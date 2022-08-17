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Издержки Carlsberg от ухода из России составили более миллиарда долларов - РИА Новости, 17.08.2022
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Издержки Carlsberg от ухода из России составили более миллиарда долларов
Издержки Carlsberg от ухода из России составили более миллиарда долларов - РИА Новости, 17.08.2022
Издержки Carlsberg от ухода из России составили более миллиарда долларов
Издержки Carlsberg от деятельности в РФ в первом полугодии 2022 финансового года составили 8,6 миллиарда датских крон (1,18 миллиарда долларов) из-за... РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T18:42
2022-08-17T18:42
россия
экономика
дания
carlsberg
в мире
пиво
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Издержки Carlsberg от деятельности в РФ в первом полугодии 2022 финансового года составили 8,6 миллиарда датских крон (1,18 миллиарда долларов) из-за обесценения активов на 9,6 миллиарда датских крон (1,31 миллиарда долларов), следует из финансовой отчётности компании.Carlsberg 28 марта анонсировала продажу своих российских активов стоимостью в 9,6 миллиарда датских крон. Эта сумма учитывается компанией в её финансовых отчётностях как "обесценивание активов" в России."Издержки составили 8,6 миллиарда датских крон из-за убытка от обесценения активов на 9,6 миллиарда датских крон, зафиксированного в марте", - отмечается в финансовом отчёте.При этом, как отмечается в документе, выручка компании в России выросла на 44% до 4,34 миллиарда датских крон (примерно 595 миллионов долларов) на укреплении курса рубля. Прибыль составила 944 миллиона датских крон (почти 130 миллионов долларов).Carlsberg A/S, основанная в 1847 году в Дании, сегодня занимает одно из лидирующих позиций на мировом рынке пива. В ее портфеле порядка 140 брендов, в том числе Carlsberg, Tuborg, Kronenburg, "Балтика" и другие. Продукция продается более чем в 150 странах.
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россия, экономика, дания, carlsberg, в мире, пиво
Россия, Экономика, Дания, Carlsberg, В мире, Пиво
18:42 17.08.2022
 
Издержки Carlsberg от ухода из России составили более миллиарда долларов

Издержки Carlsberg в первом полугодии от ухода из России составили 1,2 миллиарда долларов

© AFP 2022 / Jens Noergaard LarsenШтаб-квартира Carlsberg в Копенгагене
Штаб-квартира Carlsberg в Копенгагене - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
© AFP 2022 / Jens Noergaard Larsen
Штаб-квартира Carlsberg в Копенгагене. Архивное фото
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Издержки Carlsberg от деятельности в РФ в первом полугодии 2022 финансового года составили 8,6 миллиарда датских крон (1,18 миллиарда долларов) из-за обесценения активов на 9,6 миллиарда датских крон (1,31 миллиарда долларов), следует из финансовой отчётности компании.
Carlsberg 28 марта анонсировала продажу своих российских активов стоимостью в 9,6 миллиарда датских крон. Эта сумма учитывается компанией в её финансовых отчётностях как "обесценивание активов" в России.
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"Издержки составили 8,6 миллиарда датских крон из-за убытка от обесценения активов на 9,6 миллиарда датских крон, зафиксированного в марте", - отмечается в финансовом отчёте.
При этом, как отмечается в документе, выручка компании в России выросла на 44% до 4,34 миллиарда датских крон (примерно 595 миллионов долларов) на укреплении курса рубля. Прибыль составила 944 миллиона датских крон (почти 130 миллионов долларов).
Carlsberg A/S, основанная в 1847 году в Дании, сегодня занимает одно из лидирующих позиций на мировом рынке пива. В ее портфеле порядка 140 брендов, в том числе Carlsberg, Tuborg, Kronenburg, "Балтика" и другие. Продукция продается более чем в 150 странах.
 
РоссияЭкономикаДанияCarlsbergВ миреПиво
 
 
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