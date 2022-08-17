https://ria.ru/20220817/aeroflot-1810163429.html

"Аэрофлот" ввел специальный тариф для пенсионеров на внутренние перелеты

"Аэрофлот" ввел специальный тариф для пенсионеров на внутренние перелеты - РИА Новости, 17.08.2022

"Аэрофлот" ввел специальный тариф для пенсионеров на внутренние перелеты

Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" с 17 августа вводит тариф для пенсионеров на внутрироссийских маршрутах из Москвы, Санкт-Петербурга и Красноярска... РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-17T11:08

2022-08-17T11:08

2022-08-17T11:08

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" с 17 августа вводит тариф для пенсионеров на внутрироссийских маршрутах из Москвы, Санкт-Петербурга и Красноярска и в обратном направлении, сообщает пресс-служба перевозчика."Аэрофлот" с 17 августа вводит специальный тариф для пассажиров пенсионного возраста на внутрироссийских маршрутах из Москвы, Санкт-Петербурга и Красноярска и в обратном направлении. Новое предложение "Аэрофлота" значительно расширит льготные условия перевозки для данной категории граждан", - говорится в сообщении.Как уточняется, пенсионный тариф с фиксированной стоимостью билета доступен для покупки с 17 августа. Он распространяется на все прямые рейсы "Аэрофлота" и авиакомпании "Россия" под кодом SU между Москвой/Санкт-Петербургом/Красноярском и пунктами РФ. Возможна комбинация для транзитных перевозок между городами России через Москву/Санкт-Петербург/Красноярск.Совершить перелет необходимо с 1 сентября до 31 декабря 2022 года. Купить билет по пенсионному тарифу могут граждане Российской Федерации, достигшие пенсионного возраста: женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет. Дополнительная скидка на билет в размере 25% предусмотрена для детей от 2 до 12 лет, которые путешествуют со взрослым пассажиром категории "Пенсионер". Тариф включает все таксы и сборы и позволяет провезти одно место багажа."Приоритетной задачей "Аэрофлота" является обеспечение доступных и комфортных авиаперевозок для всех категорий граждан. Людям пенсионного возраста требуется особое внимание и поддержка. Специальные тарифы для пенсионеров на основных внутренних маршрутах компаний группы "Аэрофлот" позволяют совершить путешествие по стране, даже в самые отдаленные регионы, по доступной цене", - говорится в релизе.

https://ria.ru/20220817/puteshestviya-1809997453.html

https://ria.ru/20220725/aviaperevozki-1804893272.html

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