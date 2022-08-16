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Колониальный опыт помог Великобритании работать с Украиной, заявил Шойгу - РИА Новости, 16.08.2022
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Колониальный опыт помог Великобритании работать с Украиной, заявил Шойгу
Колониальный опыт помог Великобритании работать с Украиной, заявил Шойгу - РИА Новости, 16.08.2022
Колониальный опыт помог Великобритании работать с Украиной, заявил Шойгу
Колониальный опыт Великобритании помог ей в работе с нынешними киевскими властями, заявил на открытии Московской конференции по международной безопасности в... РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T10:25
2022-08-16T13:06
в мире
великобритания
сергей шойгу
украина
форум "армия-2022"
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Колониальный опыт Великобритании помог ей в работе с нынешними киевскими властями, заявил на открытии Московской конференции по международной безопасности в рамках форума "Армия-2022" министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу."Очевидно, что колониальный опыт Великобритании как главного спонсора киевского режима очень пригодился Лондону в работе с нынешним руководством в Киеве", - сказал он.
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в мире, великобритания, сергей шойгу, украина, форум "армия-2022"
В мире, Великобритания, Сергей Шойгу, Украина, Форум "Армия-2022"
10:25 16.08.2022 (обновлено: 13:06 16.08.2022)
 
Колониальный опыт помог Великобритании работать с Украиной, заявил Шойгу

Шойгу считает, что колониальный опыт помог Великобритании работать с Украиной

© Минобороны РоссииМинистр обороны России Сергей Шойгу
Министр обороны России Сергей Шойгу
© Минобороны России
Министр обороны России Сергей Шойгу. Архивное фото
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Колониальный опыт Великобритании помог ей в работе с нынешними киевскими властями, заявил на открытии Московской конференции по международной безопасности в рамках форума "Армия-2022" министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.
"Очевидно, что колониальный опыт Великобритании как главного спонсора киевского режима очень пригодился Лондону в работе с нынешним руководством в Киеве", - сказал он.
Министр обороны России Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
10:22
Шойгу заявил об ухудшении ситуации в сфере безопасности в Европе
 
В миреВеликобританияСергей ШойгуУкраинаФорум "Армия-2022"
 
 
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