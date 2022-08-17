https://ria.ru/20220817/bayden-1810328581.html
Большинство американцев не одобряют внешнюю политику Байдена, показал опрос
Большинство американцев не одобряют внешнюю политику Байдена, показал опрос - РИА Новости, 17.08.2022
Большинство американцев не одобряют внешнюю политику Байдена, показал опрос
Больше половины американских граждан не поддерживают текущую внешнюю политику президента США Джо Байдена, об этом свидетельствуют опубликованные в среду... РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T22:23
2022-08-17T22:23
2022-08-17T22:23
в мире
джо байден
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ВАШИНГТОН, 17 авг - РИА Новости. Больше половины американских граждан не поддерживают текущую внешнюю политику президента США Джо Байдена, об этом свидетельствуют опубликованные в среду результаты социологического опроса The Economist совместно с YouGov.Из общей доли в 50,47% респондентов, не поддерживающих внешнеполитический курс нынешнего президента, 36,7% выступают резко против, а 13,77% - частично.Поддерживают внешнюю политику Байдена 40,23% опрошенных американцев, из которых лишь 15,68% полностью согласны с ней.Опрос проводился с 13 по 16 августа, в нём приняли участие 1500 совершеннолетних американцев. Допустимая погрешность результата оценивается приблизительно в 3%.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, джо байден
Большинство американцев не одобряют внешнюю политику Байдена, показал опрос
The Economist: больше половины американцев не поддерживают внешнюю политику Байдена
ВАШИНГТОН, 17 авг - РИА Новости.
Больше половины американских граждан не поддерживают текущую внешнюю политику президента США Джо Байдена, об этом свидетельствуют опубликованные в среду результаты социологического опроса The Economist
совместно с YouGov
.
Из общей доли в 50,47% респондентов, не поддерживающих внешнеполитический курс нынешнего президента, 36,7% выступают резко против, а 13,77% - частично.
Поддерживают внешнюю политику Байдена 40,23% опрошенных американцев, из которых лишь 15,68% полностью согласны с ней.
Опрос проводился с 13 по 16 августа, в нём приняли участие 1500 совершеннолетних американцев. Допустимая погрешность результата оценивается приблизительно в 3%.