https://ria.ru/20220817/ammiak-1810184106.html

Концентрация аммиака на Донецком пивзаводе после обстрела выросла в 400 раз

Концентрация аммиака на Донецком пивзаводе после обстрела выросла в 400 раз - РИА Новости, 17.08.2022

Концентрация аммиака на Донецком пивзаводе после обстрела выросла в 400 раз

Концентрация аммиака на Донецком пивзаводе в момент утечки, вызванной обстрелом предприятия со стороны украинских войск, превышала норму в 400 раз, сообщил... РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-17T12:27

2022-08-17T12:27

2022-08-17T16:17

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

донецк (днр)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

войска рхбз

вооруженные силы рф

калининский район

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ДОНЕЦК, 17 авг - РИА Новости. Концентрация аммиака на Донецком пивзаводе в момент утечки, вызванной обстрелом предприятия со стороны украинских войск, превышала норму в 400 раз, сообщил журналистам начальник аварийно-спасательного отряда специального назначения, капитан Иван Гецевич.Штаб территориальной обороны ДНР сообщил вечером 10 августа, что украинские войска обстреляли пивоваренный завод в Калининском районе Донецка, из-за чего произошла утечка аммиака. МЧС ДНР сообщило, что в момент удара на заводе находились 32 человека, по меньшей мере один погиб."На момент прибытия группы РХБЗ (войск радиационной, химической и биологической защиты МЧС ДНР - ред.)... была проведена химическая разведка на территории предприятия. В атмосферном воздухе на предприятии было зафиксировано 400-кратное превышение содержания аммиака в атмосфере. В рабочей зоне помещений предприятия показатели приборов вышли за диапазон измерений. Это значит, свыше 750 миллиграмм на метре кубическом", - сказал Гецевич.На данный момент содержание аммиака в воздухе не превышает норму, добавили в МЧС ДНР.

https://ria.ru/20220816/aes-1809932321.html

донецкая народная республика

донецк (днр)

калининский район

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донецкая народная республика, донецк (днр), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), войска рхбз, вооруженные силы рф, калининский район