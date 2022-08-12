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Эмин Агаларов рассказал о планах записать англоязычный альбом - РИА Новости, 12.08.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220812/emin-1809200261.html
Эмин Агаларов рассказал о планах записать англоязычный альбом
Эмин Агаларов рассказал о планах записать англоязычный альбом - РИА Новости, 12.08.2022
Эмин Агаларов рассказал о планах записать англоязычный альбом
Эмин Агаларов признался, что собирается работать над англоязычным проектом. РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T18:43
2022-08-12T18:43
шоубиз
знаменитости
эмин агаларов
шоу-бизнес
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Эмин Агаларов признался, что собирается работать над англоязычным проектом.Когда-то Агаларов с успехом начинал творческую карьеру за рубежом.Затем Эмин оказался в Москве, где, по его словам на Baku TV, оказалось невозможно без русскоязычных песен.Он добавил, что наиболее успешные его треки – грустные. Именно в таком состоянии ему хочется писать песни.Ранее он подтвердил, что воссоединился со своей супругой Аленой Гавриловой.
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знаменитости, эмин агаларов, шоу-бизнес
Шоубиз, Знаменитости, Эмин Агаларов, Шоу-бизнес
18:43 12.08.2022
 
Эмин Агаларов рассказал о планах записать англоязычный альбом

Певец Эмин Агаларов рассказал о планах поработать над англоязычным проектом

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкXXVI церемония вручения премии "Золотой граммофон"
XXVI церемония вручения премии Золотой граммофон - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Эмин Агаларов признался, что собирается работать над англоязычным проектом.

"Сейчас я хочу сконцентрироваться на каком-нибудь масштабном англоязычном проекте, которым начну активно заниматься", – признался артист.

Когда-то Агаларов с успехом начинал творческую карьеру за рубежом.

"Когда я начинал, у меня было больше возможностей и свободного времени путешествовать, заниматься промо своей музыки, что является неотъемлемой частью реализации любого артиста. Мы записывались в Лондоне, ездили на радиостанции, давали интервью. Это было достаточно успешно для того времени", – сказал певец.

Затем Эмин оказался в Москве, где, по его словам на Baku TV, оказалось невозможно без русскоязычных песен.

"Базой оказалась Москва, и я понял, что без русскоязычной музыки невозможно добиться успеха там, где я базируюсь", – заключил Агаларов.

Он добавил, что наиболее успешные его треки – грустные. Именно в таком состоянии ему хочется писать песни.
Ранее он подтвердил, что воссоединился со своей супругой Аленой Гавриловой.
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