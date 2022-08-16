https://ria.ru/20220816/yamal-1810044839.html

Сотни жителей приняли участие в масштабной уборке мусора с территорий Ямала

Сотни жителей приняли участие в масштабной уборке мусора с территорий Ямала - РИА Новости, 16.08.2022

Сотни жителей приняли участие в масштабной уборке мусора с территорий Ямала

Сотни жителей приняли участие в масштабной уборке от мусора территорий Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), сообщает пресс-служба губернатора региона. РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T16:29

2022-08-16T16:29

2022-08-16T16:29

ямало-ненецкий автономный округ

ямальский район

салехард

общество

мусор

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152928/19/1529281968_0:357:3008:2048_1920x0_80_0_0_ef2fa5f91c6249649b7eedf60a7bcc95.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 авг – РИА Новости. Сотни жителей приняли участие в масштабной уборке от мусора территорий Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), сообщает пресс-служба губернатора региона."Сотни ямальцев участвуют в масштабной уборке Ямала. Завершилась первая неделя очного этапа проекта "Зеленой Арктики" - "Экология внутри". Первые уборки территорий прошли в муниципалитетах округа", - говорится в сообщении.Всего было собрано и вывезено на полигоны более тысячи мешков мусора, не считая крупногабаритных отходов. Впереди еще три недели работы."Экология внутри" – это первый проект "Зеленой Арктики", участие в котором принимают не только добровольцы, но и школьники, трудовые коллективы и неравнодушные ямальцы. На протяжении всего августа пять дней в неделю дети и подростки работают в командах под руководством "Волонтеров Арктики". Они исследуют территории захламлений, составляют график работы, знакомятся с морфологией мусора. Также с начинающими добровольцами делятся практическим опытом и знаниями, которые помогают делать более уверенные шаги в экологичной жизни."Взрослые присоединяются к проекту по выходным. Это не просто субботники – помимо совместной уборки, трудовые коллективы и добровольцы общаются, устраивают мастер-классы и пикники. Как рассказали сами ребята, часть родителей взяли отпуск на время проведения проекта, чтобы всей семьей участвовать в очистке территорий Ямала в будние дни", - отмечается в сообщении.По итогам первой недели самыми активными муниципалитетами стали Ямальский район, Салехард, Лабытнанги, Аксарка, Губкинский и Ноябрьск. В этих городах и районах наибольшее количество участников и проделанной работы. Так, в Ямальском районе решили не останавливаться на уборке определенных заранее участков – к Яр-Сале присоединились еще пять поселков. В уборке территорий принял участие глава района Андрей Кугаевский.Уже на первой неделе масштабной уборки к Ямалу присоединилась Тюменская область. В Аромашевском районе команду волонтеров собрала Анастасия Вагапова из Газ-Сале, уточняет пресс-служба.

https://ria.ru/20220803/yamal-1806868619.html

https://ria.ru/20220802/avtobusy-1806670643.html

ямальский район

салехард

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

ямальский район, салехард, общество, мусор