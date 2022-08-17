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Мишустин подписал постановление о льготных кредитах для предприятий АПК - РИА Новости, 17.08.2022
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Мишустин подписал постановление о льготных кредитах для предприятий АПК
Мишустин подписал постановление о льготных кредитах для предприятий АПК - РИА Новости, 17.08.2022
Мишустин подписал постановление о льготных кредитах для предприятий АПК
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что подписал постановление об упрощении доступа бизнеса к льготной программе для предприятий агропромышленного... РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T15:21
2022-08-17T15:40
экономика
михаил мишустин
россия
кредиты
правительство рф
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что подписал постановление об упрощении доступа бизнеса к льготной программе для предприятий агропромышленного комплекса - они смогут взять кредиты по ставке до 5% на срок до 15 лет."Хочу сказать несколько слов о принятом решении по поддержке агропромышленного комплекса. Как отмечал президент, отрасль демонстрирует очень хорошие темпы и качество развития. Чтобы помочь бизнесу, работающему в этой сфере, и дальше наращивать выпуск продукции, правительство упрощает доступ к льготным кредитам", - заявил Мишустин на заседании правительства в среду.По его словам, предприятия агропрома смогут взять займы на производство и переработку сельскохозяйственного сырья, а также на приобретение рефрижераторных контейнеров, что позволит своевременно поставлять скоропортящуюся продукцию на дальние расстояния."Льготные инвестиционные займы сельхозпроизводители смогут получать по ставке до 5% на срок от двух до 15 лет и по такой же ставке - взять кредит на короткие сроки. Соответствующее постановление подписано", - добавил глава правительства.
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экономика, михаил мишустин, россия, кредиты, правительство рф
Экономика, Михаил Мишустин, Россия, Кредиты, Правительство РФ
15:21 17.08.2022 (обновлено: 15:40 17.08.2022)
 
Мишустин подписал постановление о льготных кредитах для предприятий АПК

Мишустин подписал постановление о льготных кредитах для АПК по ставке до пяти процентов

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкУборка урожая пшеницы на поле
Уборка урожая пшеницы на поле - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Уборка урожая пшеницы на поле . Архивное фото
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что подписал постановление об упрощении доступа бизнеса к льготной программе для предприятий агропромышленного комплекса - они смогут взять кредиты по ставке до 5% на срок до 15 лет.
"Хочу сказать несколько слов о принятом решении по поддержке агропромышленного комплекса. Как отмечал президент, отрасль демонстрирует очень хорошие темпы и качество развития. Чтобы помочь бизнесу, работающему в этой сфере, и дальше наращивать выпуск продукции, правительство упрощает доступ к льготным кредитам", - заявил Мишустин на заседании правительства в среду.
По его словам, предприятия агропрома смогут взять займы на производство и переработку сельскохозяйственного сырья, а также на приобретение рефрижераторных контейнеров, что позволит своевременно поставлять скоропортящуюся продукцию на дальние расстояния.
"Льготные инвестиционные займы сельхозпроизводители смогут получать по ставке до 5% на срок от двух до 15 лет и по такой же ставке - взять кредит на короткие сроки. Соответствующее постановление подписано", - добавил глава правительства.
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
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ЭкономикаМихаил МишустинРоссияКредитыПравительство РФ
 
 
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