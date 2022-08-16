https://ria.ru/20220816/zaes-1810037196.html

Ситуация на ЗАЭС вызывает тревогу из-за позиции Запада, заявил Ульянов

Ситуация на ЗАЭС вызывает тревогу из-за позиции Запада, заявил Ульянов - РИА Новости, 16.08.2022

Ситуация на ЗАЭС вызывает тревогу из-за позиции Запада, заявил Ульянов

Приоритетом Запада в контексте ситуации вокруг Запорожской АЭС является не ядерная безопасность, а оказание политического давления на Россию, заявил во вторник... РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T16:08

2022-08-16T16:08

2022-08-16T16:16

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ВЕНА, 16 авг - РИА Новости, Маргарита Костив. Приоритетом Запада в контексте ситуации вокруг Запорожской АЭС является не ядерная безопасность, а оказание политического давления на Россию, заявил во вторник РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов."Ситуация на Запорожской АЭС вызывает у нас растущую тревогу. Это связано не только с продолжающимися украинскими обстрелами этой станции, но и с той позицией, которую заняли западные страны. В коллективном заявлении на венской площадке от 12 августа западные страны удосужились даже не упомянуть о том, что АЭС подвергается обстрелам", - сказал Ульянов.По его словам, весь пафос документа сосредоточен на задаче так называемой демилитаризации АЭС, то есть на выводе оттуда российских военнослужащих."Такая позиция, с одной стороны, по сути поощряет Киев к продолжению обстрелов, а с другой, означает, что западные страны на деле совершенно не озабочены вероятностью ядерной катастрофы. В контексте ситуации на Запорожской станции у них другая первоочередная задача - оказать давление на Российскую Федерацию. Это та оценка, которая напрашивается со всей очевидностью", - заключил постпред.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. На станции установлены шесть энергоблоков. ЗАЭС с марта находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.Украинские войска регулярно обстреливают Энергодар и территорию ЗАЭС.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

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