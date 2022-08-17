https://ria.ru/20220817/armiya-1810285978.html

В Подмосковье мужчина добровольно сознался в дискредитации российской армии

В Подмосковье мужчина добровольно сознался в дискредитации российской армии - РИА Новости, 17.08.2022

В Подмосковье мужчина добровольно сознался в дискредитации российской армии

Безработный житель Подмосковья заявил в полицию сам на себя за дискредитацию ВС РФ, он дважды изрисовал одно и то же здание оскорбительными надписями, сообщил... РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-17T18:01

2022-08-17T18:01

2022-08-17T18:01

россия

происшествия

красногорск

вооруженные силы рф

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Безработный житель Подмосковья заявил в полицию сам на себя за дискредитацию ВС РФ, он дважды изрисовал одно и то же здание оскорбительными надписями, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.По его словам, в полицию подмосковного Красногорска гражданин обратился накануне. Он попросил привлечь к ответственности самого себя."Мужчина рассказал, что в прошедший четверг нарисовал на здании надписи, дискредитирующие российские вооруженные силы. При этом он был в нетрезвом состоянии. Более того, спустя пять дней он повторил свою выходку, изрисовав дискредитирующими надписями то же самое здание", - рассказал источник.Он добавил, что мужчина раскаялся и признал вину. В итоге на него составили протокол о дискредитации ВС РФ (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ).

https://ria.ru/20220817/shtraf-1810284671.html

россия

красногорск

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Екатерина Зайцева

россия, происшествия, красногорск, вооруженные силы рф, московская область (подмосковье)