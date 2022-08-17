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В Подмосковье мужчина добровольно сознался в дискредитации российской армии - РИА Новости, 17.08.2022
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В Подмосковье мужчина добровольно сознался в дискредитации российской армии
В Подмосковье мужчина добровольно сознался в дискредитации российской армии - РИА Новости, 17.08.2022
В Подмосковье мужчина добровольно сознался в дискредитации российской армии
Безработный житель Подмосковья заявил в полицию сам на себя за дискредитацию ВС РФ, он дважды изрисовал одно и то же здание оскорбительными надписями, сообщил... РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T18:01
2022-08-17T18:01
россия
происшествия
красногорск
вооруженные силы рф
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Безработный житель Подмосковья заявил в полицию сам на себя за дискредитацию ВС РФ, он дважды изрисовал одно и то же здание оскорбительными надписями, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.По его словам, в полицию подмосковного Красногорска гражданин обратился накануне. Он попросил привлечь к ответственности самого себя."Мужчина рассказал, что в прошедший четверг нарисовал на здании надписи, дискредитирующие российские вооруженные силы. При этом он был в нетрезвом состоянии. Более того, спустя пять дней он повторил свою выходку, изрисовав дискредитирующими надписями то же самое здание", - рассказал источник.Он добавил, что мужчина раскаялся и признал вину. В итоге на него составили протокол о дискредитации ВС РФ (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ).
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россия
красногорск
московская область (подмосковье)
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россия, происшествия, красногорск, вооруженные силы рф, московская область (подмосковье)
Россия, Происшествия, Красногорск, Вооруженные силы РФ, Московская область (Подмосковье)
18:01 17.08.2022
 
В Подмосковье мужчина добровольно сознался в дискредитации российской армии

В Красногорске мужчина явился в полицию и признался в дискредитации российской армии

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Безработный житель Подмосковья заявил в полицию сам на себя за дискредитацию ВС РФ, он дважды изрисовал одно и то же здание оскорбительными надписями, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
По его словам, в полицию подмосковного Красногорска гражданин обратился накануне. Он попросил привлечь к ответственности самого себя.
"Мужчина рассказал, что в прошедший четверг нарисовал на здании надписи, дискредитирующие российские вооруженные силы. При этом он был в нетрезвом состоянии. Более того, спустя пять дней он повторил свою выходку, изрисовав дискредитирующими надписями то же самое здание", - рассказал источник.
Он добавил, что мужчина раскаялся и признал вину. В итоге на него составили протокол о дискредитации ВС РФ (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ).
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РоссияПроисшествияКрасногорскВооруженные силы РФМосковская область (Подмосковье)
 
 
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