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Бывший адвокат Трампа Джулиани выступит на суде по делу выборов 2020 года - РИА Новости, 17.08.2022
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Бывший адвокат Трампа Джулиани выступит на суде по делу выборов 2020 года
Бывший адвокат Трампа Джулиани выступит на суде по делу выборов 2020 года - РИА Новости, 17.08.2022
Бывший адвокат Трампа Джулиани выступит на суде по делу выборов 2020 года
Бывший адвокат экс-президента США Дональда Трампа Руди Джулиани выступит перед жюри присяжных в Атланте в рамках судебного процесса о попытке отменить... РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T16:23
2022-08-17T16:23
в мире
джорджия
дональд трамп
руди джулиани
сша
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ВАШИНГТОН, 17 авг - РИА Новости. Бывший адвокат экс-президента США Дональда Трампа Руди Джулиани выступит перед жюри присяжных в Атланте в рамках судебного процесса о попытке отменить результаты выборов 2020 года в штате Джорджия."Они зададут вопросы, мы увидим", - сказал Джулиани встречавшим его у суда журналистам на просьбу оценить, какие цели преследует процесс.Он отметил, что пока не будет комментировать ситуацию и говорить, в частности, о том, намерены ли следователи сделать своей окончательной целью Трампа.Голоса в Джорджии подсчитывали в общей сложности три раза, и каждый раз выяснялось, что демократ Джо Байден обошел Трампа с незначительным отрывом. В результате Байден получил всех 16 выборщиков от Джорджии. Прокуратура округа Фултон в штате изучала телефонный разговор Трампа с госсекретарем штата Брэдом Раффенспергером, в котором бывший президент якобы просил найти "недостающие" для его победы голоса. Запись телефонного разговора попала в открытый доступ, и Трамп подвергся критике за выдвигаемые госсекретарю штата требования и тон, в котором он требовал найти необходимые голоса. Трамп отвергает обвинения, заявляя о своей уверенности в том, что его победа в Джорджии была скомпрометирована.
https://ria.ru/20220813/tramp-1809425692.html
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в мире, джорджия, дональд трамп, руди джулиани, сша
В мире, Джорджия, Дональд Трамп, Руди Джулиани, США
16:23 17.08.2022
 
Бывший адвокат Трампа Джулиани выступит на суде по делу выборов 2020 года

Бывший адвокат Трампа Джулиани выступит перед присяжными Джорджии о выборах-2020

© AP Photo / Craig RuttleРудольф Джулиани
Рудольф Джулиани - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
© AP Photo / Craig Ruttle
Рудольф Джулиани. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 17 авг - РИА Новости. Бывший адвокат экс-президента США Дональда Трампа Руди Джулиани выступит перед жюри присяжных в Атланте в рамках судебного процесса о попытке отменить результаты выборов 2020 года в штате Джорджия.
"Они зададут вопросы, мы увидим", - сказал Джулиани встречавшим его у суда журналистам на просьбу оценить, какие цели преследует процесс.
Он отметил, что пока не будет комментировать ситуацию и говорить, в частности, о том, намерены ли следователи сделать своей окончательной целью Трампа.
Голоса в Джорджии подсчитывали в общей сложности три раза, и каждый раз выяснялось, что демократ Джо Байден обошел Трампа с незначительным отрывом. В результате Байден получил всех 16 выборщиков от Джорджии. Прокуратура округа Фултон в штате изучала телефонный разговор Трампа с госсекретарем штата Брэдом Раффенспергером, в котором бывший президент якобы просил найти "недостающие" для его победы голоса. Запись телефонного разговора попала в открытый доступ, и Трамп подвергся критике за выдвигаемые госсекретарю штата требования и тон, в котором он требовал найти необходимые голоса. Трамп отвергает обвинения, заявляя о своей уверенности в том, что его победа в Джорджии была скомпрометирована.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.08.2022
13 августа, 21:13
СМИ: адвокат письменно подтвердил отсутствие у Трампа секретных документов
 
В миреДжорджияДональд ТрампРуди ДжулианиСША
 
 
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