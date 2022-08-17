https://ria.ru/20220817/blinken-1810317378.html

Блинкен пошутил о связи опыта боевых искусств и работы дипломата

Блинкен пошутил о связи опыта боевых искусств и работы дипломата - РИА Новости, 17.08.2022

Блинкен пошутил о связи опыта боевых искусств и работы дипломата

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что опыт владения боевыми искусствами "чрезвычайно полезен" в работе американских дипломатов и позволяет ему лично... РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-17T20:44

2022-08-17T20:44

2022-08-17T20:44

в мире

сша

энтони блинкен

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ВАШИНГТОН, 17 авг – РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что опыт владения боевыми искусствами "чрезвычайно полезен" в работе американских дипломатов и позволяет ему лично чувствовать себя намного спокойнее."Наличие определенного опыта владения боевыми искусствами чрезвычайно полезно в работе, которую мы выполняем ежедневно, и позволяет мне чувствовать себя намного лучше", - в шутку сказал Блинкен, выступая в среду в госдепартаменте на тему работы возглавляемого им ведомства.

https://ria.ru/20220809/afrika-1808258938.html

сша

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в мире, сша, энтони блинкен