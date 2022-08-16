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ВКонтакте запустила автоматический перевод текста в чатах - РИА Новости, 16.08.2022
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ВКонтакте запустила автоматический перевод текста в чатах
ВКонтакте запустила автоматический перевод текста в чатах - РИА Новости, 16.08.2022
ВКонтакте запустила автоматический перевод текста в чатах
Во ВКонтакте появилась новая функция, которая поможет пользователям избавиться от языкового барьера при общении. Сообщения в приложениях ВКонтакте и VK... РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T13:54
2022-08-16T13:54
технологии
вконтакте
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МОСКВА, 16 августа – РИА Новости. Во ВКонтакте появилась новая функция, которая поможет пользователям избавиться от языкового барьера при общении. Сообщения в приложениях ВКонтакте и VK Мессенджере теперь можно переводить на другие языки.Перевод сообщения начинается только по желанию пользователя. Его обеспечивают собственные технологии соцсети, без участия стороннего оборудования и программ. Технология ВКонтакте может различать сленг и позволяет переводить разговорные фразы, художественные или официально-деловые материалы.Чтобы перевести текст в чате, достаточно вызвать вспомогательное меню нажатием на нужное сообщение и выбрать "Перевести". Кроме того, текст можно прослушать — например, чтобы узнать, как именно звучат слова и фразы на другом языке. Сейчас перевод сообщений доступен с русского на английский, испанский, португальский и наоборот. Количество языков будет постепенно увеличиваться.
https://ria.ru/20220719/vkontakte-1803468512.html
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технологии, вконтакте
Технологии, ВКонтакте
13:54 16.08.2022
 
ВКонтакте запустила автоматический перевод текста в чатах

Новая технология в VK Мессенджере переводит сообщения на разные языки

© Фото : ВКонтактеЛоготип ВКонтакте
Логотип ВКонтакте - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
© Фото : ВКонтакте
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 августа – РИА Новости. Во ВКонтакте появилась новая функция, которая поможет пользователям избавиться от языкового барьера при общении. Сообщения в приложениях ВКонтакте и VK Мессенджере теперь можно переводить на другие языки.
Перевод сообщения начинается только по желанию пользователя. Его обеспечивают собственные технологии соцсети, без участия стороннего оборудования и программ. Технология ВКонтакте может различать сленг и позволяет переводить разговорные фразы, художественные или официально-деловые материалы.
Офис компании ВКонтакте в Москве - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
19 июля, 14:48
Пользователи "ВКонтакте" смогут создавать персональные цифровые аватары
Чтобы перевести текст в чате, достаточно вызвать вспомогательное меню нажатием на нужное сообщение и выбрать "Перевести". Кроме того, текст можно прослушать — например, чтобы узнать, как именно звучат слова и фразы на другом языке.

Сейчас перевод сообщений доступен с русского на английский, испанский, португальский и наоборот. Количество языков будет постепенно увеличиваться.
 
ТехнологииВКонтакте
 
 
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