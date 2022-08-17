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Основатель Pink Floyd считает, что правительство США может убить Ассанжа - РИА Новости, 17.08.2022
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Основатель Pink Floyd считает, что правительство США может убить Ассанжа
Основатель Pink Floyd считает, что правительство США может убить Ассанжа - РИА Новости, 17.08.2022
Основатель Pink Floyd считает, что правительство США может убить Ассанжа
Основатель рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс считает, что правительство США может убить основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа. РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T21:53
2022-08-17T21:53
в мире
сша
wikileaks
мвд великобритании
джулиан ассанж
уотерс роджер
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ВАШИНГТОН, 17 авг - РИА Новости. Основатель рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс считает, что правительство США может убить основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа.Напротив здания минюста США в американской столице, по оценкам корреспондента РИА Новости, собрались несколько десятков человек. Уотерс призвал генпрокурора США Меррика Гарланда делать свою работу, и вместе с собравшимися скандировал "освободите Ассанжа". "Все, что вы можете сделать: никогда не замолкать", - сказал собравшимся Уотерс.Ранее в Wikileaks сообщили, что глава МВД Великобритании Прити Пател одобрила экстрадицию Ассанжа в США, где ему грозит 175 лет тюремного заключения. В организации назвали это решение "темным днем" для вопроса свободы слова. Решение об экстрадиции было оспорено. В США 50-летнему австралийцу инкриминируют преступления, связанные с крупнейшим в американской истории случаем раскрытия секретной информации.
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в мире, сша, wikileaks, мвд великобритании, джулиан ассанж, уотерс роджер
В мире, США, WikiLeaks, МВД Великобритании, Джулиан Ассанж, Уотерс Роджер
21:53 17.08.2022
 
Основатель Pink Floyd считает, что правительство США может убить Ассанжа

Основатель Pink Floyd Роджер Уотерс: правительство США может тайно убить Ассанжа

© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс / Перейти в фотобанкПлакат в руках активиста во время акции в поддержку Джулиана Ассанжа
Плакат в руках активиста во время акции в поддержку Джулиана Ассанжа - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
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Плакат в руках активиста во время акции в поддержку Джулиана Ассанжа. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 17 авг - РИА Новости. Основатель рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс считает, что правительство США может убить основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа.
"Джулиан все еще в тюрьме Белмарш, он по дороге на экстрадицию в США, где правительство США может его тайно убить", - сказал Уотерс на митинге в Вашингтоне.
Напротив здания минюста США в американской столице, по оценкам корреспондента РИА Новости, собрались несколько десятков человек. Уотерс призвал генпрокурора США Меррика Гарланда делать свою работу, и вместе с собравшимися скандировал "освободите Ассанжа". "Все, что вы можете сделать: никогда не замолкать", - сказал собравшимся Уотерс.
Ранее в Wikileaks сообщили, что глава МВД Великобритании Прити Пател одобрила экстрадицию Ассанжа в США, где ему грозит 175 лет тюремного заключения. В организации назвали это решение "темным днем" для вопроса свободы слова. Решение об экстрадиции было оспорено. В США 50-летнему австралийцу инкриминируют преступления, связанные с крупнейшим в американской истории случаем раскрытия секретной информации.
Основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс - РИА Новости, 1920, 07.08.2022
7 августа, 16:02
Посол Украины в Австрии оскорбил основателя Pink Floyd после слов о России
 
В миреСШАWikiLeaksМВД ВеликобританииДжулиан АссанжУотерс Роджер
 
 
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