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В Крыму суд арестовал на два месяца участников ячейки "Хизб ут-Тахрир"* - РИА Новости, 17.08.2022
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В Крыму суд арестовал на два месяца участников ячейки "Хизб ут-Тахрир"*
В Крыму суд арестовал на два месяца участников ячейки "Хизб ут-Тахрир"* - РИА Новости, 17.08.2022
В Крыму суд арестовал на два месяца участников ячейки "Хизб ут-Тахрир"*
Суд заключил под стражу задержанных правоохранителями пятерых участников ячейки запрещенной в РФ террористической группировки "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*, еще... РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T12:27
2022-08-17T12:27
россия
происшествия
республика крым
украина
джанкой
хизб ут-тахрир аль-ислами
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг - РИА Новости. Суд заключил под стражу задержанных правоохранителями пятерых участников ячейки запрещенной в РФ террористической группировки "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*, еще один помещен судом под домашний арест, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах полуострова.В Джанкое и Ялте разгромлена законспирированная ячейка запрещенной в России террористической группировки "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*, координировавшаяся с Украины, сообщили ранее в ФСБ РФ. Задержано шесть граждан России. Возбуждены уголовные дела."Суд арестовал пятерых задержанных на два месяца, шестой помещен под домашний арест", - сообщил источник.По данным силовиков, при координации эмиссаров террористической организации с Украины задержанные вели "целенаправленную работу по распространению в России террористической идеологии", а также вербовали в свои ряды местных мусульман."Партия исламского освобождения" ("Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*) в ряде стран мира признана террористической, в России ее деятельность запрещена по решению Верховного суда РФ от 2003 года.*Организация признана террористической и запрещена в России
https://ria.ru/20220816/terrorist-1809905391.html
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россия
республика крым
украина
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россия, происшествия, республика крым, украина, джанкой, хизб ут-тахрир аль-ислами, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Россия, Происшествия, Республика Крым, Украина, Джанкой, Хизб ут-Тахрир аль-Ислами, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
12:27 17.08.2022
 
В Крыму суд арестовал на два месяца участников ячейки "Хизб ут-Тахрир"*

В Крыму суд заключил под стражу на два месяца участников ячейки "Хизб ут-Тахрир"*

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг - РИА Новости. Суд заключил под стражу задержанных правоохранителями пятерых участников ячейки запрещенной в РФ террористической группировки "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*, еще один помещен судом под домашний арест, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах полуострова.
В Джанкое и Ялте разгромлена законспирированная ячейка запрещенной в России террористической группировки "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*, координировавшаяся с Украины, сообщили ранее в ФСБ РФ. Задержано шесть граждан России. Возбуждены уголовные дела.
Задержание сторонника Правого сектора*, который планировал поджоги на курортах в Ставропольском крае. Кадр видео
16 августа, 09:54
На Ставрополье задержали сторонника "Правого сектора"*
"Суд арестовал пятерых задержанных на два месяца, шестой помещен под домашний арест", - сообщил источник.
По данным силовиков, при координации эмиссаров террористической организации с Украины задержанные вели "целенаправленную работу по распространению в России террористической идеологии", а также вербовали в свои ряды местных мусульман.
"Партия исламского освобождения" ("Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*) в ряде стран мира признана террористической, в России ее деятельность запрещена по решению Верховного суда РФ от 2003 года.
*Организация признана террористической и запрещена в России
Нашивка на форме сотрудника ФСБ России - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
16 августа, 14:46
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РоссияПроисшествияРеспублика КрымУкраинаДжанкойХизб ут-Тахрир аль-ИсламиФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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