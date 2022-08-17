https://ria.ru/20220817/bezrabotitsa-1810117883.html
Источник сообщил о прогнозе Минэкономразвития по безработице в 2022 году
Источник сообщил о прогнозе Минэкономразвития по безработице в 2022 году - РИА Новости, 17.08.2022
Источник сообщил о прогнозе Минэкономразвития по безработице в 2022 году
Безработица в РФ в 2022 году останется на уровне 2021 года в 4,8%, пик роста придется на конец этого - начало следующего года, сообщил журналистам федеральный... РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T00:08
2022-08-17T00:08
2022-08-17T00:08
экономика
антон котяков
максим решетников
россия
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
министерство финансов рф (минфин россии)
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Безработица в РФ в 2022 году останется на уровне 2021 года в 4,8%, пик роста придется на конец этого - начало следующего года, сообщил журналистам федеральный чиновник, знакомый с ходом обсуждения проекта прогноза министерства на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов.По информации собеседника журналистов, министерство внесло проект основных параметров среднесрочного прогноза социально-экономического развития РФ до 2025 года на рассмотрение бюджетной комиссии правительства РФ. Базовые параметры документа, по словам чиновника, согласованы с Минфином и Минэнерго.По его словам, Минэкономразвития прогнозирует безработицу в 2022 году на уровне 4,8%, в 2023 – на уровне 5,2%. "Понятно, что даны среднегодовые цифры, динамика будет с пиком на конец этого - начало следующего года", - сказал чиновник.При этом, указал федеральный чиновник, период повышенной безработицы будет не очень продолжительным. В настоящее время, по данным Росстата, уровень безработицы в России находится на историческом минимуме в 3,9%.Министр труда и социальной защиты Антон Котяков на прошлой неделе говорил, что ситуация с безработицей в 2022 году будет сопоставима со средними значениями 2021 года. В свою очередь министр экономического развития Максим Решетников в начале августа отмечал, что безработица осенью отойдет от рекордно низкого уровня, однако ситуация будет контролируемой.
https://ria.ru/20220817/inflyatsiya-1810117227.html
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экономика, антон котяков, максим решетников, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), министерство финансов рф (минфин россии), министерство энергетики рф (минэнерго россии)
Экономика, Антон Котяков, Максим Решетников, Россия, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Министерство финансов РФ (Минфин России), Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)
Источник сообщил о прогнозе Минэкономразвития по безработице в 2022 году
Минэкономразвития ожидает безработицу в 2022 году на уровне 2021 года в 4,8 процента