https://ria.ru/20220817/audientsiya-1810176746.html
Ребенок прервал всеобщую аудиенцию папы римского в Ватикане
Ребенок прервал всеобщую аудиенцию папы римского в Ватикане - РИА Новости, 17.08.2022
Ребенок прервал всеобщую аудиенцию папы римского в Ватикане
Мальчик четырех-пяти лет неожиданно поднялся на сцену ватиканского зала Павла VI во время традиционной всеобщей аудиенции папы Римского Франциска, понтифик... РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T11:54
2022-08-17T11:54
2022-08-17T12:22
франциск (хорхе марио бергольо)
религия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/11/1810182152_0:33:2999:1720_1920x0_80_0_0_3a8f63a3ce5321fb72481c5bb117f845.jpg
РИМ, 17 авг - РИА Новости. Мальчик четырех-пяти лет неожиданно поднялся на сцену ватиканского зала Павла VI во время традиционной всеобщей аудиенции папы Римского Франциска, понтифик пообщался с ребенком.Мальчик появился у кресла папы Римского, когда тот заканчивал приветствовать верующих на разных языках. Папа Франциск с явным удовольствием потрепал ребенка по голове и спросил, как его зовут и нравится ли ему там быть. Белокурый малыш, казалось, не понял, что ему говорит понтифик, и остался стоять у его кресла, внимательно рассматривая папу Франциска. Под смех и аплодисменты верующих понтифик напомнил, что в ходе аудиенции говорил о диалоге между пожилыми и детьми."Он храбрый, да? И остается спокойным" - сказал папа Римский о мальчике, который получил от Франциска небольшую черную книжицу.В конце октября прошлого года в аналогичных обстоятельствах к понтифику подошел десятилетний мальчик, которого, судя по всему, заинтересовала белая папская шапочка-дзуккетто, которую ребенок очень хотел потрогать. Папа Франциск воспринял появление мальчика на сцене с явным удовольствием и под аплодисменты верующих обменялся с ним несколькими фразами.Папа Франциск широко известен тем, что легко может отступить от протокола, чтобы пообщаться с обычными людьми. Так, в августе прошлого года на всеобщей аудиенции понтифик немного поиграл с одним из верующих в настольный футбол. В другой раз, также в августе, участники аудиенции стали свидетелями того, как один из близких сотрудников папы Франциска принес ему мобильный телефон, и тот некоторое время оживленно беседовал с кем-то на глазах у нескольких десятков верующих.
https://ria.ru/20220801/papa-1806452366.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/11/1810182152_332:0:2999:2000_1920x0_80_0_0_ec842885c423d187db2b4033dd288649.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
франциск (хорхе марио бергольо)
Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Религия
11:54 17.08.2022 (обновлено: 12:22 17.08.2022)
Ребенок прервал всеобщую аудиенцию папы римского в Ватикане
Во время всеобщей аудиенции папы римского Франциска на сцену поднялся ребенок
РИМ, 17 авг - РИА Новости. Мальчик четырех-пяти лет неожиданно поднялся на сцену ватиканского зала Павла VI во время традиционной всеобщей аудиенции папы Римского Франциска, понтифик пообщался с ребенком.
Мальчик появился у кресла папы Римского, когда тот заканчивал приветствовать верующих на разных языках. Папа Франциск
с явным удовольствием потрепал ребенка по голове и спросил, как его зовут и нравится ли ему там быть. Белокурый малыш, казалось, не понял, что ему говорит понтифик, и остался стоять у его кресла, внимательно рассматривая папу Франциска. Под смех и аплодисменты верующих понтифик напомнил, что в ходе аудиенции говорил о диалоге между пожилыми и детьми.
"Он храбрый, да? И остается спокойным" - сказал папа Римский о мальчике, который получил от Франциска небольшую черную книжицу.
В конце октября прошлого года в аналогичных обстоятельствах к понтифику подошел десятилетний мальчик, которого, судя по всему, заинтересовала белая папская шапочка-дзуккетто, которую ребенок очень хотел потрогать. Папа Франциск воспринял появление мальчика на сцене с явным удовольствием и под аплодисменты верующих обменялся с ним несколькими фразами.
Папа Франциск широко известен тем, что легко может отступить от протокола, чтобы пообщаться с обычными людьми. Так, в августе прошлого года на всеобщей аудиенции понтифик немного поиграл с одним из верующих в настольный футбол. В другой раз, также в августе, участники аудиенции стали свидетелями того, как один из близких сотрудников папы Франциска принес ему мобильный телефон, и тот некоторое время оживленно беседовал с кем-то на глазах у нескольких десятков верующих.