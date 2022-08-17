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Командир батальона "Спарта": в ДНР научились противостоять украинским БПЛА - РИА Новости, 17.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220817/bpla-1810336381.html
Командир батальона "Спарта": в ДНР научились противостоять украинским БПЛА
Командир батальона "Спарта": в ДНР научились противостоять украинским БПЛА - РИА Новости, 17.08.2022
Командир батальона "Спарта": в ДНР научились противостоять украинским БПЛА
Бойцы ДНР научились противостоять украинским военным в сфере применения беспилотников, чему способствовал созданный в республике центр беспилотной авиации,... РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T23:42
2022-08-17T23:44
специальная военная операция на украине
технологии
денис пушилин
донецкая народная республика
россия
украина
бпла
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ДОНЕЦК, 17 авг - РИА Новости. Бойцы ДНР научились противостоять украинским военным в сфере применения беспилотников, чему способствовал созданный в республике центр беспилотной авиации, заявил РИА Новости командир легендарного батальона "Спарта" Артём Жога.В центре беспилотной авиации имени Героя России Владимира Жоги в среду состоялось награждение лучших курсантов."Они (украинцы) технически подкованы. Они используют как ружья разных модификаций, которыми закрывается канал связи, GPS, спутники. Также они используют аэроскопы для определения места взлета, точки взлета", - сказал Артём Жога, чей сын Владимир погиб в ходе спецоперации, спасая мирных жителей.По его словам, украинские операторы работают совместно с артиллерийскими подразделениями, чтобы обнаружить точку взлета и нанести огневое поражение."Мы уже научились с этим бороться, есть разные варианты, есть разные прошивки беспилотников, которые исключают обнаружение точки взлета. Для этого и создавался этот центр, чтобы собрать инструкторов, которые технически очень подкованы и могут делиться своими знаниями с другими ребятами из других подразделений", - отметил командир.Он уточнил, что в центре ведется работа как по обучению операторов беспилотных летательных систем, так и по техническому обеспечению."В нынешних реалиях это очень необходимый продукт для того, чтобы можно было успешно вести боевые действия", - сказал Жога.Центр занимается подготовкой пилотов БПЛА, служащих в различных подразделениях. Курсы по разным дисциплинам, рассказывать о которых администрация не считает возможным по соображениям секретности, проходят военнослужащие различных родов войск. Курирует центр лично глава ДНР Денис Пушилин.
https://ria.ru/20220817/bpla-1810300376.html
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технологии, денис пушилин, донецкая народная республика, россия, украина, бпла
Специальная военная операция на Украине, Технологии, Денис Пушилин, Донецкая Народная Республика, Россия, Украина, БПЛА
23:42 17.08.2022 (обновлено: 23:44 17.08.2022)
 
Командир батальона "Спарта": в ДНР научились противостоять украинским БПЛА

Командир батальона "Спарта" Жога: в ДНР научились противостоять украинским операторам БПЛА

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАртем Жога
Артем Жога - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Артем Жога. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 17 авг - РИА Новости. Бойцы ДНР научились противостоять украинским военным в сфере применения беспилотников, чему способствовал созданный в республике центр беспилотной авиации, заявил РИА Новости командир легендарного батальона "Спарта" Артём Жога.
В центре беспилотной авиации имени Героя России Владимира Жоги в среду состоялось награждение лучших курсантов.
"Они (украинцы) технически подкованы. Они используют как ружья разных модификаций, которыми закрывается канал связи, GPS, спутники. Также они используют аэроскопы для определения места взлета, точки взлета", - сказал Артём Жога, чей сын Владимир погиб в ходе спецоперации, спасая мирных жителей.
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По его словам, украинские операторы работают совместно с артиллерийскими подразделениями, чтобы обнаружить точку взлета и нанести огневое поражение.
"Мы уже научились с этим бороться, есть разные варианты, есть разные прошивки беспилотников, которые исключают обнаружение точки взлета. Для этого и создавался этот центр, чтобы собрать инструкторов, которые технически очень подкованы и могут делиться своими знаниями с другими ребятами из других подразделений", - отметил командир.
Он уточнил, что в центре ведется работа как по обучению операторов беспилотных летательных систем, так и по техническому обеспечению.
"В нынешних реалиях это очень необходимый продукт для того, чтобы можно было успешно вести боевые действия", - сказал Жога.
Центр занимается подготовкой пилотов БПЛА, служащих в различных подразделениях. Курсы по разным дисциплинам, рассказывать о которых администрация не считает возможным по соображениям секретности, проходят военнослужащие различных родов войск. Курирует центр лично глава ДНР Денис Пушилин.
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Специальная военная операция на УкраинеТехнологииДенис ПушилинДонецкая Народная РеспубликаРоссияУкраинаБПЛА
 
 
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