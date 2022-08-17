Рейтинг@Mail.ru
Власти ФРГ вызвали представителя Палестины из-за слов Аббаса о Холокосте - РИА Новости, 17.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220817/abbas-1810220795.html
Власти ФРГ вызвали представителя Палестины из-за слов Аббаса о Холокосте
Власти ФРГ вызвали представителя Палестины из-за слов Аббаса о Холокосте - РИА Новости, 17.08.2022
Власти ФРГ вызвали представителя Палестины из-за слов Аббаса о Холокосте
Глава представительства Палестинской администрации был вызвал в ведомство канцлера ФРГ после скандального заявления палестинского лидера Махмуда Аббаса о... РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T14:44
2022-08-17T15:02
в мире
яир лапид (министр иностранных дел израиля)
германия
берлин (город)
израиль
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152399/71/1523997170_0:0:2974:1673_1920x0_80_0_0_f893869a339179fe09f506b8b11797b2.jpg
БЕРЛИН, 17 авг - РИА Новости. Глава представительства Палестинской администрации был вызвал в ведомство канцлера ФРГ после скандального заявления палестинского лидера Махмуда Аббаса о холокосте, сообщил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт.Во вторник во второй половине дня в Берлине прошла пресс-конференция при участии Шольца и Аббаса по итогам переговоров сторон, которые состоялись в ведомстве канцлера ФРГ. Аббасу был задан вопрос, намерены ли палестинцы принести извинения за теракт 1972 года в Мюнхене. В ответ палестинский лидер сказал, что Израиль с 1947 года совершил на территории Палестины "50 массовых убийств, 50 холокостов". Публичное преуменьшение, отрицание, одобрение или оправдание преступлений нацизма является уголовным преступлением в Германии. Канцлер Шольц публично осудил заявление Аббаса лишь в среду. Позже Аббас выступил с разъяснением своего заявления и подтвердил, что считает Холокот самым гнусным преступлением в современной истории."Канцлер резко осуждает заявление господина Аббаса. Ведомство федерального канцлера сегодня утром вызвало главу палестинского представительства в Берлине, в ходе этой встречи советник по внешней политике канцлер недвусмысленно передал это заявление. Канцлер ожидает от главы палестинской администрации признания без каких-либо оговорок единичного характера Холокоста. Его бестактность вчера бросает черную тень на отношения Германии с ведомствами палестинской администрации", - заявил Хебештрайт на правительственном брифинге в среду.По его словам, Шольц договорился в четверг провести разговор с премьер-министром Израиля Яиром Лапидом, в ходе которого они обсудят этот инцидент."Канцлер сожалеет, что он не мог в ходе вчерашней конференции вмешаться и прямо ответить на выпад Аббаса. Он сделал это очень оперативно после пресс-конференции", - добавил он.
https://ria.ru/20220817/polsha-1810121829.html
германия
берлин (город)
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152399/71/1523997170_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b1d9ffc22193565b636b05c98db97fbe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, яир лапид (министр иностранных дел израиля), германия, берлин (город), израиль
В мире, Яир Лапид (министр иностранных дел Израиля), Германия, Берлин (город), Израиль
14:44 17.08.2022 (обновлено: 15:02 17.08.2022)
 
Власти ФРГ вызвали представителя Палестины из-за слов Аббаса о Холокосте

Представителя Палестины вызвали в ведомство канцлера ФРГ после слов Аббаса о Холокосте

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк Президент Палестины Махмуд Аббас
Президент Палестины Махмуд Аббас - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Президент Палестины Махмуд Аббас . Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 17 авг - РИА Новости. Глава представительства Палестинской администрации был вызвал в ведомство канцлера ФРГ после скандального заявления палестинского лидера Махмуда Аббаса о холокосте, сообщил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт.
Во вторник во второй половине дня в Берлине прошла пресс-конференция при участии Шольца и Аббаса по итогам переговоров сторон, которые состоялись в ведомстве канцлера ФРГ. Аббасу был задан вопрос, намерены ли палестинцы принести извинения за теракт 1972 года в Мюнхене. В ответ палестинский лидер сказал, что Израиль с 1947 года совершил на территории Палестины "50 массовых убийств, 50 холокостов". Публичное преуменьшение, отрицание, одобрение или оправдание преступлений нацизма является уголовным преступлением в Германии. Канцлер Шольц публично осудил заявление Аббаса лишь в среду. Позже Аббас выступил с разъяснением своего заявления и подтвердил, что считает Холокот самым гнусным преступлением в современной истории.
"Канцлер резко осуждает заявление господина Аббаса. Ведомство федерального канцлера сегодня утром вызвало главу палестинского представительства в Берлине, в ходе этой встречи советник по внешней политике канцлер недвусмысленно передал это заявление. Канцлер ожидает от главы палестинской администрации признания без каких-либо оговорок единичного характера Холокоста. Его бестактность вчера бросает черную тень на отношения Германии с ведомствами палестинской администрации", - заявил Хебештрайт на правительственном брифинге в среду.
По его словам, Шольц договорился в четверг провести разговор с премьер-министром Израиля Яиром Лапидом, в ходе которого они обсудят этот инцидент.
"Канцлер сожалеет, что он не мог в ходе вчерашней конференции вмешаться и прямо ответить на выпад Аббаса. Он сделал это очень оперативно после пресс-конференции", - добавил он.
Мужчина с флагом Польши - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
Вчера, 02:00
Глава Нацбанка Польши заявил о планах ФРГ "вернуть" бывшие земли
 
В миреЯир Лапид (министр иностранных дел Израиля)ГерманияБерлин (город)Израиль
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала