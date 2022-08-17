12:50 17.08.2022 (обновлено: 12:51 17.08.2022)
Сбербанк запатентовал технологии по распознаванию дипфейков
Сбербанк запатентовал технологии, помогающие повысить эффективность обнаружения дипфейков
Офис Сбербанка. Архивное фото
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Сбербанк запатентовал технологии, помогающие повысить точность и эффективность обнаружения синтетического изменения изображений лиц людей в видео, сообщает банк.
"Сбер" получил два патента Федеральной службы по интеллектуальной собственности на технологии, созданные в рамках исследования по выявлению дипфейков. Результатом работы является повышение точности и эффективности обнаружения синтетического изменения изображений лиц людей в видео", - говорится в сообщении.
Основу технологий составляет ряд ансамблей нейросетевых моделей и метод амплификации и анализа средствами искусственного интеллекта микроизменений в цветах объектов на кадрах. Объединенные в одну систему, они позволяют с высокой точностью определить синтетически измененные изображения лиц на видео, пояснили в Сбербанке.
Отличительной особенностью системы является возможность обработки видеоконтента с несколькими лицами в кадре. В этом случае система выявляет отдельное лицо, созданное синтетическим образом, и оценивает его достоверность, что позволяет противодействовать ряду методов обхода систем выявления дипфейков. Показатели эффективности системы при замерах на независимых тестовых выборках составили 98%, что существенно выше показателей опубликованных аналогов.
Разработанные технологии помогут защититься от кибератак, выявлять на ранних стадиях информационные атаки с целью борьбы с фейковыми новостями, а также обеспечить защиту переговоров по видеоконференцсвязи.
"Сбер" постоянно совершенствует свои системы кибербезопасности и проводит научные исследования в данной области. Наши запатентованные изобретения позволят эффективно решать задачи по выявлению информационных атак и кибератак с использованием дипфейк-технологий. Синтетические видео, используемые для атак на "Сбер" и наших клиентов, будут выявлены на самых ранних стадиях", - прокомментировал зампред правления банка Станислав Кузнецов.