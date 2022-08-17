Рейтинг@Mail.ru
Сбербанк запатентовал технологии по распознаванию дипфейков - РИА Новости, 17.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220817/dipfeyki-1810194087.html
Сбербанк запатентовал технологии по распознаванию дипфейков
Сбербанк запатентовал технологии по распознаванию дипфейков - РИА Новости, 17.08.2022
Сбербанк запатентовал технологии по распознаванию дипфейков
Сбербанк запатентовал технологии, помогающие повысить точность и эффективность обнаружения синтетического изменения изображений лиц людей в видео, сообщает... РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T12:50
2022-08-17T12:51
технологии
сбербанк россии
сбер
станислав кузнецов
новости компаний - экономика
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/1c/1577885749_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_388bc54e2ec0b84958ad3a4606a1bd8d.jpg
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Сбербанк запатентовал технологии, помогающие повысить точность и эффективность обнаружения синтетического изменения изображений лиц людей в видео, сообщает банк."Сбер" получил два патента Федеральной службы по интеллектуальной собственности на технологии, созданные в рамках исследования по выявлению дипфейков. Результатом работы является повышение точности и эффективности обнаружения синтетического изменения изображений лиц людей в видео", - говорится в сообщении.Основу технологий составляет ряд ансамблей нейросетевых моделей и метод амплификации и анализа средствами искусственного интеллекта микроизменений в цветах объектов на кадрах. Объединенные в одну систему, они позволяют с высокой точностью определить синтетически измененные изображения лиц на видео, пояснили в Сбербанке.Отличительной особенностью системы является возможность обработки видеоконтента с несколькими лицами в кадре. В этом случае система выявляет отдельное лицо, созданное синтетическим образом, и оценивает его достоверность, что позволяет противодействовать ряду методов обхода систем выявления дипфейков. Показатели эффективности системы при замерах на независимых тестовых выборках составили 98%, что существенно выше показателей опубликованных аналогов.Разработанные технологии помогут защититься от кибератак, выявлять на ранних стадиях информационные атаки с целью борьбы с фейковыми новостями, а также обеспечить защиту переговоров по видеоконференцсвязи."Сбер" постоянно совершенствует свои системы кибербезопасности и проводит научные исследования в данной области. Наши запатентованные изобретения позволят эффективно решать задачи по выявлению информационных атак и кибератак с использованием дипфейк-технологий. Синтетические видео, используемые для атак на "Сбер" и наших клиентов, будут выявлены на самых ранних стадиях", - прокомментировал зампред правления банка Станислав Кузнецов.
https://ria.ru/20220817/intellekt-1810155158.html
https://ria.ru/20220816/telefon-1810077464.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/1c/1577885749_137:0:2869:2048_1920x0_80_0_0_8e6a29e5e9bd71f1d5f731df0bbf5a98.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, сбербанк россии, сбер, станислав кузнецов, новости компаний - экономика, россия
Технологии, Сбербанк России, Сбер, Станислав Кузнецов, Новости компаний - Экономика, Россия
12:50 17.08.2022 (обновлено: 12:51 17.08.2022)
 
Сбербанк запатентовал технологии по распознаванию дипфейков

Сбербанк запатентовал технологии, помогающие повысить эффективность обнаружения дипфейков

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкОфис Сбербанка
Офис Сбербанка - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Офис Сбербанка. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Сбербанк запатентовал технологии, помогающие повысить точность и эффективность обнаружения синтетического изменения изображений лиц людей в видео, сообщает банк.
"Сбер" получил два патента Федеральной службы по интеллектуальной собственности на технологии, созданные в рамках исследования по выявлению дипфейков. Результатом работы является повышение точности и эффективности обнаружения синтетического изменения изображений лиц людей в видео", - говорится в сообщении.
Молодые люди работают за компьютерами - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
10:32
В России появится Национальный центр развития искусственного интеллекта
Основу технологий составляет ряд ансамблей нейросетевых моделей и метод амплификации и анализа средствами искусственного интеллекта микроизменений в цветах объектов на кадрах. Объединенные в одну систему, они позволяют с высокой точностью определить синтетически измененные изображения лиц на видео, пояснили в Сбербанке.
Отличительной особенностью системы является возможность обработки видеоконтента с несколькими лицами в кадре. В этом случае система выявляет отдельное лицо, созданное синтетическим образом, и оценивает его достоверность, что позволяет противодействовать ряду методов обхода систем выявления дипфейков. Показатели эффективности системы при замерах на независимых тестовых выборках составили 98%, что существенно выше показателей опубликованных аналогов.
Разработанные технологии помогут защититься от кибератак, выявлять на ранних стадиях информационные атаки с целью борьбы с фейковыми новостями, а также обеспечить защиту переговоров по видеоконференцсвязи.
"Сбер" постоянно совершенствует свои системы кибербезопасности и проводит научные исследования в данной области. Наши запатентованные изобретения позволят эффективно решать задачи по выявлению информационных атак и кибератак с использованием дипфейк-технологий. Синтетические видео, используемые для атак на "Сбер" и наших клиентов, будут выявлены на самых ранних стадиях", - прокомментировал зампред правления банка Станислав Кузнецов.
Мужчина в офисе компании Лаборатория Касперского в Москве - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
Вчера, 18:24
Kaspersky дорабатывает функционал своего антихакерского мобильного телефона
 
ТехнологииСбербанк РоссииСберСтанислав КузнецовНовости компаний - ЭкономикаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала