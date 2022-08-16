https://ria.ru/20220816/velikobritaniya-1809913620.html
Колониальный опыт помог Великобритании работать с Украиной, заявил Шойгу
Колониальный опыт помог Великобритании работать с Украиной, заявил Шойгу - РИА Новости, 16.08.2022
Колониальный опыт помог Великобритании работать с Украиной, заявил Шойгу
Колониальный опыт Великобритании помог ей в работе с нынешними киевскими властями, заявил на открытии Московской конференции по международной безопасности в... РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T10:25
2022-08-16T10:25
2022-08-16T13:06
в мире
великобритания
сергей шойгу
украина
форум "армия-2022"
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Колониальный опыт Великобритании помог ей в работе с нынешними киевскими властями, заявил на открытии Московской конференции по международной безопасности в рамках форума "Армия-2022" министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу."Очевидно, что колониальный опыт Великобритании как главного спонсора киевского режима очень пригодился Лондону в работе с нынешним руководством в Киеве", - сказал он.
https://ria.ru/20220816/bezopasnost-1809912816.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, великобритания, сергей шойгу, украина, форум "армия-2022"
В мире, Великобритания, Сергей Шойгу, Украина, Форум "Армия-2022"
10:25 16.08.2022 (обновлено: 13:06 16.08.2022)
Колониальный опыт помог Великобритании работать с Украиной, заявил Шойгу
Шойгу считает, что колониальный опыт помог Великобритании работать с Украиной