https://ria.ru/20220817/archaeology-1810286389.html

Куриные кости помогли установить дату разрушения древнего города

Куриные кости помогли установить дату разрушения древнего города - РИА Новости, 17.08.2022

Куриные кости помогли установить дату разрушения древнего города

Ученые смогли уточнить дату разрушения древнего города Тель-Итабба благодаря куриным костям и раковинам улиток, пишет Phys.org со ссылкой на публикацию в... РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-17T18:51

2022-08-17T18:51

2022-08-17T18:51

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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Ученые смогли уточнить дату разрушения древнего города Тель-Итабба благодаря куриным костям и раковинам улиток, пишет Phys.org со ссылкой на публикацию в научном журнале Antiquity.Греческое поселение находилось на территории современного Израиля. Город был разрушен во время военной кампании Хасмонеев. Ранее предполагалась, что это случилось между 111 и 107 годами до нашей эры. Позже на основе находок монет и данных об осаде другого города археологи сузили предполагаемый период до 108-107 годов до нашей эры. Теперь ученые могут утверждать, что Тель-Итабба был разрушен весной 107 года до нашей эры. К таким выводам они пришли отчасти благодаря костям куриных ножек, найденных на раскопках.Анализ показал, что в костном мозге останков есть отложения, которые необходимы для образования скорлупы во время весенней кладки. А значит, птицы были забиты весной. Еще археологи наткнулись на раковины полевых улиток. Этих моллюсков тоже часто ели именно весной. Исследование было комплексным, так что ученые не ограничились изучением останков животных. Они проанализировали и письменные свидетельства. И нашли еще одно подтверждение своей гипотезы. А именно: в свитке Мегиллат Таанит говорится об изгнании жителей в месяц Сиван, который соответствует маю и июню.

https://ria.ru/20220815/amulet-1809793687.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, археология, израиль, археологи