https://ria.ru/20220817/arest-1810184347.html
В Крыму суд арестовал на два месяца участников ячейки "Хизб ут-Тахрир"*
В Крыму суд арестовал на два месяца участников ячейки "Хизб ут-Тахрир"* - РИА Новости, 17.08.2022
В Крыму суд арестовал на два месяца участников ячейки "Хизб ут-Тахрир"*
Суд заключил под стражу задержанных правоохранителями пятерых участников ячейки запрещенной в РФ террористической группировки "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*, еще... РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T12:27
2022-08-17T12:27
2022-08-17T12:27
россия
происшествия
республика крым
украина
джанкой
хизб ут-тахрир аль-ислами
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг - РИА Новости. Суд заключил под стражу задержанных правоохранителями пятерых участников ячейки запрещенной в РФ террористической группировки "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*, еще один помещен судом под домашний арест, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах полуострова.В Джанкое и Ялте разгромлена законспирированная ячейка запрещенной в России террористической группировки "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*, координировавшаяся с Украины, сообщили ранее в ФСБ РФ. Задержано шесть граждан России. Возбуждены уголовные дела."Суд арестовал пятерых задержанных на два месяца, шестой помещен под домашний арест", - сообщил источник.По данным силовиков, при координации эмиссаров террористической организации с Украины задержанные вели "целенаправленную работу по распространению в России террористической идеологии", а также вербовали в свои ряды местных мусульман."Партия исламского освобождения" ("Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*) в ряде стран мира признана террористической, в России ее деятельность запрещена по решению Верховного суда РФ от 2003 года.*Организация признана террористической и запрещена в России
https://ria.ru/20220816/terrorist-1809905391.html
https://ria.ru/20220816/diversanty-1810007070.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, происшествия, республика крым, украина, джанкой, хизб ут-тахрир аль-ислами, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Россия, Происшествия, Республика Крым, Украина, Джанкой, Хизб ут-Тахрир аль-Ислами, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В Крыму суд арестовал на два месяца участников ячейки "Хизб ут-Тахрир"*
В Крыму суд заключил под стражу на два месяца участников ячейки "Хизб ут-Тахрир"*
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг - РИА Новости. Суд заключил под стражу задержанных правоохранителями пятерых участников ячейки запрещенной в РФ террористической группировки "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*, еще один помещен судом под домашний арест, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах полуострова.
В Джанкое
и Ялте
разгромлена законспирированная ячейка запрещенной в России
террористической группировки "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами
"*, координировавшаяся с Украины
, сообщили ранее в ФСБ
РФ. Задержано шесть граждан России. Возбуждены уголовные дела.
"Суд арестовал пятерых задержанных на два месяца, шестой помещен под домашний арест", - сообщил источник.
По данным силовиков, при координации эмиссаров террористической организации с Украины задержанные вели "целенаправленную работу по распространению в России террористической идеологии", а также вербовали в свои ряды местных мусульман.
"Партия исламского освобождения" ("Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*) в ряде стран мира признана террористической, в России ее деятельность запрещена по решению Верховного суда РФ от 2003 года.
*Организация признана террористической и запрещена в России