https://ria.ru/20220816/vkontakte-1809986239.html

ВКонтакте запустила автоматический перевод текста в чатах

ВКонтакте запустила автоматический перевод текста в чатах - РИА Новости, 16.08.2022

ВКонтакте запустила автоматический перевод текста в чатах

Во ВКонтакте появилась новая функция, которая поможет пользователям избавиться от языкового барьера при общении. Сообщения в приложениях ВКонтакте и VK... РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T13:54

2022-08-16T13:54

2022-08-16T13:54

технологии

вконтакте

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МОСКВА, 16 августа – РИА Новости. Во ВКонтакте появилась новая функция, которая поможет пользователям избавиться от языкового барьера при общении. Сообщения в приложениях ВКонтакте и VK Мессенджере теперь можно переводить на другие языки.Перевод сообщения начинается только по желанию пользователя. Его обеспечивают собственные технологии соцсети, без участия стороннего оборудования и программ. Технология ВКонтакте может различать сленг и позволяет переводить разговорные фразы, художественные или официально-деловые материалы.Чтобы перевести текст в чате, достаточно вызвать вспомогательное меню нажатием на нужное сообщение и выбрать "Перевести". Кроме того, текст можно прослушать — например, чтобы узнать, как именно звучат слова и фразы на другом языке. Сейчас перевод сообщений доступен с русского на английский, испанский, португальский и наоборот. Количество языков будет постепенно увеличиваться.

https://ria.ru/20220719/vkontakte-1803468512.html

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2022

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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