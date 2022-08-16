https://ria.ru/20220816/vypuskniki-1810019717.html
Выпускники вузов вернулись в ЯНАО в рамках программы "Ориентир: Ямал"
Выпускники вузов вернулись в ЯНАО в рамках программы "Ориентир: Ямал" - РИА Новости, 16.08.2022
Выпускники вузов вернулись в ЯНАО в рамках программы "Ориентир: Ямал"
Тринадцать выпускников вузов по востребованным в округе специальностям вернулись в Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) в рамках программы "Ориентир: Ямал",... РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T15:19
2022-08-16T15:19
2022-08-16T15:19
ямало-ненецкий автономный округ
дмитрий артюхов
приуральский район
ямал
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 авг – РИА Новости. Тринадцать выпускников вузов по востребованным в округе специальностям вернулись в Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) в рамках программы "Ориентир: Ямал", сообщает пресс-служба губернатора региона."Тринадцать ямальских студентов, с успехом окончивших вузы по востребованным в округе специальностям, вернулись в регион в рамках программы "Ориентир: Ямал". Еще 54 выпускника сейчас находятся на сопровождении у специалистов службы занятости", - говорится в сообщении.Служба занятости населения организовала индивидуальное сопровождение ямальских студентов, окончивших школу с медалью и обучающихся на последних и предпоследних курсах вузов. Проект, ставший одной из мер поддержки молодежи, запущен в регионе по инициативе губернатора Дмитрия Артюхова.За каждым студентом, вошедшим в программу, закреплен карьерный консультант. Наставник оказывает помощь в прохождении учебной практики или стажировки, подбирает рабочее место с учетом пожеланий будущего выпускника, организует участие в региональных и муниципальных профильных мероприятиях. Сейчас участники проекта уже трудятся учителями, техниками и специалистами в сфере экономической безопасности.Сейчас на Ямале - более 20 тысяч вакансий. Наиболее востребованными на региональном рынке труда являются водители автомобиля, машинисты различных установок, продавцы, каменщики, электромонтеры, инженеры в различных областях, электрогазосварщики, монтажники, повара, учителя, врачи различной специализации, медицинские работники среднего и младшего звена и специалисты в сфере услуг, уточняет пресс-служба.
https://ria.ru/20220803/forum-1806876199.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий артюхов, приуральский район, ямал
Ямало-Ненецкий автономный округ, Дмитрий Артюхов, Приуральский район, Ямал
ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 авг – РИА Новости. Тринадцать выпускников вузов по востребованным в округе специальностям вернулись в Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) в рамках программы "Ориентир: Ямал", сообщает пресс-служба губернатора региона.
"Тринадцать ямальских студентов, с успехом окончивших вузы по востребованным в округе специальностям, вернулись в регион в рамках программы "Ориентир: Ямал". Еще 54 выпускника сейчас находятся на сопровождении у специалистов службы занятости", - говорится в сообщении.
Служба занятости населения организовала индивидуальное сопровождение ямальских студентов, окончивших школу с медалью и обучающихся на последних и предпоследних курсах вузов. Проект, ставший одной из мер поддержки молодежи, запущен в регионе по инициативе губернатора Дмитрия Артюхова.
За каждым студентом, вошедшим в программу, закреплен карьерный консультант. Наставник оказывает помощь в прохождении учебной практики или стажировки, подбирает рабочее место с учетом пожеланий будущего выпускника, организует участие в региональных и муниципальных профильных мероприятиях. Сейчас участники проекта уже трудятся учителями, техниками и специалистами в сфере экономической безопасности.
"Ямал нуждается в квалифицированных кадрах. Стоит задача восполнить потребность в необходимых специалистах, прежде всего, ямальцами. Проект "Ориентир: Ямал" помогает заинтересовать наших талантливых студентов и найти им работу по душе", – приводятся в сообщении слова ведущего инспектора центра занятости населения Приуральского района Алексея Никифорова.
Сейчас на Ямале - более 20 тысяч вакансий. Наиболее востребованными на региональном рынке труда являются водители автомобиля, машинисты различных установок, продавцы, каменщики, электромонтеры, инженеры в различных областях, электрогазосварщики, монтажники, повара, учителя, врачи различной специализации, медицинские работники среднего и младшего звена и специалисты в сфере услуг, уточняет пресс-служба.