищевой индустрии Российской Федерации" присвоено председателю совета директоров компании "Дымовское колбасное производство" Вадиму Дымову.
Почетное звание "Заслуженный деятель науки Российской Федерации" получил доктор технических наук, профессор, заместитель начальника экспертно-аналитического центра компании "Российская корпорация ракетно-космического приборостроения и информационных систем" Владимир Бетанов.
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыОбществоМоскваВладислав ОвчинскийЗеленоградР-фармЗдоровье - Общество
 
 
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