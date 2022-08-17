https://ria.ru/20220817/covid-19-1810127993.html

В Новосибирской области ввели рекомендательный масочный режим

В Новосибирской области ввели рекомендательный масочный режим - РИА Новости, 17.08.2022

В Новосибирской области ввели рекомендательный масочный режим

Региональный оперштаб по профилактике коронавируса в Новосибирской области решил рекомендовать введение масочного режима в общественном транспорте и для... РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-17T05:37

2022-08-17T05:37

2022-08-17T05:37

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

новосибирская область

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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НОВОСИБИРСК, 17 авг – РИА Новости. Региональный оперштаб по профилактике коронавируса в Новосибирской области решил рекомендовать введение масочного режима в общественном транспорте и для сотрудников организаций, работающих с населением, сообщает в среду облправительство.Текущую эпидемиологическую ситуацию в Новосибирской области, проведение мероприятий, направленных на предотвращение распространения коронавируса, а также ход ревакцинации против COVID-19 обсудили 16 августа в правительстве региона на заседании оперативного штаба под руководством первого замгубернатора Юрия Петухова."По итогам заседания оперативный штаб принял решение рекомендовать использование масок в общественном транспорте, а работникам учреждений, активно взаимодействующим с гражданами – при нахождении на рабочих местах", - говорится в сообщении.Как доложил глава теруправления Роспотребнадзора Александр Щербатов, в регионе продолжается нарастание эпидемиологического процесса, за последнюю неделю выявлено более 1199 новых случаев COVID-19 (рост почти на 50%). Наиболее активный прирост наблюдается в районах области. Также растет количество выявляемых случаев ОРВИ.Министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов сообщил, что за последние сутки выявлено 192 случая заражения коронавирусом. Коечный фонд в коронавирусных госпиталях составляет 749 коек. Продолжается вакцинация от коронавирусной инфекции. Готовится кампания по вакцинации от гриппа, необходимое количество вакцины поступило в регион.

https://ria.ru/20220728/kampus-1805607083.html

https://ria.ru/20220720/gazifikatsiya-1803707020.html

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общество, здоровье - общество, новосибирская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)