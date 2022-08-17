Рейтинг@Mail.ru
Эмин Агаларов показал редкое фото с Муслимом Магомаевым - РИА Новости, 17.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20220817/agalarov-1810233817.html
Эмин Агаларов показал редкое фото с Муслимом Магомаевым
Эмин Агаларов показал редкое фото с Муслимом Магомаевым - РИА Новости, 17.08.2022
Эмин Агаларов показал редкое фото с Муслимом Магомаевым
Эмин Агаларов показал в социальных сетях редкие фото с Муслимом Магомаевым. На некоторых из них исполнитель хита "Нежная" сидит на руках у Тамары Синявской, на... РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T16:05
2022-08-17T16:05
шоубиз
знаменитости
эмин агаларов
муслим магомаев
шоу-бизнес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/11/1810228179_0:129:1080:737_1920x0_80_0_0_033079bb4c62dc2058f3ae951afbad31.jpg
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Эмин Агаларов показал в социальных сетях редкие фото с Муслимом Магомаевым. На некоторых из них исполнитель хита "Нежная" сидит на руках у Тамары Синявской, на других – на коленях у Магомаева.Агаларов не раз в интервью признавался, что гордится своим знакомством с Магомаевым. Их семьи дружили.В комментариях вспомнили невероятный голос Муслима, а также отметили его схожесть с Эмином.Ранее Агаларов рассказал о планах записать англоязычный альбом.
https://ria.ru/20220725/agalarov-1804744161.html
https://ria.ru/20220805/alsu-1807564596.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Жанна Старицына
Жанна Старицына
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/11/1810228179_0:28:1080:838_1920x0_80_0_0_2a98670dd2d6c3862db289aeda0bce9b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
знаменитости, эмин агаларов, муслим магомаев, шоу-бизнес
Шоубиз, Знаменитости, Эмин Агаларов, Муслим Магомаев, Шоу-бизнес
16:05 17.08.2022
 
Эмин Агаларов показал редкое фото с Муслимом Магомаевым

Эмин Агаларов показал редкое фото с Муслимом Магомаевым из детства

© Фото : @eminofficialМуслим Магомаев и Эмин Агаларов
Муслим Магомаев и Эмин Агаларов - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
© Фото : @eminofficial
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Эмин Агаларов показал в социальных сетях редкие фото с Муслимом Магомаевым. На некоторых из них исполнитель хита "Нежная" сидит на руках у Тамары Синявской, на других – на коленях у Магомаева.

"Сегодня, 17 августа, Муслиму Магометовичу исполнилось бы 80 лет… Великий, гениальный, мудрый, теплый, добрый, просто невероятный… Всегда помню и очень люблю. Спасибо за все", – написал Эмин.

Агаларов не раз в интервью признавался, что гордится своим знакомством с Магомаевым. Их семьи дружили.
Певец и музыкант Эмин Агаларов (EMIN) с супругой Аленой Гавриловой - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
25 июля, 12:36Шоубиз
Эмин Агаларов подтвердил воссоединение с возлюбленной
В комментариях вспомнили невероятный голос Муслима, а также отметили его схожесть с Эмином.

"Вы похожи. Может все-таки родственники?", "Эмин, спасибо, что с таким трепетом и теплотой чтите память о нем", "Помним, любим, скучаем… Великий человек", – заявили подписчики.

Ранее Агаларов рассказал о планах записать англоязычный альбом.
Премия МУЗ-ТВ 20/21. Начало света - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
5 августа, 17:04Шоубиз
Алсу показала редкое фото своей матери
 
ШоубизЗнаменитостиЭмин АгаларовМуслим МагомаевШоу-бизнес
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала