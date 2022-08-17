https://ria.ru/20220817/arest-1810184347.html

В Крыму суд арестовал на два месяца участников ячейки "Хизб ут-Тахрир"*

В Крыму суд арестовал на два месяца участников ячейки "Хизб ут-Тахрир"* - РИА Новости, 17.08.2022

В Крыму суд арестовал на два месяца участников ячейки "Хизб ут-Тахрир"*

Суд заключил под стражу задержанных правоохранителями пятерых участников ячейки запрещенной в РФ террористической группировки "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*, еще... РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-17T12:27

2022-08-17T12:27

2022-08-17T12:27

россия

происшествия

республика крым

украина

джанкой

хизб ут-тахрир аль-ислами

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг - РИА Новости. Суд заключил под стражу задержанных правоохранителями пятерых участников ячейки запрещенной в РФ террористической группировки "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*, еще один помещен судом под домашний арест, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах полуострова.В Джанкое и Ялте разгромлена законспирированная ячейка запрещенной в России террористической группировки "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*, координировавшаяся с Украины, сообщили ранее в ФСБ РФ. Задержано шесть граждан России. Возбуждены уголовные дела."Суд арестовал пятерых задержанных на два месяца, шестой помещен под домашний арест", - сообщил источник.По данным силовиков, при координации эмиссаров террористической организации с Украины задержанные вели "целенаправленную работу по распространению в России террористической идеологии", а также вербовали в свои ряды местных мусульман."Партия исламского освобождения" ("Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*) в ряде стран мира признана террористической, в России ее деятельность запрещена по решению Верховного суда РФ от 2003 года.*Организация признана террористической и запрещена в России

https://ria.ru/20220816/terrorist-1809905391.html

https://ria.ru/20220816/diversanty-1810007070.html

россия

республика крым

украина

джанкой

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, происшествия, республика крым, украина, джанкой, хизб ут-тахрир аль-ислами, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)