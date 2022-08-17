14:44 17.08.2022 (обновлено: 15:02 17.08.2022)
Власти ФРГ вызвали представителя Палестины из-за слов Аббаса о Холокосте
Представителя Палестины вызвали в ведомство канцлера ФРГ после слов Аббаса о Холокосте
Президент Палестины Махмуд Аббас . Архивное фото
БЕРЛИН, 17 авг - РИА Новости. Глава представительства Палестинской администрации был вызвал в ведомство канцлера ФРГ после скандального заявления палестинского лидера Махмуда Аббаса о холокосте, сообщил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт.
Во вторник во второй половине дня в Берлине прошла пресс-конференция при участии Шольца и Аббаса по итогам переговоров сторон, которые состоялись в ведомстве канцлера ФРГ. Аббасу был задан вопрос, намерены ли палестинцы принести извинения за теракт 1972 года в Мюнхене. В ответ палестинский лидер сказал, что Израиль с 1947 года совершил на территории Палестины "50 массовых убийств, 50 холокостов". Публичное преуменьшение, отрицание, одобрение или оправдание преступлений нацизма является уголовным преступлением в Германии. Канцлер Шольц публично осудил заявление Аббаса лишь в среду. Позже Аббас выступил с разъяснением своего заявления и подтвердил, что считает Холокот самым гнусным преступлением в современной истории.
"Канцлер резко осуждает заявление господина Аббаса. Ведомство федерального канцлера сегодня утром вызвало главу палестинского представительства в Берлине, в ходе этой встречи советник по внешней политике канцлер недвусмысленно передал это заявление. Канцлер ожидает от главы палестинской администрации признания без каких-либо оговорок единичного характера Холокоста. Его бестактность вчера бросает черную тень на отношения Германии с ведомствами палестинской администрации", - заявил Хебештрайт на правительственном брифинге в среду.
По его словам, Шольц договорился в четверг провести разговор с премьер-министром Израиля Яиром Лапидом, в ходе которого они обсудят этот инцидент.
"Канцлер сожалеет, что он не мог в ходе вчерашней конференции вмешаться и прямо ответить на выпад Аббаса. Он сделал это очень оперативно после пресс-конференции", - добавил он.