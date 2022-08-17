https://ria.ru/20220817/agalarov-1810233817.html

Эмин Агаларов показал редкое фото с Муслимом Магомаевым

Эмин Агаларов показал редкое фото с Муслимом Магомаевым - РИА Новости, 17.08.2022

Эмин Агаларов показал редкое фото с Муслимом Магомаевым

Эмин Агаларов показал в социальных сетях редкие фото с Муслимом Магомаевым. На некоторых из них исполнитель хита "Нежная" сидит на руках у Тамары Синявской, на... РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-17T16:05

2022-08-17T16:05

2022-08-17T16:05

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эмин агаларов

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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Эмин Агаларов показал в социальных сетях редкие фото с Муслимом Магомаевым. На некоторых из них исполнитель хита "Нежная" сидит на руках у Тамары Синявской, на других – на коленях у Магомаева.Агаларов не раз в интервью признавался, что гордится своим знакомством с Магомаевым. Их семьи дружили.В комментариях вспомнили невероятный голос Муслима, а также отметили его схожесть с Эмином.Ранее Агаларов рассказал о планах записать англоязычный альбом.

https://ria.ru/20220725/agalarov-1804744161.html

https://ria.ru/20220805/alsu-1807564596.html

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Жанна Старицына

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, эмин агаларов, муслим магомаев, шоу-бизнес