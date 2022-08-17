https://ria.ru/20220817/audientsiya-1810176746.html

Ребенок прервал всеобщую аудиенцию папы римского в Ватикане

Ребенок прервал всеобщую аудиенцию папы римского в Ватикане - РИА Новости, 17.08.2022

Ребенок прервал всеобщую аудиенцию папы римского в Ватикане

Мальчик четырех-пяти лет неожиданно поднялся на сцену ватиканского зала Павла VI во время традиционной всеобщей аудиенции папы Римского Франциска, понтифик... РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-17T11:54

2022-08-17T11:54

2022-08-17T12:22

франциск (хорхе марио бергольо)

религия

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РИМ, 17 авг - РИА Новости. Мальчик четырех-пяти лет неожиданно поднялся на сцену ватиканского зала Павла VI во время традиционной всеобщей аудиенции папы Римского Франциска, понтифик пообщался с ребенком.Мальчик появился у кресла папы Римского, когда тот заканчивал приветствовать верующих на разных языках. Папа Франциск с явным удовольствием потрепал ребенка по голове и спросил, как его зовут и нравится ли ему там быть. Белокурый малыш, казалось, не понял, что ему говорит понтифик, и остался стоять у его кресла, внимательно рассматривая папу Франциска. Под смех и аплодисменты верующих понтифик напомнил, что в ходе аудиенции говорил о диалоге между пожилыми и детьми."Он храбрый, да? И остается спокойным" - сказал папа Римский о мальчике, который получил от Франциска небольшую черную книжицу.В конце октября прошлого года в аналогичных обстоятельствах к понтифику подошел десятилетний мальчик, которого, судя по всему, заинтересовала белая папская шапочка-дзуккетто, которую ребенок очень хотел потрогать. Папа Франциск воспринял появление мальчика на сцене с явным удовольствием и под аплодисменты верующих обменялся с ним несколькими фразами.Папа Франциск широко известен тем, что легко может отступить от протокола, чтобы пообщаться с обычными людьми. Так, в августе прошлого года на всеобщей аудиенции понтифик немного поиграл с одним из верующих в настольный футбол. В другой раз, также в августе, участники аудиенции стали свидетелями того, как один из близких сотрудников папы Франциска принес ему мобильный телефон, и тот некоторое время оживленно беседовал с кем-то на глазах у нескольких десятков верующих.

https://ria.ru/20220801/papa-1806452366.html

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франциск (хорхе марио бергольо)