https://ria.ru/20220817/afganistan-1810125340.html

МИД: поток наркотиков из Афганистана в Центральную Азию вырос при талибах

МИД: поток наркотиков из Афганистана в Центральную Азию вырос при талибах - РИА Новости, 17.08.2022

МИД: поток наркотиков из Афганистана в Центральную Азию вырос при талибах

Несмотря на намерение движения "Талибан"* бороться с производством наркотиков в Афганистане, с момента их прихода к власти поток наркотиков по "северному... РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-17T03:59

2022-08-17T03:59

2022-08-17T04:11

в мире

мохаммад хасан ахунд

афганистан

кабул (город)

таджикистан

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талибан

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Несмотря на намерение движения "Талибан"* бороться с производством наркотиков в Афганистане, с момента их прихода к власти поток наркотиков по "северному маршруту" в страны Центральной Азии значительно вырос, заявил РИА Новости директор департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД РФ Владимир Тарабрин."С момента прихода к власти в августе 2021 года движение талибов заявило о своих планах бороться с наркотиками. 3 апреля 2022 года был обнародован запрет новых властей на культивирование опийного мака, а также производство и оборот всех видов наркотиков. Однако он не стал препятствием для сбора во второй половине апреля на юге страны урожая мака и его последующей транспортировки. Одновременно фиксируется значительное увеличение наркопотока по "северному маршруту", - сказал Тарабрин.По его словам, в Таджикистане в первом квартале 2022 года было изъято больше в 14,5 раз афганских наркотиков по сравнению с этим же периодом годом ранее."По оценкам Управления ООН по наркотикам и преступности, в Афганистане в 2021 году произведено около 6800 тонн в опийном эквиваленте, объем наркодоходов достиг 14% ВВП страны", - отметил Тарабрин.В начале августа 2021 года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.*Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

https://ria.ru/20220816/svo-1809889981.html

https://ria.ru/20220816/afganistan-1809878763.html

афганистан

кабул (город)

таджикистан

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в мире, мохаммад хасан ахунд, афганистан, кабул (город), таджикистан, оон, талибан