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В Калининградской области рейсовый автобус съехал в кювет
В Калининградской области рейсовый автобус съехал в кювет - РИА Новости, 17.08.2022
В Калининградской области рейсовый автобус съехал в кювет
Рейсовый автобус съехал в кювет в Калининградской области, пострадали два пассажира, сообщило управление МВД РФ по региону. РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T23:36
2022-08-17T23:36
2022-08-17T23:36
происшествия
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дтп
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 авг – РИА Новости. Рейсовый автобус съехал в кювет в Калининградской области, пострадали два пассажира, сообщило управление МВД РФ по региону.Авария произошла около 16.00 на участке трассы "Борское – Гвардейск". По предварительным данным, к ДТП мог привести одновременный обгон автомобиля "Урал" водителем рейсового автобуса, а также водителем автомобиля Opel."Одновременно они начали обгонять автомобиль "Урал", который ехал перед ними. Не дождавшись завершения маневра впереди идущего "Опеля", автобус выехал на полосу встречного движения, где не справился с управлением, съехал с дорожного полотна по левой стороне и опрокинулся в кювет", - говорится в сообщении.Как уточняет полиция, в результате ДТП двое пассажиров автобуса 17 лет и 71 года обратились за медицинской помощью.Обстоятельства аварии устанавливаются.
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происшествия, авто, дтп, калининградская область, россия
Происшествия, Авто, ДТП, Калининградская область, Россия
В Калининградской области рейсовый автобус съехал в кювет
В Калининградской области рейсовый автобус съехал в кювет, пострадали два пассажира
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 авг – РИА Новости.
Рейсовый автобус съехал в кювет в Калининградской области, пострадали два пассажира, сообщило
управление МВД РФ по региону.
Авария произошла около 16.00 на участке трассы "Борское – Гвардейск". По предварительным данным, к ДТП мог привести одновременный обгон автомобиля "Урал" водителем рейсового автобуса, а также водителем автомобиля Opel.
"Одновременно они начали обгонять автомобиль "Урал", который ехал перед ними. Не дождавшись завершения маневра впереди идущего "Опеля", автобус выехал на полосу встречного движения, где не справился с управлением, съехал с дорожного полотна по левой стороне и опрокинулся в кювет", - говорится в сообщении.
Как уточняет полиция, в результате ДТП двое пассажиров автобуса 17 лет и 71 года обратились за медицинской помощью.
Обстоятельства аварии устанавливаются.