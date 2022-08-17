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Мишустин подписал постановление о льготных кредитах для предприятий АПК

Мишустин подписал постановление о льготных кредитах для предприятий АПК - РИА Новости, 17.08.2022

Мишустин подписал постановление о льготных кредитах для предприятий АПК

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что подписал постановление об упрощении доступа бизнеса к льготной программе для предприятий агропромышленного... РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-17T15:21

2022-08-17T15:21

2022-08-17T15:40

экономика

михаил мишустин

россия

кредиты

правительство рф

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что подписал постановление об упрощении доступа бизнеса к льготной программе для предприятий агропромышленного комплекса - они смогут взять кредиты по ставке до 5% на срок до 15 лет."Хочу сказать несколько слов о принятом решении по поддержке агропромышленного комплекса. Как отмечал президент, отрасль демонстрирует очень хорошие темпы и качество развития. Чтобы помочь бизнесу, работающему в этой сфере, и дальше наращивать выпуск продукции, правительство упрощает доступ к льготным кредитам", - заявил Мишустин на заседании правительства в среду.По его словам, предприятия агропрома смогут взять займы на производство и переработку сельскохозяйственного сырья, а также на приобретение рефрижераторных контейнеров, что позволит своевременно поставлять скоропортящуюся продукцию на дальние расстояния."Льготные инвестиционные займы сельхозпроизводители смогут получать по ставке до 5% на срок от двух до 15 лет и по такой же ставке - взять кредит на короткие сроки. Соответствующее постановление подписано", - добавил глава правительства.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, михаил мишустин, россия, кредиты, правительство рф