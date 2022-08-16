https://ria.ru/20220816/yamal-1810026962.html

Два модульных аэровокзала возвели в селах Овгорт и Горки на Ямале

Два модульных аэровокзала возвели в селах Овгорт и Горки на Ямале - РИА Новости, 16.08.2022

Два модульных аэровокзала возвели в селах Овгорт и Горки на Ямале

Два модульных аэровокзала возвели в селах Овгорт и Горки в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщает пресс-служба губернатора региона. РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T15:37

2022-08-16T15:37

2022-08-16T15:37

ямало-ненецкий автономный округ

дмитрий артюхов

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 авг – РИА Новости. Два модульных аэровокзала возвели в селах Овгорт и Горки в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщает пресс-служба губернатора региона."В селах Овгорт и Горки на вертолетных площадках построили служебно-пассажирские павильоны. Сейчас готовится документация, необходимая для запуска новых аэровокзалов и идет подготовка к эксплуатации", - говорится в сообщении.В модульном здании аэровокзала площадью 70 квадратных метров расположатся зал ожидания на 24 кресла, авиакасса, санузел. Здание оборудовано пандусами и поручнями, что соответствует требованиям по обслуживанию маломобильных пассажиров."Авиация – единственный круглогодичный вид транспорта, который доступен для малых населенных пунктов в округе. В новых павильонах будет комфортно ожидать рейс. Также в них установят оборудование, которое позволит регистрировать на рейсы пассажиров с электронными билетами, приобретенными на сайте авиакомпании. Сейчас такой возможности нет", - приводятся в сообщении слова заместителя директора департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО Дениса Редькина.Аэровокзалы в округе возводятся в рамках государственной программы "Развитие транспортной инфраструктуры" с целью обеспечения комфортного пребывания и обслуживания пассажиров, ожидающих рейс. Работы ведутся в рамках реализации поручения губернатора округа Дмитрия Артюхова по внедрению электронной продажи билетов и электронной регистрации пассажиров на вертолетные перевозки.Модульные аэровокзалы уже возвели в Антипаюте, Гыде и Питляре. Сейчас там проводят пуско-наладочные работы. До начала зимнего сезона их планируют ввести в эксплуатацию. Здания появятся еще в трех малых населенных пунктах: Ныда, Кутопьюган и Новый Порт, уточняет пресс-служба.

https://ria.ru/20220802/avtobusy-1806670643.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

дмитрий артюхов