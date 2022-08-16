https://ria.ru/20220816/zhurnalist-1810055478.html
"Пропавший" журналист "МК" Сперанский сообщил, что находится у следователя
"Пропавший" журналист "МК" Сперанский сообщил, что находится у следователя - РИА Новости, 16.08.2022
"Пропавший" журналист "МК" Сперанский сообщил, что находится у следователя
Журналист газеты "Московский комсомолец" Лев Сперанский, которого во вторник потеряли коллеги, сообщил, что к нему сегодня пришли силовики и доставили как... РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T17:00
2022-08-16T17:00
2022-08-16T17:16
москва
московский комсомолец
происшествия
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Журналист газеты "Московский комсомолец" Лев Сперанский, которого во вторник потеряли коллеги, сообщил, что к нему сегодня пришли силовики и доставили как свидетеля на опрос по некоему уголовному делу о вымогательстве 50 тысяч долларов. Информацию о его нахождении у следователя РИА Новости подтвердил и адвокат журналиста."Льва Евгеньевича провели в здание ГСУ ГУМВД по Москве, на проходной мы с ним виделись. Следователь попросил меня подождать, а со Львом Евгеньевичем прошел в здание. Вот уже более часа я жду, никаких действий не происходит", - сказал защитник Александр Самухов.Тем временем на сайте "Московского комсомольца" появилось видео со Сперанским, сделанное до его отправки в Главное следственное управление: на нем журналист рассказывает, что домой к нему пришли несколько силовиков в штатском."Мне сказали, что я якобы свидетель, поеду допрошусь… Это 2018 год [дата предполагаемого преступления]… Не обозначили мне процессуальный статус, но не задерживали меня, никаких ограничений [не налагали]", - сказал сотрудник МК.Сперанский отметил, что у него изъяли телефон, флэшки и компьютер."Уверен, никакой у меня связи с этим делом нет, это происки каких-то иных личностей, возможно, героев каких-то моих расследований", - добавил журналист.Столичная полиция ситуацию пока не комментировала.
https://ria.ru/20220816/speranskiy-1809983600.html
https://ria.ru/20220713/reznik-1802169346.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, московский комсомолец, происшествия
Москва, Московский комсомолец, Происшествия
17:00 16.08.2022 (обновлено: 17:16 16.08.2022)
"Пропавший" журналист "МК" Сперанский сообщил, что находится у следователя
Журналист "МК" Сперанский, которого искали коллеги, сообщил, что находится у следователя
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Журналист газеты "Московский комсомолец" Лев Сперанский, которого во вторник потеряли коллеги, сообщил, что к нему сегодня пришли силовики и доставили как свидетеля на опрос по некоему уголовному делу о вымогательстве 50 тысяч долларов. Информацию о его нахождении у следователя РИА Новости подтвердил и адвокат журналиста.
"Льва Евгеньевича провели в здание ГСУ ГУМВД по Москве
, на проходной мы с ним виделись. Следователь попросил меня подождать, а со Львом Евгеньевичем прошел в здание. Вот уже более часа я жду, никаких действий не происходит", - сказал защитник Александр Самухов.
Тем временем на сайте "Московского комсомольца
" появилось видео со Сперанским, сделанное до его отправки в Главное следственное управление: на нем журналист рассказывает, что домой к нему пришли несколько силовиков в штатском.
"Мне сказали, что я якобы свидетель, поеду допрошусь… Это 2018 год [дата предполагаемого преступления]… Не обозначили мне процессуальный статус, но не задерживали меня, никаких ограничений [не налагали]", - сказал сотрудник МК.
Сперанский отметил, что у него изъяли телефон, флэшки и компьютер.
"Уверен, никакой у меня связи с этим делом нет, это происки каких-то иных личностей, возможно, героев каких-то моих расследований", - добавил журналист.
Столичная полиция ситуацию пока не комментировала.