16:08 16.08.2022 (обновлено: 16:16 16.08.2022)
Ситуация на ЗАЭС вызывает тревогу из-за позиции Запада, заявил Ульянов
Ульянов считает, что Запад не беспокоит вероятность ядерной катастрофы на ЗАЭС
© РИА Новости / Перейти в фотобанкОхладительные бассейновые установки на Запорожской АЭС в Энергодаре
Охладительные бассейновые установки на Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
ВЕНА, 16 авг - РИА Новости, Маргарита Костив. Приоритетом Запада в контексте ситуации вокруг Запорожской АЭС является не ядерная безопасность, а оказание политического давления на Россию, заявил во вторник РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"Ситуация на Запорожской АЭС вызывает у нас растущую тревогу. Это связано не только с продолжающимися украинскими обстрелами этой станции, но и с той позицией, которую заняли западные страны. В коллективном заявлении на венской площадке от 12 августа западные страны удосужились даже не упомянуть о том, что АЭС подвергается обстрелам", - сказал Ульянов.
По его словам, весь пафос документа сосредоточен на задаче так называемой демилитаризации АЭС, то есть на выводе оттуда российских военнослужащих.
"Такая позиция, с одной стороны, по сути поощряет Киев к продолжению обстрелов, а с другой, означает, что западные страны на деле совершенно не озабочены вероятностью ядерной катастрофы. В контексте ситуации на Запорожской станции у них другая первоочередная задача - оказать давление на Российскую Федерацию. Это та оценка, которая напрашивается со всей очевидностью", - заключил постпред.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. На станции установлены шесть энергоблоков. ЗАЭС с марта находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.
Украинские войска регулярно обстреливают Энергодар и территорию ЗАЭС.