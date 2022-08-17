https://ria.ru/20220817/avtobus-1810336043.html

В Калининградской области рейсовый автобус съехал в кювет

В Калининградской области рейсовый автобус съехал в кювет - РИА Новости, 17.08.2022

В Калининградской области рейсовый автобус съехал в кювет

Рейсовый автобус съехал в кювет в Калининградской области, пострадали два пассажира, сообщило управление МВД РФ по региону. РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-17T23:36

2022-08-17T23:36

2022-08-17T23:36

происшествия

авто

дтп

калининградская область

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 авг – РИА Новости. Рейсовый автобус съехал в кювет в Калининградской области, пострадали два пассажира, сообщило управление МВД РФ по региону.Авария произошла около 16.00 на участке трассы "Борское – Гвардейск". По предварительным данным, к ДТП мог привести одновременный обгон автомобиля "Урал" водителем рейсового автобуса, а также водителем автомобиля Opel."Одновременно они начали обгонять автомобиль "Урал", который ехал перед ними. Не дождавшись завершения маневра впереди идущего "Опеля", автобус выехал на полосу встречного движения, где не справился с управлением, съехал с дорожного полотна по левой стороне и опрокинулся в кювет", - говорится в сообщении.Как уточняет полиция, в результате ДТП двое пассажиров автобуса 17 лет и 71 года обратились за медицинской помощью.Обстоятельства аварии устанавливаются.

https://ria.ru/20220817/dtp-1810299092.html

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происшествия, авто, дтп, калининградская область, россия