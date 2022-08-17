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МИД: поток наркотиков из Афганистана в Центральную Азию вырос при талибах - РИА Новости, 17.08.2022
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МИД: поток наркотиков из Афганистана в Центральную Азию вырос при талибах
МИД: поток наркотиков из Афганистана в Центральную Азию вырос при талибах - РИА Новости, 17.08.2022
МИД: поток наркотиков из Афганистана в Центральную Азию вырос при талибах
Несмотря на намерение движения "Талибан"* бороться с производством наркотиков в Афганистане, с момента их прихода к власти поток наркотиков по "северному... РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T03:59
2022-08-17T04:11
в мире
мохаммад хасан ахунд
афганистан
кабул (город)
таджикистан
оон
талибан
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Несмотря на намерение движения "Талибан"* бороться с производством наркотиков в Афганистане, с момента их прихода к власти поток наркотиков по "северному маршруту" в страны Центральной Азии значительно вырос, заявил РИА Новости директор департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД РФ Владимир Тарабрин."С момента прихода к власти в августе 2021 года движение талибов заявило о своих планах бороться с наркотиками. 3 апреля 2022 года был обнародован запрет новых властей на культивирование опийного мака, а также производство и оборот всех видов наркотиков. Однако он не стал препятствием для сбора во второй половине апреля на юге страны урожая мака и его последующей транспортировки. Одновременно фиксируется значительное увеличение наркопотока по "северному маршруту", - сказал Тарабрин.По его словам, в Таджикистане в первом квартале 2022 года было изъято больше в 14,5 раз афганских наркотиков по сравнению с этим же периодом годом ранее."По оценкам Управления ООН по наркотикам и преступности, в Афганистане в 2021 году произведено около 6800 тонн в опийном эквиваленте, объем наркодоходов достиг 14% ВВП страны", - отметил Тарабрин.В начале августа 2021 года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.*Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
https://ria.ru/20220816/svo-1809889981.html
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афганистан
кабул (город)
таджикистан
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в мире, мохаммад хасан ахунд, афганистан, кабул (город), таджикистан, оон, талибан
В мире, Мохаммад Хасан Ахунд, Афганистан, Кабул (город), Таджикистан, ООН, Талибан
03:59 17.08.2022 (обновлено: 04:11 17.08.2022)
 
МИД: поток наркотиков из Афганистана в Центральную Азию вырос при талибах

В МИД заявили, что поток наркотиков из Афганистана в Центральную Азию вырос при талибах

© AP Photo / Mohammad Asif KhanТалибы*
Талибы* - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
© AP Photo / Mohammad Asif Khan
Талибы*. Архивное фото
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Несмотря на намерение движения "Талибан"* бороться с производством наркотиков в Афганистане, с момента их прихода к власти поток наркотиков по "северному маршруту" в страны Центральной Азии значительно вырос, заявил РИА Новости директор департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД РФ Владимир Тарабрин.
"С момента прихода к власти в августе 2021 года движение талибов заявило о своих планах бороться с наркотиками. 3 апреля 2022 года был обнародован запрет новых властей на культивирование опийного мака, а также производство и оборот всех видов наркотиков. Однако он не стал препятствием для сбора во второй половине апреля на юге страны урожая мака и его последующей транспортировки. Одновременно фиксируется значительное увеличение наркопотока по "северному маршруту", - сказал Тарабрин.
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По его словам, в Таджикистане в первом квартале 2022 года было изъято больше в 14,5 раз афганских наркотиков по сравнению с этим же периодом годом ранее.
"По оценкам Управления ООН по наркотикам и преступности, в Афганистане в 2021 году произведено около 6800 тонн в опийном эквиваленте, объем наркодоходов достиг 14% ВВП страны", - отметил Тарабрин.
В начале августа 2021 года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
*Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
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В миреМохаммад Хасан АхундАфганистанКабул (город)ТаджикистанООНТалибан
 
 
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