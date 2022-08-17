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СК проверит данные о случаях сексуального насилия в калининградском детдоме
СК проверит данные о случаях сексуального насилия в калининградском детдоме - РИА Новости, 17.08.2022
СК проверит данные о случаях сексуального насилия в калининградском детдоме
Следственные органы проверяют, не бездействовало ли руководство одного из детских домов Калининградской области, где якобы были случаи сексуального насилия над... РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T20:28
2022-08-17T20:28
2022-08-17T20:34
происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
калининградская область
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 авг – РИА Новости. Следственные органы проверяют, не бездействовало ли руководство одного из детских домов Калининградской области, где якобы были случаи сексуального насилия над детьми со стороны старших воспитанников, сообщает СУСК РФ по региону.Как отмечает следственное ведомство, в среду в интернете появилась информация о том, что в одном из региональных учреждений для детей, оставшихся без попечения родителей, имеются "многочисленные факты сексуального насилия над малолетними воспитанниками со стороны более старших товарищей". При этом утверждается, что руководство учреждения бездействует, хотя осведомлено о таких случаях."Ранее по данному факту следственными органами… организована доследственная проверка, проведение которой, по указанию руководителя управления Дмитрия Бочарова, поручено первому отделу по расследованию особо важных дел (о преступлениях против личности и общественной безопасности) СУ СК России по Калининградской области", - говорится в сообщении.Как отмечается, проверка направлена на "детальное установление всех без исключения обстоятельств произошедшего".
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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), калининградская область
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Калининградская область
20:28 17.08.2022 (обновлено: 20:34 17.08.2022)
СК проверит данные о случаях сексуального насилия в калининградском детдоме
СК проверяет руководство детдома под Калининградом из-за сексуального насилия среди детей