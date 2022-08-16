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Два модульных аэровокзала возвели в селах Овгорт и Горки на Ямале - РИА Новости, 16.08.2022
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Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
https://ria.ru/20220816/yamal-1810026962.html
Два модульных аэровокзала возвели в селах Овгорт и Горки на Ямале
Два модульных аэровокзала возвели в селах Овгорт и Горки на Ямале - РИА Новости, 16.08.2022
Два модульных аэровокзала возвели в селах Овгорт и Горки на Ямале
Два модульных аэровокзала возвели в селах Овгорт и Горки в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщает пресс-служба губернатора региона. РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T15:37
2022-08-16T15:37
ямало-ненецкий автономный округ
дмитрий артюхов
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 авг – РИА Новости. Два модульных аэровокзала возвели в селах Овгорт и Горки в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщает пресс-служба губернатора региона."В селах Овгорт и Горки на вертолетных площадках построили служебно-пассажирские павильоны. Сейчас готовится документация, необходимая для запуска новых аэровокзалов и идет подготовка к эксплуатации", - говорится в сообщении.В модульном здании аэровокзала площадью 70 квадратных метров расположатся зал ожидания на 24 кресла, авиакасса, санузел. Здание оборудовано пандусами и поручнями, что соответствует требованиям по обслуживанию маломобильных пассажиров."Авиация – единственный круглогодичный вид транспорта, который доступен для малых населенных пунктов в округе. В новых павильонах будет комфортно ожидать рейс. Также в них установят оборудование, которое позволит регистрировать на рейсы пассажиров с электронными билетами, приобретенными на сайте авиакомпании. Сейчас такой возможности нет", - приводятся в сообщении слова заместителя директора департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО Дениса Редькина.Аэровокзалы в округе возводятся в рамках государственной программы "Развитие транспортной инфраструктуры" с целью обеспечения комфортного пребывания и обслуживания пассажиров, ожидающих рейс. Работы ведутся в рамках реализации поручения губернатора округа Дмитрия Артюхова по внедрению электронной продажи билетов и электронной регистрации пассажиров на вертолетные перевозки.Модульные аэровокзалы уже возвели в Антипаюте, Гыде и Питляре. Сейчас там проводят пуско-наладочные работы. До начала зимнего сезона их планируют ввести в эксплуатацию. Здания появятся еще в трех малых населенных пунктах: Ныда, Кутопьюган и Новый Порт, уточняет пресс-служба.
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дмитрий артюхов
Ямало-Ненецкий автономный округ, Дмитрий Артюхов
15:37 16.08.2022
 

Два модульных аэровокзала возвели в селах Овгорт и Горки на Ямале

© Фото : Официальный сайт Правительства Ямало-Ненецкого автономного округаДва модульных аэровокзала возвели в селах Овгорт и Горки на Ямале
Два модульных аэровокзала возвели в селах Овгорт и Горки на Ямале - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
© Фото : Официальный сайт Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 авг – РИА Новости. Два модульных аэровокзала возвели в селах Овгорт и Горки в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщает пресс-служба губернатора региона.
"В селах Овгорт и Горки на вертолетных площадках построили служебно-пассажирские павильоны. Сейчас готовится документация, необходимая для запуска новых аэровокзалов и идет подготовка к эксплуатации", - говорится в сообщении.
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2 августа, 14:23Ямало-Ненецкий автономный округ
Партия новых автобусов на экологичном топливе поступила в Ноябрьск ЯНАО
В модульном здании аэровокзала площадью 70 квадратных метров расположатся зал ожидания на 24 кресла, авиакасса, санузел. Здание оборудовано пандусами и поручнями, что соответствует требованиям по обслуживанию маломобильных пассажиров.
"Авиация – единственный круглогодичный вид транспорта, который доступен для малых населенных пунктов в округе. В новых павильонах будет комфортно ожидать рейс. Также в них установят оборудование, которое позволит регистрировать на рейсы пассажиров с электронными билетами, приобретенными на сайте авиакомпании. Сейчас такой возможности нет", - приводятся в сообщении слова заместителя директора департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО Дениса Редькина.
Аэровокзалы в округе возводятся в рамках государственной программы "Развитие транспортной инфраструктуры" с целью обеспечения комфортного пребывания и обслуживания пассажиров, ожидающих рейс. Работы ведутся в рамках реализации поручения губернатора округа Дмитрия Артюхова по внедрению электронной продажи билетов и электронной регистрации пассажиров на вертолетные перевозки.
Модульные аэровокзалы уже возвели в Антипаюте, Гыде и Питляре. Сейчас там проводят пуско-наладочные работы. До начала зимнего сезона их планируют ввести в эксплуатацию. Здания появятся еще в трех малых населенных пунктах: Ныда, Кутопьюган и Новый Порт, уточняет пресс-служба.
 
Ямало-Ненецкий автономный округДмитрий Артюхов
 
 
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