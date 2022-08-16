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Глава ВПП ООН оценил важность выхода украинских судов с продовольствием - РИА Новости, 16.08.2022
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Глава ВПП ООН оценил важность выхода украинских судов с продовольствием
Глава ВПП ООН оценил важность выхода украинских судов с продовольствием - РИА Новости, 16.08.2022
Глава ВПП ООН оценил важность выхода украинских судов с продовольствием
Выход с Украины пяти судов в рамках продуктовой сделки дает шанс избежать усугубления мировой проблемы голода, заявил глава Всемирной продовольственной... РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T15:47
2022-08-16T15:47
сергей шойгу
украина
россия
черное море
оон
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РИМ, 16 авг – РИА Новости. Выход с Украины пяти судов в рамках продуктовой сделки дает шанс избежать усугубления мировой проблемы голода, заявил глава Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвид Бизли.Как отмечает ВПП, в настоящее время с острой нехваткой продовольствия сталкиваются рекордные 345 миллионов человек в 82 странах, в то время как до 50 миллионов человек в 45 странах находятся на грани голода и рискуют остаться без гуманитарной помощи.С возобновлением коммерческого и гуманитарного морского судоходства в портах Черного моря и из них удастся облегчить "некоторые глобальные перебои с поставками", пишет организация, что улучшит ситуацию в странах, столкнувшихся с худшими проявлениями глобального продовольственного кризиса."Важно отметить, что это также позволит Украине освободить свои зернохранилища в преддверии летнего сбора урожая", - пишет ВПП.22 июля в Стамбуле министр обороны России Сергей Шойгу подписал два взаимосвязанных документа по решению проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Документы представляют собой единый пакет. Первый - меморандум - предполагает обязательства ООН снять различные ограничения на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине. В основе второго документа - предложенный Россией алгоритм, по которому создается морской гуманитарный коридор для безопасного выхода коммерческих судов из контролируемых Украиной черноморских портов и обратно.
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сергей шойгу, украина, россия, черное море, оон
Сергей Шойгу, Украина, Россия, Черное море, ООН
15:47 16.08.2022
 
Глава ВПП ООН оценил важность выхода украинских судов с продовольствием

Глава ВПП ООН Бизли: выход судов с украинским зерном поможет остановить рост продкризиса

© РИА Новости / Минобороны Турции / Перейти в фотобанкСухогруз Razoni в порту Одессы
Сухогруз Razoni в порту Одессы - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
© РИА Новости / Минобороны Турции
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Сухогруз Razoni в порту Одессы. Архивное фото
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РИМ, 16 авг – РИА Новости. Выход с Украины пяти судов в рамках продуктовой сделки дает шанс избежать усугубления мировой проблемы голода, заявил глава Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвид Бизли.
"Открытие портов Черного моря - это самое важное, что мы можем сделать прямо сейчас, чтобы помочь голодающим в мире. Чтобы остановить голод в мире, потребуется больше, чем суда с зерном из Украины, но с возвращением украинского зерна на мировые рынки у нас есть шанс остановить дальнейшее развитие по спирали этого глобального продовольственного кризиса", - говорится в заявлении, поступившем РИА Новости.
Как отмечает ВПП, в настоящее время с острой нехваткой продовольствия сталкиваются рекордные 345 миллионов человек в 82 странах, в то время как до 50 миллионов человек в 45 странах находятся на грани голода и рискуют остаться без гуманитарной помощи.
С возобновлением коммерческого и гуманитарного морского судоходства в портах Черного моря и из них удастся облегчить "некоторые глобальные перебои с поставками", пишет организация, что улучшит ситуацию в странах, столкнувшихся с худшими проявлениями глобального продовольственного кризиса.
"Важно отметить, что это также позволит Украине освободить свои зернохранилища в преддверии летнего сбора урожая", - пишет ВПП.
22 июля в Стамбуле министр обороны России Сергей Шойгу подписал два взаимосвязанных документа по решению проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Документы представляют собой единый пакет. Первый - меморандум - предполагает обязательства ООН снять различные ограничения на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине. В основе второго документа - предложенный Россией алгоритм, по которому создается морской гуманитарный коридор для безопасного выхода коммерческих судов из контролируемых Украиной черноморских портов и обратно.
Урожай пшеницы - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
Вчера, 09:02
В Турции сообщили о выходе пяти судов с зерном из украинских портов
 
Сергей ШойгуУкраинаРоссияЧерное мореООН
 
 
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