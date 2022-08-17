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Концентрация аммиака на Донецком пивзаводе после обстрела выросла в 400 раз - РИА Новости, 17.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220817/ammiak-1810184106.html
Концентрация аммиака на Донецком пивзаводе после обстрела выросла в 400 раз
Концентрация аммиака на Донецком пивзаводе после обстрела выросла в 400 раз - РИА Новости, 17.08.2022
Концентрация аммиака на Донецком пивзаводе после обстрела выросла в 400 раз
Концентрация аммиака на Донецком пивзаводе в момент утечки, вызванной обстрелом предприятия со стороны украинских войск, превышала норму в 400 раз, сообщил... РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T12:27
2022-08-17T16:17
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
донецк (днр)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
войска рхбз
вооруженные силы рф
калининский район
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ДОНЕЦК, 17 авг - РИА Новости. Концентрация аммиака на Донецком пивзаводе в момент утечки, вызванной обстрелом предприятия со стороны украинских войск, превышала норму в 400 раз, сообщил журналистам начальник аварийно-спасательного отряда специального назначения, капитан Иван Гецевич.Штаб территориальной обороны ДНР сообщил вечером 10 августа, что украинские войска обстреляли пивоваренный завод в Калининском районе Донецка, из-за чего произошла утечка аммиака. МЧС ДНР сообщило, что в момент удара на заводе находились 32 человека, по меньшей мере один погиб."На момент прибытия группы РХБЗ (войск радиационной, химической и биологической защиты МЧС ДНР - ред.)... была проведена химическая разведка на территории предприятия. В атмосферном воздухе на предприятии было зафиксировано 400-кратное превышение содержания аммиака в атмосфере. В рабочей зоне помещений предприятия показатели приборов вышли за диапазон измерений. Это значит, свыше 750 миллиграмм на метре кубическом", - сказал Гецевич.На данный момент содержание аммиака в воздухе не превышает норму, добавили в МЧС ДНР.
https://ria.ru/20220816/aes-1809932321.html
донецкая народная республика
донецк (днр)
калининский район
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донецкая народная республика, донецк (днр), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), войска рхбз, вооруженные силы рф, калининский район
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Донецк (ДНР), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Войска РХБЗ, Вооруженные силы РФ, Калининский район
12:27 17.08.2022 (обновлено: 16:17 17.08.2022)
 
Концентрация аммиака на Донецком пивзаводе после обстрела выросла в 400 раз

МЧС: концентрация аммиака на Донецком пивзаводе после обстрела превысила норму в 400 раз

© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в фотобанкПожар на пивзаводе после обстрела со стороны ВСУ
Пожар на пивзаводе после обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Пожар на пивзаводе после обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 17 авг - РИА Новости. Концентрация аммиака на Донецком пивзаводе в момент утечки, вызванной обстрелом предприятия со стороны украинских войск, превышала норму в 400 раз, сообщил журналистам начальник аварийно-спасательного отряда специального назначения, капитан Иван Гецевич.
Штаб территориальной обороны ДНР сообщил вечером 10 августа, что украинские войска обстреляли пивоваренный завод в Калининском районе Донецка, из-за чего произошла утечка аммиака. МЧС ДНР сообщило, что в момент удара на заводе находились 32 человека, по меньшей мере один погиб.
"На момент прибытия группы РХБЗ (войск радиационной, химической и биологической защиты МЧС ДНР - ред.)... была проведена химическая разведка на территории предприятия. В атмосферном воздухе на предприятии было зафиксировано 400-кратное превышение содержания аммиака в атмосфере. В рабочей зоне помещений предприятия показатели приборов вышли за диапазон измерений. Это значит, свыше 750 миллиграмм на метре кубическом", - сказал Гецевич.
На данный момент содержание аммиака в воздухе не превышает норму, добавили в МЧС ДНР.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаДонецк (ДНР)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Войска РХБЗВооруженные силы РФКалининский район
 
 
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