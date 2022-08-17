https://ria.ru/20220817/btr-1810222171.html
Белоруссия представила новый БТР на "Армии-2022"
Белоруссия представила новый БТР на "Армии-2022" - РИА Новости, 17.08.2022
Белоруссия представила новый БТР на "Армии-2022"
Минский завод колёсных тягачей на форуме "Армия 2022" в Подмосковье демонстрирует бронетранспортер МЗКТ-690003 (V-2) - машина представлена в полную величину -... РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T14:51
2022-08-17T14:51
2022-08-17T15:23
форум "армия-2022"
патриот
россия
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белоруссия
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КУБИНКА (Московская область), 17 авг - РИА Новости. Минский завод колёсных тягачей на форуме "Армия 2022" в Подмосковье демонстрирует бронетранспортер МЗКТ-690003 (V-2) - машина представлена в полную величину - это первый испытанный опытный образец, передаёт корреспондент РИА Новости .Максимальная скорость машины, как рассказали корреспонденту агентства на стенде ОАО МЗКТ, составляет 110 км/ч, максимальная скорость на плаву - 10 км/ч, весит автомобиль 22 тонны. Как рассказали РИА Новости на стенде компании, машина была представлена в прошлом году, на "Армии-2022" она показывается уже как прошедший все необходимые испытания и готовый к продаже опытный образец.У машины цельносварной бронированный корпус, также в БТР установлены энергопоглощающие сиденья и подвесной пол, позволяющий смягчить ударную волну при подрыве. Автомобиль предназначен для переброски личного состава и, помимо этого, может обеспечить огневую поддержку десантированным подразделениям в бою, а также оказать сопротивление бронированной технике.Международный военно-технический форум "Армия-2022" проходит с 15 по 21 августа. На нем запланировано около 300 мероприятий, которые проходят на объектах парка "Патриот", на полигоне "Алабино", аэродроме "Кубинка", а также во всех военных округах и на Северном флоте - всего более чем в 30 регионах России. Участие в форуме принимают военные делегации 72 стран.
https://ria.ru/20220817/pvo-1810177273.html
https://ria.ru/20220817/armiya-2022-1810124455.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
форум "армия-2022", патриот, россия, безопасность, белоруссия
Форум "Армия-2022", Патриот, Россия, Безопасность, Белоруссия
14:51 17.08.2022 (обновлено: 15:23 17.08.2022)
Белоруссия представила новый БТР на "Армии-2022"
Минский завод колесных тягачей представил новый БТР МЗКТ-690003 на форуме "Армия 2022"
КУБИНКА (Московская область), 17 авг - РИА Новости. Минский завод колёсных тягачей на форуме "Армия 2022" в Подмосковье демонстрирует бронетранспортер МЗКТ-690003 (V-2) - машина представлена в полную величину - это первый испытанный опытный образец, передаёт корреспондент РИА Новости .
Максимальная скорость машины, как рассказали корреспонденту агентства на стенде ОАО МЗКТ, составляет 110 км/ч, максимальная скорость на плаву - 10 км/ч, весит автомобиль 22 тонны. Как рассказали РИА Новости на стенде компании, машина была представлена в прошлом году, на "Армии-2022" она показывается уже как прошедший все необходимые испытания и готовый к продаже опытный образец.
У машины цельносварной бронированный корпус, также в БТР установлены энергопоглощающие сиденья и подвесной пол, позволяющий смягчить ударную волну при подрыве. Автомобиль предназначен для переброски личного состава и, помимо этого, может обеспечить огневую поддержку десантированным подразделениям в бою, а также оказать сопротивление бронированной технике.
Международный военно-технический форум "Армия-2022" проходит с 15 по 21 августа. На нем запланировано около 300 мероприятий, которые проходят на объектах парка "Патриот
", на полигоне "Алабино", аэродроме "Кубинка", а также во всех военных округах и на Северном флоте - всего более чем в 30 регионах России
. Участие в форуме принимают военные делегации 72 стран.