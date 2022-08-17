https://ria.ru/20220817/bpla-1810336381.html

Командир батальона "Спарта": в ДНР научились противостоять украинским БПЛА

Командир батальона "Спарта": в ДНР научились противостоять украинским БПЛА - РИА Новости, 17.08.2022

Командир батальона "Спарта": в ДНР научились противостоять украинским БПЛА

Бойцы ДНР научились противостоять украинским военным в сфере применения беспилотников, чему способствовал созданный в республике центр беспилотной авиации,... РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-17T23:42

2022-08-17T23:42

2022-08-17T23:44

специальная военная операция на украине

технологии

денис пушилин

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бпла

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ДОНЕЦК, 17 авг - РИА Новости. Бойцы ДНР научились противостоять украинским военным в сфере применения беспилотников, чему способствовал созданный в республике центр беспилотной авиации, заявил РИА Новости командир легендарного батальона "Спарта" Артём Жога.В центре беспилотной авиации имени Героя России Владимира Жоги в среду состоялось награждение лучших курсантов."Они (украинцы) технически подкованы. Они используют как ружья разных модификаций, которыми закрывается канал связи, GPS, спутники. Также они используют аэроскопы для определения места взлета, точки взлета", - сказал Артём Жога, чей сын Владимир погиб в ходе спецоперации, спасая мирных жителей.По его словам, украинские операторы работают совместно с артиллерийскими подразделениями, чтобы обнаружить точку взлета и нанести огневое поражение."Мы уже научились с этим бороться, есть разные варианты, есть разные прошивки беспилотников, которые исключают обнаружение точки взлета. Для этого и создавался этот центр, чтобы собрать инструкторов, которые технически очень подкованы и могут делиться своими знаниями с другими ребятами из других подразделений", - отметил командир.Он уточнил, что в центре ведется работа как по обучению операторов беспилотных летательных систем, так и по техническому обеспечению."В нынешних реалиях это очень необходимый продукт для того, чтобы можно было успешно вести боевые действия", - сказал Жога.Центр занимается подготовкой пилотов БПЛА, служащих в различных подразделениях. Курсы по разным дисциплинам, рассказывать о которых администрация не считает возможным по соображениям секретности, проходят военнослужащие различных родов войск. Курирует центр лично глава ДНР Денис Пушилин.

https://ria.ru/20220817/bpla-1810300376.html

https://ria.ru/20220816/bespilotniki-1810004971.html

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технологии, денис пушилин, донецкая народная республика, россия, украина, бпла