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Большинство американцев не одобряют внешнюю политику Байдена, показал опрос - РИА Новости, 17.08.2022
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Большинство американцев не одобряют внешнюю политику Байдена, показал опрос
Большинство американцев не одобряют внешнюю политику Байдена, показал опрос - РИА Новости, 17.08.2022
Большинство американцев не одобряют внешнюю политику Байдена, показал опрос
Больше половины американских граждан не поддерживают текущую внешнюю политику президента США Джо Байдена, об этом свидетельствуют опубликованные в среду... РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T22:23
2022-08-17T22:23
в мире
джо байден
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ВАШИНГТОН, 17 авг - РИА Новости. Больше половины американских граждан не поддерживают текущую внешнюю политику президента США Джо Байдена, об этом свидетельствуют опубликованные в среду результаты социологического опроса The Economist совместно с YouGov.Из общей доли в 50,47% респондентов, не поддерживающих внешнеполитический курс нынешнего президента, 36,7% выступают резко против, а 13,77% - частично.Поддерживают внешнюю политику Байдена 40,23% опрошенных американцев, из которых лишь 15,68% полностью согласны с ней.Опрос проводился с 13 по 16 августа, в нём приняли участие 1500 совершеннолетних американцев. Допустимая погрешность результата оценивается приблизительно в 3%.
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в мире, джо байден
В мире, Джо Байден
22:23 17.08.2022
 
Большинство американцев не одобряют внешнюю политику Байдена, показал опрос

The Economist: больше половины американцев не поддерживают внешнюю политику Байдена

© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден . Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 17 авг - РИА Новости. Больше половины американских граждан не поддерживают текущую внешнюю политику президента США Джо Байдена, об этом свидетельствуют опубликованные в среду результаты социологического опроса The Economist совместно с YouGov.
Из общей доли в 50,47% респондентов, не поддерживающих внешнеполитический курс нынешнего президента, 36,7% выступают резко против, а 13,77% - частично.
Поддерживают внешнюю политику Байдена 40,23% опрошенных американцев, из которых лишь 15,68% полностью согласны с ней.
Опрос проводился с 13 по 16 августа, в нём приняли участие 1500 совершеннолетних американцев. Допустимая погрешность результата оценивается приблизительно в 3%.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 14.08.2022
14 августа, 13:22
В конгрессе считают, что Байден не будет баллотироваться на второй срок
 
В миреДжо Байден
 
 
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