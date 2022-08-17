https://ria.ru/20220817/dipfeyki-1810194087.html

Сбербанк запатентовал технологии по распознаванию дипфейков

Сбербанк запатентовал технологии по распознаванию дипфейков - РИА Новости, 17.08.2022

Сбербанк запатентовал технологии по распознаванию дипфейков

Сбербанк запатентовал технологии, помогающие повысить точность и эффективность обнаружения синтетического изменения изображений лиц людей в видео, сообщает... РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-17T12:50

2022-08-17T12:50

2022-08-17T12:51

технологии

сбербанк россии

сбер

станислав кузнецов

новости компаний - экономика

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/1c/1577885749_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_388bc54e2ec0b84958ad3a4606a1bd8d.jpg

МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Сбербанк запатентовал технологии, помогающие повысить точность и эффективность обнаружения синтетического изменения изображений лиц людей в видео, сообщает банк."Сбер" получил два патента Федеральной службы по интеллектуальной собственности на технологии, созданные в рамках исследования по выявлению дипфейков. Результатом работы является повышение точности и эффективности обнаружения синтетического изменения изображений лиц людей в видео", - говорится в сообщении.Основу технологий составляет ряд ансамблей нейросетевых моделей и метод амплификации и анализа средствами искусственного интеллекта микроизменений в цветах объектов на кадрах. Объединенные в одну систему, они позволяют с высокой точностью определить синтетически измененные изображения лиц на видео, пояснили в Сбербанке.Отличительной особенностью системы является возможность обработки видеоконтента с несколькими лицами в кадре. В этом случае система выявляет отдельное лицо, созданное синтетическим образом, и оценивает его достоверность, что позволяет противодействовать ряду методов обхода систем выявления дипфейков. Показатели эффективности системы при замерах на независимых тестовых выборках составили 98%, что существенно выше показателей опубликованных аналогов.Разработанные технологии помогут защититься от кибератак, выявлять на ранних стадиях информационные атаки с целью борьбы с фейковыми новостями, а также обеспечить защиту переговоров по видеоконференцсвязи."Сбер" постоянно совершенствует свои системы кибербезопасности и проводит научные исследования в данной области. Наши запатентованные изобретения позволят эффективно решать задачи по выявлению информационных атак и кибератак с использованием дипфейк-технологий. Синтетические видео, используемые для атак на "Сбер" и наших клиентов, будут выявлены на самых ранних стадиях", - прокомментировал зампред правления банка Станислав Кузнецов.

https://ria.ru/20220817/intellekt-1810155158.html

https://ria.ru/20220816/telefon-1810077464.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

технологии, сбербанк россии, сбер, станислав кузнецов, новости компаний - экономика, россия