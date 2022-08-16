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Ситуация на ЗАЭС вызывает тревогу из-за позиции Запада, заявил Ульянов - РИА Новости, 16.08.2022
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Ситуация на ЗАЭС вызывает тревогу из-за позиции Запада, заявил Ульянов
Ситуация на ЗАЭС вызывает тревогу из-за позиции Запада, заявил Ульянов - РИА Новости, 16.08.2022
Ситуация на ЗАЭС вызывает тревогу из-за позиции Запада, заявил Ульянов
Приоритетом Запада в контексте ситуации вокруг Запорожской АЭС является не ядерная безопасность, а оказание политического давления на Россию, заявил во вторник... РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T16:08
2022-08-16T16:16
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ВЕНА, 16 авг - РИА Новости, Маргарита Костив. Приоритетом Запада в контексте ситуации вокруг Запорожской АЭС является не ядерная безопасность, а оказание политического давления на Россию, заявил во вторник РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов."Ситуация на Запорожской АЭС вызывает у нас растущую тревогу. Это связано не только с продолжающимися украинскими обстрелами этой станции, но и с той позицией, которую заняли западные страны. В коллективном заявлении на венской площадке от 12 августа западные страны удосужились даже не упомянуть о том, что АЭС подвергается обстрелам", - сказал Ульянов.По его словам, весь пафос документа сосредоточен на задаче так называемой демилитаризации АЭС, то есть на выводе оттуда российских военнослужащих."Такая позиция, с одной стороны, по сути поощряет Киев к продолжению обстрелов, а с другой, означает, что западные страны на деле совершенно не озабочены вероятностью ядерной катастрофы. В контексте ситуации на Запорожской станции у них другая первоочередная задача - оказать давление на Российскую Федерацию. Это та оценка, которая напрашивается со всей очевидностью", - заключил постпред.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. На станции установлены шесть энергоблоков. ЗАЭС с марта находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.Украинские войска регулярно обстреливают Энергодар и территорию ЗАЭС.
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в мире, запорожская область, запорожская аэс
В мире, Запорожская область, Запорожская АЭС
16:08 16.08.2022 (обновлено: 16:16 16.08.2022)
 
Ситуация на ЗАЭС вызывает тревогу из-за позиции Запада, заявил Ульянов

Ульянов считает, что Запад не беспокоит вероятность ядерной катастрофы на ЗАЭС

© РИА Новости / Перейти в фотобанкОхладительные бассейновые установки на Запорожской АЭС в Энергодаре
Охладительные бассейновые установки на Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
© РИА Новости
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Охладительные бассейновые установки на Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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ВЕНА, 16 авг - РИА Новости, Маргарита Костив. Приоритетом Запада в контексте ситуации вокруг Запорожской АЭС является не ядерная безопасность, а оказание политического давления на Россию, заявил во вторник РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"Ситуация на Запорожской АЭС вызывает у нас растущую тревогу. Это связано не только с продолжающимися украинскими обстрелами этой станции, но и с той позицией, которую заняли западные страны. В коллективном заявлении на венской площадке от 12 августа западные страны удосужились даже не упомянуть о том, что АЭС подвергается обстрелам", - сказал Ульянов.
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
11:28Специальная военная операция на Украине
Постпред заявил, что МАГАТЭ начала работу по отправке второй миссии на ЗАЭС
По его словам, весь пафос документа сосредоточен на задаче так называемой демилитаризации АЭС, то есть на выводе оттуда российских военнослужащих.
"Такая позиция, с одной стороны, по сути поощряет Киев к продолжению обстрелов, а с другой, означает, что западные страны на деле совершенно не озабочены вероятностью ядерной катастрофы. В контексте ситуации на Запорожской станции у них другая первоочередная задача - оказать давление на Российскую Федерацию. Это та оценка, которая напрашивается со всей очевидностью", - заключил постпред.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. На станции установлены шесть энергоблоков. ЗАЭС с марта находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.
Украинские войска регулярно обстреливают Энергодар и территорию ЗАЭС.
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
12:15
Макрон обсудит с Зеленским ситуацию на Запорожской АЭС
 
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