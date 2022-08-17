11:24 17.08.2022 (обновлено: 15:03 17.08.2022)
Арестович оскорбил украинцев, ненавидящих россиян
Советник главы офиса Зеленского Алексей Арестович осудил украинцев за ненависть к русским
© Фото : Alexey.arestovichАлексей Арестович
© Фото : Alexey.arestovich
Алексей Арестович. Архивное фото
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович назвал слабостью и глупостью ненависть некоторых украинцев ко всем россиянам и заявил, что "десятки и сотни тысяч колеблющихся" могли бы встать на сторону Украины.
"Вы слабые. Пыжиться можно сколько угодно, но вы — слабые. Вы, которые хотят сбежать от хороших русских и плохих белорусов. Слабые выбирают самые простые решения. А под давлением — и самые глупые", — написал он в Telegram-канале.
"Вы слабые. Пыжиться можно сколько угодно, но вы — слабые. Вы, которые хотят сбежать от хороших русских и плохих белорусов. Слабые выбирают самые простые решения. А под давлением — и самые глупые", — написал он в Telegram-канале.
По словам Арестовича, за "слабость и глупость" украинцев заплатят их близкие "тысячами жизней".
"Умный ищет союзников, дурак отталкивает друзей. <…> Вы не устояли перед соблазном оправдать свою слабость, глупость, истеричность — войной. Ах, мы страдаем. Значит, нам теперь можно — не думать. Достаточно ненавидеть и мазать всех — одним миром", — заключил он.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.