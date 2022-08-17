https://ria.ru/20220817/aktivy-1810273089.html

На Украине арестовали активы российского предприятия

На Украине арестовали активы российского предприятия - РИА Новости, 17.08.2022

На Украине арестовали активы российского предприятия

Активы российского предприятия, занимающегося производством полуфабрикатов, стоимостью около 9,5 миллиона долларов арестованы на Украине, сообщили в среду в... РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-17T17:24

2022-08-17T17:24

2022-08-17T17:27

россия

украина

экономика

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Активы российского предприятия, занимающегося производством полуфабрикатов, стоимостью около 9,5 миллиона долларов арестованы на Украине, сообщили в среду в Генеральной прокуратуре Украины."Арестованы корпоративные права российского предприятия на 350 миллионов гривен (около 9,5 миллиона долларов - ред.). По ходатайству прокуроров Офиса Генерального прокурора наложен арест на корпоративные права и недвижимость предприятия – одного из крупнейших производителей полуфабрикатов на территории Украины", - говорится в сообщении в Telegram-канале генеральной прокуратуры Украины.Утверждается, что владелец предприятия уклонялся от уплаты налогов и задолжал Украине более четырех миллионов долларов.

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россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, украина, экономика