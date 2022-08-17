https://ria.ru/20220817/carlsberg-1810296298.html
Издержки Carlsberg от ухода из России составили более миллиарда долларов
Издержки Carlsberg от ухода из России составили более миллиарда долларов - РИА Новости, 17.08.2022
Издержки Carlsberg от ухода из России составили более миллиарда долларов
Издержки Carlsberg от деятельности в РФ в первом полугодии 2022 финансового года составили 8,6 миллиарда датских крон (1,18 миллиарда долларов) из-за... РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T18:42
2022-08-17T18:42
2022-08-17T18:42
россия
экономика
дания
carlsberg
в мире
пиво
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Издержки Carlsberg от деятельности в РФ в первом полугодии 2022 финансового года составили 8,6 миллиарда датских крон (1,18 миллиарда долларов) из-за обесценения активов на 9,6 миллиарда датских крон (1,31 миллиарда долларов), следует из финансовой отчётности компании.Carlsberg 28 марта анонсировала продажу своих российских активов стоимостью в 9,6 миллиарда датских крон. Эта сумма учитывается компанией в её финансовых отчётностях как "обесценивание активов" в России."Издержки составили 8,6 миллиарда датских крон из-за убытка от обесценения активов на 9,6 миллиарда датских крон, зафиксированного в марте", - отмечается в финансовом отчёте.При этом, как отмечается в документе, выручка компании в России выросла на 44% до 4,34 миллиарда датских крон (примерно 595 миллионов долларов) на укреплении курса рубля. Прибыль составила 944 миллиона датских крон (почти 130 миллионов долларов).Carlsberg A/S, основанная в 1847 году в Дании, сегодня занимает одно из лидирующих позиций на мировом рынке пива. В ее портфеле порядка 140 брендов, в том числе Carlsberg, Tuborg, Kronenburg, "Балтика" и другие. Продукция продается более чем в 150 странах.
https://ria.ru/20220810/markirovka-1808753436.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, экономика, дания, carlsberg, в мире, пиво
Россия, Экономика, Дания, Carlsberg, В мире, Пиво
Издержки Carlsberg от ухода из России составили более миллиарда долларов
Издержки Carlsberg в первом полугодии от ухода из России составили 1,2 миллиарда долларов