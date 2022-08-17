https://ria.ru/20220817/bezrabotitsa-1810117883.html

Источник сообщил о прогнозе Минэкономразвития по безработице в 2022 году

Источник сообщил о прогнозе Минэкономразвития по безработице в 2022 году - РИА Новости, 17.08.2022

Источник сообщил о прогнозе Минэкономразвития по безработице в 2022 году

Безработица в РФ в 2022 году останется на уровне 2021 года в 4,8%, пик роста придется на конец этого - начало следующего года, сообщил журналистам федеральный... РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-17T00:08

2022-08-17T00:08

2022-08-17T00:08

экономика

антон котяков

максим решетников

россия

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

министерство финансов рф (минфин россии)

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Безработица в РФ в 2022 году останется на уровне 2021 года в 4,8%, пик роста придется на конец этого - начало следующего года, сообщил журналистам федеральный чиновник, знакомый с ходом обсуждения проекта прогноза министерства на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов.По информации собеседника журналистов, министерство внесло проект основных параметров среднесрочного прогноза социально-экономического развития РФ до 2025 года на рассмотрение бюджетной комиссии правительства РФ. Базовые параметры документа, по словам чиновника, согласованы с Минфином и Минэнерго.По его словам, Минэкономразвития прогнозирует безработицу в 2022 году на уровне 4,8%, в 2023 – на уровне 5,2%. "Понятно, что даны среднегодовые цифры, динамика будет с пиком на конец этого - начало следующего года", - сказал чиновник.При этом, указал федеральный чиновник, период повышенной безработицы будет не очень продолжительным. В настоящее время, по данным Росстата, уровень безработицы в России находится на историческом минимуме в 3,9%.Министр труда и социальной защиты Антон Котяков на прошлой неделе говорил, что ситуация с безработицей в 2022 году будет сопоставима со средними значениями 2021 года. В свою очередь министр экономического развития Максим Решетников в начале августа отмечал, что безработица осенью отойдет от рекордно низкого уровня, однако ситуация будет контролируемой.

https://ria.ru/20220817/inflyatsiya-1810117227.html

россия

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экономика, антон котяков, максим решетников, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), министерство финансов рф (минфин россии), министерство энергетики рф (минэнерго россии)