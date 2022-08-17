https://ria.ru/20220817/aktivy-1810273089.html
На Украине арестовали активы российского предприятия
На Украине арестовали активы российского предприятия - РИА Новости, 17.08.2022
На Украине арестовали активы российского предприятия
Активы российского предприятия, занимающегося производством полуфабрикатов, стоимостью около 9,5 миллиона долларов арестованы на Украине, сообщили в среду в... РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T17:24
2022-08-17T17:24
2022-08-17T17:27
россия
украина
экономика
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Активы российского предприятия, занимающегося производством полуфабрикатов, стоимостью около 9,5 миллиона долларов арестованы на Украине, сообщили в среду в Генеральной прокуратуре Украины."Арестованы корпоративные права российского предприятия на 350 миллионов гривен (около 9,5 миллиона долларов - ред.). По ходатайству прокуроров Офиса Генерального прокурора наложен арест на корпоративные права и недвижимость предприятия – одного из крупнейших производителей полуфабрикатов на территории Украины", - говорится в сообщении в Telegram-канале генеральной прокуратуры Украины.Утверждается, что владелец предприятия уклонялся от уплаты налогов и задолжал Украине более четырех миллионов долларов.
https://ria.ru/20220815/konfiskatsiya-1809704438.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, экономика
Россия, Украина, Экономика
17:24 17.08.2022 (обновлено: 17:27 17.08.2022)
На Украине арестовали активы российского предприятия
На Украине арестовали активы российского предприятия по изготовлению полуфабрикатов