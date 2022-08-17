https://ria.ru/20220817/advokat-1810247651.html

Бывший адвокат Трампа Джулиани выступит на суде по делу выборов 2020 года

Бывший адвокат Трампа Джулиани выступит на суде по делу выборов 2020 года - РИА Новости, 17.08.2022

Бывший адвокат Трампа Джулиани выступит на суде по делу выборов 2020 года

Бывший адвокат экс-президента США Дональда Трампа Руди Джулиани выступит перед жюри присяжных в Атланте в рамках судебного процесса о попытке отменить... РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-17T16:23

2022-08-17T16:23

2022-08-17T16:23

в мире

джорджия

дональд трамп

руди джулиани

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ВАШИНГТОН, 17 авг - РИА Новости. Бывший адвокат экс-президента США Дональда Трампа Руди Джулиани выступит перед жюри присяжных в Атланте в рамках судебного процесса о попытке отменить результаты выборов 2020 года в штате Джорджия."Они зададут вопросы, мы увидим", - сказал Джулиани встречавшим его у суда журналистам на просьбу оценить, какие цели преследует процесс.Он отметил, что пока не будет комментировать ситуацию и говорить, в частности, о том, намерены ли следователи сделать своей окончательной целью Трампа.Голоса в Джорджии подсчитывали в общей сложности три раза, и каждый раз выяснялось, что демократ Джо Байден обошел Трампа с незначительным отрывом. В результате Байден получил всех 16 выборщиков от Джорджии. Прокуратура округа Фултон в штате изучала телефонный разговор Трампа с госсекретарем штата Брэдом Раффенспергером, в котором бывший президент якобы просил найти "недостающие" для его победы голоса. Запись телефонного разговора попала в открытый доступ, и Трамп подвергся критике за выдвигаемые госсекретарю штата требования и тон, в котором он требовал найти необходимые голоса. Трамп отвергает обвинения, заявляя о своей уверенности в том, что его победа в Джорджии была скомпрометирована.

https://ria.ru/20220813/tramp-1809425692.html

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в мире, джорджия, дональд трамп, руди джулиани, сша