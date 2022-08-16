https://ria.ru/20220816/vypuskniki-1810019717.html

Выпускники вузов вернулись в ЯНАО в рамках программы "Ориентир: Ямал"

Выпускники вузов вернулись в ЯНАО в рамках программы "Ориентир: Ямал" - РИА Новости, 16.08.2022

Выпускники вузов вернулись в ЯНАО в рамках программы "Ориентир: Ямал"

Тринадцать выпускников вузов по востребованным в округе специальностям вернулись в Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) в рамках программы "Ориентир: Ямал",... РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T15:19

2022-08-16T15:19

2022-08-16T15:19

ямало-ненецкий автономный округ

дмитрий артюхов

приуральский район

ямал

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 авг – РИА Новости. Тринадцать выпускников вузов по востребованным в округе специальностям вернулись в Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) в рамках программы "Ориентир: Ямал", сообщает пресс-служба губернатора региона."Тринадцать ямальских студентов, с успехом окончивших вузы по востребованным в округе специальностям, вернулись в регион в рамках программы "Ориентир: Ямал". Еще 54 выпускника сейчас находятся на сопровождении у специалистов службы занятости", - говорится в сообщении.Служба занятости населения организовала индивидуальное сопровождение ямальских студентов, окончивших школу с медалью и обучающихся на последних и предпоследних курсах вузов. Проект, ставший одной из мер поддержки молодежи, запущен в регионе по инициативе губернатора Дмитрия Артюхова.За каждым студентом, вошедшим в программу, закреплен карьерный консультант. Наставник оказывает помощь в прохождении учебной практики или стажировки, подбирает рабочее место с учетом пожеланий будущего выпускника, организует участие в региональных и муниципальных профильных мероприятиях. Сейчас участники проекта уже трудятся учителями, техниками и специалистами в сфере экономической безопасности.Сейчас на Ямале - более 20 тысяч вакансий. Наиболее востребованными на региональном рынке труда являются водители автомобиля, машинисты различных установок, продавцы, каменщики, электромонтеры, инженеры в различных областях, электрогазосварщики, монтажники, повара, учителя, врачи различной специализации, медицинские работники среднего и младшего звена и специалисты в сфере услуг, уточняет пресс-служба.

https://ria.ru/20220803/forum-1806876199.html

приуральский район

ямал

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

дмитрий артюхов, приуральский район, ямал