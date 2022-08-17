Эмин Агаларов показал редкое фото с Муслимом Магомаевым
Эмин Агаларов показал редкое фото с Муслимом Магомаевым из детства
© Фото : @eminofficialМуслим Магомаев и Эмин Агаларов
© Фото : @eminofficial
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Эмин Агаларов показал в социальных сетях редкие фото с Муслимом Магомаевым. На некоторых из них исполнитель хита "Нежная" сидит на руках у Тамары Синявской, на других – на коленях у Магомаева.
"Сегодня, 17 августа, Муслиму Магометовичу исполнилось бы 80 лет… Великий, гениальный, мудрый, теплый, добрый, просто невероятный… Всегда помню и очень люблю. Спасибо за все", – написал Эмин.
Агаларов не раз в интервью признавался, что гордится своим знакомством с Магомаевым. Их семьи дружили.
В комментариях вспомнили невероятный голос Муслима, а также отметили его схожесть с Эмином.
"Вы похожи. Может все-таки родственники?", "Эмин, спасибо, что с таким трепетом и теплотой чтите память о нем", "Помним, любим, скучаем… Великий человек", – заявили подписчики.
Ранее Агаларов рассказал о планах записать англоязычный альбом.
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