https://ria.ru/20220812/emin-1809200261.html

Эмин Агаларов рассказал о планах записать англоязычный альбом

Эмин Агаларов рассказал о планах записать англоязычный альбом - РИА Новости, 12.08.2022

Эмин Агаларов рассказал о планах записать англоязычный альбом

Эмин Агаларов признался, что собирается работать над англоязычным проектом. РИА Новости, 12.08.2022

2022-08-12T18:43

2022-08-12T18:43

2022-08-12T18:43

шоубиз

знаменитости

эмин агаларов

шоу-бизнес

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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Эмин Агаларов признался, что собирается работать над англоязычным проектом.Когда-то Агаларов с успехом начинал творческую карьеру за рубежом.Затем Эмин оказался в Москве, где, по его словам на Baku TV, оказалось невозможно без русскоязычных песен.Он добавил, что наиболее успешные его треки – грустные. Именно в таком состоянии ему хочется писать песни.Ранее он подтвердил, что воссоединился со своей супругой Аленой Гавриловой.

https://ria.ru/20210719/agalarov-1741845565.html

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2022

Жанна Старицына

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, эмин агаларов, шоу-бизнес