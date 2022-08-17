https://ria.ru/20220817/carlsberg-1810296298.html

Издержки Carlsberg от ухода из России составили более миллиарда долларов

Издержки Carlsberg от ухода из России составили более миллиарда долларов - РИА Новости, 17.08.2022

Издержки Carlsberg от ухода из России составили более миллиарда долларов

Издержки Carlsberg от деятельности в РФ в первом полугодии 2022 финансового года составили 8,6 миллиарда датских крон (1,18 миллиарда долларов) из-за... РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-17T18:42

2022-08-17T18:42

2022-08-17T18:42

россия

экономика

дания

carlsberg

в мире

пиво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/11/1810295707_0:156:2048:1308_1920x0_80_0_0_4f6110551bc895f1ac4150a7868492d3.jpg

МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Издержки Carlsberg от деятельности в РФ в первом полугодии 2022 финансового года составили 8,6 миллиарда датских крон (1,18 миллиарда долларов) из-за обесценения активов на 9,6 миллиарда датских крон (1,31 миллиарда долларов), следует из финансовой отчётности компании.Carlsberg 28 марта анонсировала продажу своих российских активов стоимостью в 9,6 миллиарда датских крон. Эта сумма учитывается компанией в её финансовых отчётностях как "обесценивание активов" в России."Издержки составили 8,6 миллиарда датских крон из-за убытка от обесценения активов на 9,6 миллиарда датских крон, зафиксированного в марте", - отмечается в финансовом отчёте.При этом, как отмечается в документе, выручка компании в России выросла на 44% до 4,34 миллиарда датских крон (примерно 595 миллионов долларов) на укреплении курса рубля. Прибыль составила 944 миллиона датских крон (почти 130 миллионов долларов).Carlsberg A/S, основанная в 1847 году в Дании, сегодня занимает одно из лидирующих позиций на мировом рынке пива. В ее портфеле порядка 140 брендов, в том числе Carlsberg, Tuborg, Kronenburg, "Балтика" и другие. Продукция продается более чем в 150 странах.

https://ria.ru/20220810/markirovka-1808753436.html

россия

дания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, экономика, дания, carlsberg, в мире, пиво