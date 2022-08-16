https://ria.ru/20220816/zerno-1810030850.html

Глава ВПП ООН оценил важность выхода украинских судов с продовольствием

Глава ВПП ООН оценил важность выхода украинских судов с продовольствием - РИА Новости, 16.08.2022

Глава ВПП ООН оценил важность выхода украинских судов с продовольствием

Выход с Украины пяти судов в рамках продуктовой сделки дает шанс избежать усугубления мировой проблемы голода, заявил глава Всемирной продовольственной... РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T15:47

2022-08-16T15:47

2022-08-16T15:47

сергей шойгу

украина

россия

черное море

оон

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РИМ, 16 авг – РИА Новости. Выход с Украины пяти судов в рамках продуктовой сделки дает шанс избежать усугубления мировой проблемы голода, заявил глава Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвид Бизли.Как отмечает ВПП, в настоящее время с острой нехваткой продовольствия сталкиваются рекордные 345 миллионов человек в 82 странах, в то время как до 50 миллионов человек в 45 странах находятся на грани голода и рискуют остаться без гуманитарной помощи.С возобновлением коммерческого и гуманитарного морского судоходства в портах Черного моря и из них удастся облегчить "некоторые глобальные перебои с поставками", пишет организация, что улучшит ситуацию в странах, столкнувшихся с худшими проявлениями глобального продовольственного кризиса."Важно отметить, что это также позволит Украине освободить свои зернохранилища в преддверии летнего сбора урожая", - пишет ВПП.22 июля в Стамбуле министр обороны России Сергей Шойгу подписал два взаимосвязанных документа по решению проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Документы представляют собой единый пакет. Первый - меморандум - предполагает обязательства ООН снять различные ограничения на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине. В основе второго документа - предложенный Россией алгоритм, по которому создается морской гуманитарный коридор для безопасного выхода коммерческих судов из контролируемых Украиной черноморских портов и обратно.

https://ria.ru/20220816/zerno-1809894913.html

украина

россия

черное море

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

сергей шойгу, украина, россия, черное море, оон