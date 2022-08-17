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Сербский крест: Евросоюз проверяет Белград на излом

Сербский крест: Евросоюз проверяет Белград на излом - РИА Новости, 17.08.2022

Сербский крест: Евросоюз проверяет Белград на излом

Кровавый конфликт, который уже 30 лет полыхает в центре Европы, вобрал в себя человеческое, политическое и геополитическое. Здравый смысл был уничтожен местью,... РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-17T08:00

2022-08-17T08:00

2022-08-17T08:00

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Кровавый конфликт, который уже 30 лет полыхает в центре Европы, вобрал в себя человеческое, политическое и геополитическое. Здравый смысл был уничтожен местью, исторические события старательно стерты уже тогда беззастенчивой пропагандой — в этих условиях мускулатура неолибералов (иначе — глобалистов) получила возможность размяться, разогреться, не обращая внимания на жертвы со стороны тех, кто изначально был представлен как "агрессор" и "злодей".Сотни тысяч жизней были принесены в жертву.Позднее объединенная Европа назовет этот кровавый морок "победой демократии на Балканах".Таким был контекст, о котором нынешнее общественное мнение Европы предпочитает не вспоминать, а европейские идеологи, сформулировавшие тогда причины, вследствие которых СФРЮ должна была перестать существовать, об этом даже не заикаются.Но балканская рана ноет вне зависимости от заговора молчания. Ноет даже под слоем зажившего географического эпидермиса.Завтра сербскому лидеру Александру Вучичу предстоит, забыв о боли и скорби, вести в Брюсселе под наблюдением главы общеевропейской дипломатии Жозепа Борреля прагматичный диалог с "премьером" самопровозглашенной республики Косово.За Вучичем — его страна. И 50 тысяч сербов, проживающих в Северном Косово, которых власти Приштины решили в начале августа заставить получить паспорта нового образца, напечатанные в той же Приштине, как и обязать сменить регистрационные номера автомобилей на косовские.Чтобы понять, почему подобный шаг вызвал возмущение сербов, наверное, следует вспомнить, что на протяжении многих лет Белград сталкивался со всеми попытками обвинений, подавлений национального самосознания и последующей демонизации.Диапазон всего этого арсенала мог варьироваться в зависимости от того, что было нужно заинтересованным в развале тогдашней СФРЮ — даже на лексическом уровне. От использования словосочетания "этнические чистки" до нахождения у сербов "националистического сознания". Жонглирование жесткими терминами, точнее шантаж ими, — то, к чему тогда мало кто был готов.Как мало кто был готов к тому, что желание развалить экономически благополучную и в целом процветающую страну могло быть столь неприкрытым.Трагедия Балкан сплетена из истории и географии полуострова. Именно в этом "мягком подбрюшье" Европы глобалистские элиты попытались испытать на прочность в том числе и российскую дружбу с Сербией.Тогдашний Кремль и, разумеется, главный проводник его внешней политики — МИД — заняли (и сегодня время сказать это без экивоков — "с одной стороны", "с другой стороны") позицию далеко не безупречную и с политической, и с нравственной точки зрения.Югославии позволили распасться и в итоге умереть. Причины, из-за которых Москва действовала так, а не иначе, известны, повторять их скучно и бессмысленно.Гораздо важнее сказать, что сербы, оказавшись перед лицом очевидного предательства, повели себя в высшей степени благородно и великодушно. И, собственно, в итоге именно это и позволило нынешним Москве и Белграду вновь построить — с учетом тех, на самом деле, ужасающих ошибок — доверительные отношения.А тем временем главным бенефициаром от распада Югославии стала только-только объединившаяся Германия (даром, что ли, глава МИД Геншер в декабре 1991-го года практически выламывал руки своим европейским коллегам на встрече в Маастрихте, чтобы те признали самоотделившиеся республики, в частности Хорватию и Словению?), поскольку ее, как принято выражаться, деловые круги получили выход к портам Южной Европы, в том числе тем, что расположены на Адриатике.Таким образом этой части Балкан открылся политый в несколько слоев кровью их же сограждан путь в ЕС, в тот момент постепенно становившийся и в итоге ставший прихожей для вступления НАТО.Сербия все это время продолжала держаться. Сохраняя верность идеям, не поступаясь принципами, поддерживая добрососедство. Эта маленькая страна давала всем пример последовательного мужества, защищая и народ, и свои интересы, и не предавая — скажем это вновь — своих исторических союзников.Тогда, понимая, что сербов не сломить фронтально, на них зашли с флангов, оторвав кусок территории. Разумеется, под самыми трогательными, придуманными для наивных европейских обывателей словами и декларациями — про самоопределение, про гуманизм, про права человека.Косовский парламент, в котором у сербов десяток мандатов (это к вопросу о равноправном представительстве), принял решение объявить о независимости 17 февраля 2008-го года. Ровно за день до этого Евросоюз принял решение о размещении в ныне самопровозглашенной республике миссии EULEX.И хотя предполагалось, что миссия EULEX будет действовать недолго, она просуществовала десять лет, сдав дела лишь в 2018-м году.Как сложно не увидеть связи между размещением законников от ЕС в Приштине и самопровозглашением независимости этой самой Приштиной, случившихся с разницей в один день, так сложно не увидеть в решении заставить жителей Косово, этнических сербов, поменять паспорта и номерные автомобильные знаки давление в первую очередь на Белград.Брюссель в принципе очень не любит тех, кто готов проводить независимую от него линию, внешнюю в том числе, и особенно евробюрократы не любят таких самостоятельных политиков сегодня.Как 30 лет назад Балканы стали местом схватки между евроатлантистами и Россией (которую последняя, скажем мягко, не выиграла, и ее, ослабленную, на время оставили в покое), так и сегодня предпринимаются попытки разбудить демонов все той же вражды.Цель, хоть и прошли годы, изменившие всю европейскую географию, исторически не поменялась — создать для России очаг новой напряженности. Не для того чтобы нашу страну победить (все здравые люди понимают, что это невозможно), но для того чтобы заставить ее тратить ресурсы. Дипломатические и экономические.Для хода нынешней шахматной партии, где те, кто на самом деле двигает фигуры на доске, остаются почти всегда в тени, встреча в Брюсселе может иметь на самом деле решающее значение. И тактически, и стратегически.Белграду, конечно, будет тяжело. Белграду, если совсем точно, будет очень тяжело, потому что волю сербских властей постараются проверить вновь на излом. Посулами главным образом, поскольку угрозы в адрес Сербии как не работали, так и не работают.Собственно, именно поэтому так называемые косовские власти и отложили ввод дискриминационных в отношении этнических сербов решений до сентября.Но зная, что сербов согнуть нереально, нельзя не понимать, что политический каток дальнейшей интеграции оставшихся за пределами "дружной евросемьи" балканских стран запущен и сдвинуть или остановить его возможности нет.Пока нет.Но когда в итоге нынешний геополитический матч на большой шахматной доске континента останется за Россией, идеологическая архитектура Европы имеет все шансы измениться.До полной неузнаваемости.

https://ria.ru/20220810/politika-1806893507.html

https://ria.ru/20220814/evrosoyuz-1809519752.html

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https://ria.ru/20220801/kosovo-1806399254.html

https://ria.ru/20220816/zapad-1809957882.html

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авторы, александр вучич, жозеп боррель, нато, евросоюз, белград (город), приштина, россия