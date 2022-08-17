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Блинкен пошутил о связи опыта боевых искусств и работы дипломата
Блинкен пошутил о связи опыта боевых искусств и работы дипломата - РИА Новости, 17.08.2022
Блинкен пошутил о связи опыта боевых искусств и работы дипломата
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что опыт владения боевыми искусствами "чрезвычайно полезен" в работе американских дипломатов и позволяет ему лично... РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T20:44
2022-08-17T20:44
2022-08-17T20:44
в мире
сша
энтони блинкен
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ВАШИНГТОН, 17 авг – РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что опыт владения боевыми искусствами "чрезвычайно полезен" в работе американских дипломатов и позволяет ему лично чувствовать себя намного спокойнее."Наличие определенного опыта владения боевыми искусствами чрезвычайно полезно в работе, которую мы выполняем ежедневно, и позволяет мне чувствовать себя намного лучше", - в шутку сказал Блинкен, выступая в среду в госдепартаменте на тему работы возглавляемого им ведомства.
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в мире, сша, энтони блинкен
В мире, США, Энтони Блинкен
Блинкен пошутил о связи опыта боевых искусств и работы дипломата
Госсекретарь США Блинкен: опыт боевых искусств делает работу дипломата намного спокойнее