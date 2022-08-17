https://ria.ru/20220817/assanzh-1810325552.html

Основатель Pink Floyd считает, что правительство США может убить Ассанжа

Основатель Pink Floyd считает, что правительство США может убить Ассанжа - РИА Новости, 17.08.2022

Основатель Pink Floyd считает, что правительство США может убить Ассанжа

Основатель рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс считает, что правительство США может убить основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа. РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-17T21:53

2022-08-17T21:53

2022-08-17T21:53

в мире

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мвд великобритании

джулиан ассанж

уотерс роджер

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ВАШИНГТОН, 17 авг - РИА Новости. Основатель рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс считает, что правительство США может убить основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа.Напротив здания минюста США в американской столице, по оценкам корреспондента РИА Новости, собрались несколько десятков человек. Уотерс призвал генпрокурора США Меррика Гарланда делать свою работу, и вместе с собравшимися скандировал "освободите Ассанжа". "Все, что вы можете сделать: никогда не замолкать", - сказал собравшимся Уотерс.Ранее в Wikileaks сообщили, что глава МВД Великобритании Прити Пател одобрила экстрадицию Ассанжа в США, где ему грозит 175 лет тюремного заключения. В организации назвали это решение "темным днем" для вопроса свободы слова. Решение об экстрадиции было оспорено. В США 50-летнему австралийцу инкриминируют преступления, связанные с крупнейшим в американской истории случаем раскрытия секретной информации.

https://ria.ru/20220807/ukraina-1807861788.html

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в мире, сша, wikileaks, мвд великобритании, джулиан ассанж, уотерс роджер