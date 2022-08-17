https://ria.ru/20220817/arestovich-1810167224.html

Арестович оскорбил украинцев, ненавидящих россиян

Арестович оскорбил украинцев, ненавидящих россиян - РИА Новости, 17.08.2022

Арестович оскорбил украинцев, ненавидящих россиян

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович назвал слабостью и глупостью ненависть некоторых украинцев ко всем россиянам и заявил, что "десятки и... РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-17T11:24

2022-08-17T11:24

2022-08-17T15:03

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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович назвал слабостью и глупостью ненависть некоторых украинцев ко всем россиянам и заявил, что "десятки и сотни тысяч колеблющихся" могли бы встать на сторону Украины. "Вы слабые. Пыжиться можно сколько угодно, но вы — слабые. Вы, которые хотят сбежать от хороших русских и плохих белорусов. Слабые выбирают самые простые решения. А под давлением — и самые глупые", — написал он в Telegram-канале. По словам Арестовича, за "слабость и глупость" украинцев заплатят их близкие "тысячами жизней". "Умный ищет союзников, дурак отталкивает друзей. <…> Вы не устояли перед соблазном оправдать свою слабость, глупость, истеричность — войной. Ах, мы страдаем. Значит, нам теперь можно — не думать. Достаточно ненавидеть и мазать всех — одним миром", — заключил он.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20220817/politika-1810077695.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, украина, россия