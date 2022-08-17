https://ria.ru/20220817/anapa-1810267760.html
В Анапе туристы продолжают заходить в море, несмотря на запрет
В Анапе туристы продолжают заходить в море, несмотря на запрет - РИА Новости, 17.08.2022
В Анапе туристы продолжают заходить в море, несмотря на запрет
Запрет властей на купание на всех пляжах Анапы продлили в среду из-за шторма на море и сильного донного течения, но ограничение не останавливает туристов, о чем РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T17:11
2022-08-17T17:11
2022-08-17T18:16
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КРАСНОДАР, 17 авг — РИА Новости. Запрет властей на купание на всех пляжах Анапы продлили в среду из-за шторма на море и сильного донного течения, но ограничение не останавливает туристов, о чем свидетельствуют видео очевидцев.Ранее в социальных сетях появились съемки, на которых видно, что туристы посещают анапские пляжи и купаются в море, несмотря на запрет, который продлили в среду в администрации города-курорта."Это обусловлено штормом на море и сильным донным течением. Не игнорируйте предупреждения экстренных служб. Будьте осторожны, соблюдайте меры личной безопасности, не подвергайте неоправданному риску свою жизнь и здоровье", — говорится на сайте администрации Анапы.Донное течение может унести человека далеко от берега. Купаться в период действия такого течения — опасно.Ранее сообщалось, что, согласно прогнозам синоптиков, с 16 по 18 августа в Краснодарском крае ожидаются ливни с грозой, градом и шквалистым ветром. Также возможно образование смерчей над морем.
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новости - туризм, анапа, краснодарский край, россия
Новости - Туризм, Анапа, Краснодарский край, Россия, Туризм
17:11 17.08.2022 (обновлено: 18:16 17.08.2022)
В Анапе туристы продолжают заходить в море, несмотря на запрет
В Анапе туристы продолжают заходить в море, несмотря на действующий из-за шторма запрет