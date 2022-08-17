https://ria.ru/20220817/abbas-1810220795.html

Власти ФРГ вызвали представителя Палестины из-за слов Аббаса о Холокосте

Власти ФРГ вызвали представителя Палестины из-за слов Аббаса о Холокосте - РИА Новости, 17.08.2022

Власти ФРГ вызвали представителя Палестины из-за слов Аббаса о Холокосте

Глава представительства Палестинской администрации был вызвал в ведомство канцлера ФРГ после скандального заявления палестинского лидера Махмуда Аббаса о... РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-17T14:44

2022-08-17T14:44

2022-08-17T15:02

в мире

яир лапид (министр иностранных дел израиля)

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БЕРЛИН, 17 авг - РИА Новости. Глава представительства Палестинской администрации был вызвал в ведомство канцлера ФРГ после скандального заявления палестинского лидера Махмуда Аббаса о холокосте, сообщил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт.Во вторник во второй половине дня в Берлине прошла пресс-конференция при участии Шольца и Аббаса по итогам переговоров сторон, которые состоялись в ведомстве канцлера ФРГ. Аббасу был задан вопрос, намерены ли палестинцы принести извинения за теракт 1972 года в Мюнхене. В ответ палестинский лидер сказал, что Израиль с 1947 года совершил на территории Палестины "50 массовых убийств, 50 холокостов". Публичное преуменьшение, отрицание, одобрение или оправдание преступлений нацизма является уголовным преступлением в Германии. Канцлер Шольц публично осудил заявление Аббаса лишь в среду. Позже Аббас выступил с разъяснением своего заявления и подтвердил, что считает Холокот самым гнусным преступлением в современной истории."Канцлер резко осуждает заявление господина Аббаса. Ведомство федерального канцлера сегодня утром вызвало главу палестинского представительства в Берлине, в ходе этой встречи советник по внешней политике канцлер недвусмысленно передал это заявление. Канцлер ожидает от главы палестинской администрации признания без каких-либо оговорок единичного характера Холокоста. Его бестактность вчера бросает черную тень на отношения Германии с ведомствами палестинской администрации", - заявил Хебештрайт на правительственном брифинге в среду.По его словам, Шольц договорился в четверг провести разговор с премьер-министром Израиля Яиром Лапидом, в ходе которого они обсудят этот инцидент."Канцлер сожалеет, что он не мог в ходе вчерашней конференции вмешаться и прямо ответить на выпад Аббаса. Он сделал это очень оперативно после пресс-конференции", - добавил он.

https://ria.ru/20220817/polsha-1810121829.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, яир лапид (министр иностранных дел израиля), германия, берлин (город), израиль