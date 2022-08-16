https://ria.ru/20220816/velikobritaniya-1809913620.html

Колониальный опыт помог Великобритании работать с Украиной, заявил Шойгу

Колониальный опыт помог Великобритании работать с Украиной, заявил Шойгу - РИА Новости, 16.08.2022

Колониальный опыт помог Великобритании работать с Украиной, заявил Шойгу

Колониальный опыт Великобритании помог ей в работе с нынешними киевскими властями, заявил на открытии Московской конференции по международной безопасности в... РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T10:25

2022-08-16T10:25

2022-08-16T13:06

в мире

великобритания

сергей шойгу

украина

форум "армия-2022"

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Колониальный опыт Великобритании помог ей в работе с нынешними киевскими властями, заявил на открытии Московской конференции по международной безопасности в рамках форума "Армия-2022" министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу."Очевидно, что колониальный опыт Великобритании как главного спонсора киевского режима очень пригодился Лондону в работе с нынешним руководством в Киеве", - сказал он.

https://ria.ru/20220816/bezopasnost-1809912816.html

великобритания

украина

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Екатерина Зайцева

в мире, великобритания, сергей шойгу, украина, форум "армия-2022"