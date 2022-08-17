https://ria.ru/20220817/armiya-1810285978.html
В Подмосковье мужчина добровольно сознался в дискредитации российской армии
В Подмосковье мужчина добровольно сознался в дискредитации российской армии - РИА Новости, 17.08.2022
В Подмосковье мужчина добровольно сознался в дискредитации российской армии
Безработный житель Подмосковья заявил в полицию сам на себя за дискредитацию ВС РФ, он дважды изрисовал одно и то же здание оскорбительными надписями, сообщил... РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T18:01
2022-08-17T18:01
2022-08-17T18:01
россия
происшествия
красногорск
вооруженные силы рф
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Безработный житель Подмосковья заявил в полицию сам на себя за дискредитацию ВС РФ, он дважды изрисовал одно и то же здание оскорбительными надписями, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.По его словам, в полицию подмосковного Красногорска гражданин обратился накануне. Он попросил привлечь к ответственности самого себя."Мужчина рассказал, что в прошедший четверг нарисовал на здании надписи, дискредитирующие российские вооруженные силы. При этом он был в нетрезвом состоянии. Более того, спустя пять дней он повторил свою выходку, изрисовав дискредитирующими надписями то же самое здание", - рассказал источник.Он добавил, что мужчина раскаялся и признал вину. В итоге на него составили протокол о дискредитации ВС РФ (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ).
https://ria.ru/20220817/shtraf-1810284671.html
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РИА Новости
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россия, происшествия, красногорск, вооруженные силы рф, московская область (подмосковье)
Россия, Происшествия, Красногорск, Вооруженные силы РФ, Московская область (Подмосковье)
В Подмосковье мужчина добровольно сознался в дискредитации российской армии
В Красногорске мужчина явился в полицию и признался в дискредитации российской армии