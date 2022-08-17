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Арестович оскорбил украинцев, ненавидящих россиян - РИА Новости, 17.08.2022
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Арестович оскорбил украинцев, ненавидящих россиян
Арестович оскорбил украинцев, ненавидящих россиян - РИА Новости, 17.08.2022
Арестович оскорбил украинцев, ненавидящих россиян
Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович назвал слабостью и глупостью ненависть некоторых украинцев ко всем россиянам и заявил, что "десятки и... РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T11:24
2022-08-17T15:03
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россия
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович назвал слабостью и глупостью ненависть некоторых украинцев ко всем россиянам и заявил, что "десятки и сотни тысяч колеблющихся" могли бы встать на сторону Украины. "Вы слабые. Пыжиться можно сколько угодно, но вы — слабые. Вы, которые хотят сбежать от хороших русских и плохих белорусов. Слабые выбирают самые простые решения. А под давлением — и самые глупые", — написал он в Telegram-канале. По словам Арестовича, за "слабость и глупость" украинцев заплатят их близкие "тысячами жизней". "Умный ищет союзников, дурак отталкивает друзей. &lt;…&gt; Вы не устояли перед соблазном оправдать свою слабость, глупость, истеричность — войной. Ах, мы страдаем. Значит, нам теперь можно — не думать. Достаточно ненавидеть и мазать всех — одним миром", — заключил он.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20220817/politika-1810077695.html
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в мире, украина, россия
В мире, Украина, Россия
11:24 17.08.2022 (обновлено: 15:03 17.08.2022)
 
Арестович оскорбил украинцев, ненавидящих россиян

Советник главы офиса Зеленского Алексей Арестович осудил украинцев за ненависть к русским

© Фото : Alexey.arestovichАлексей Арестович
Алексей Арестович - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
© Фото : Alexey.arestovich
Алексей Арестович. Архивное фото
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович назвал слабостью и глупостью ненависть некоторых украинцев ко всем россиянам и заявил, что "десятки и сотни тысяч колеблющихся" могли бы встать на сторону Украины.

"Вы слабые. Пыжиться можно сколько угодно, но вы — слабые. Вы, которые хотят сбежать от хороших русских и плохих белорусов. Слабые выбирают самые простые решения. А под давлением — и самые глупые", — написал он в Telegram-канале.
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"Путин был прав". Когда Запад прекратит помогать Украине
По словам Арестовича, за "слабость и глупость" украинцев заплатят их близкие "тысячами жизней".
"Умный ищет союзников, дурак отталкивает друзей. <…> Вы не устояли перед соблазном оправдать свою слабость, глупость, истеричность — войной. Ах, мы страдаем. Значит, нам теперь можно — не думать. Достаточно ненавидеть и мазать всех — одним миром", — заключил он.

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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