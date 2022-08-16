https://ria.ru/20220816/ucheniya-1809948467.html
Россия и Лаос проведут учения танковых подразделений "Ларос-2022"
Россия и Лаос проведут учения танковых подразделений "Ларос-2022" - РИА Новости, 16.08.2022
Россия и Лаос проведут учения танковых подразделений "Ларос-2022"
Россия и Лаос проведут совместные учения танковых подразделений "Ларос-2022", которые пройдут на территории Лаоса, рассказал министр обороны РФ Сергей Шойгу,... РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T11:56
2022-08-16T11:56
2022-08-16T11:56
в мире
россия
лаос
юго-восточная азия
форум "армия-2022"
сергей шойгу
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КУБИНКА (Московская обл.). 16 авг - РИА Новости. Россия и Лаос проведут совместные учения танковых подразделений "Ларос-2022", которые пройдут на территории Лаоса, рассказал министр обороны РФ Сергей Шойгу, открывая переговоры с вице-премьером, главой военного ведомства республики Тянсамоном Тяннялатом."Отмечаем успешную работу действующего механизма российско-лаосского военного сотрудничества. В текущем году у наших оборонных ведомств насыщенная программа мероприятий, включая предстоящие российско-лаосские учения танковых подразделений "Ларос-2022", которые пройдут на ваших полигонах. Мы, безусловно, к этому готовимся и будем в этом участвовать", - сказал Шойгу во вторник в ходе встречи, которая состоялась на полях 10-й Московской конференции по международной безопасности.Он также отметил, что Россия дорожит дружбой с Лаосом - давним и надежным партнером России в Юго-Восточной Азии, разделяющим взгляды Российской Федерации по многим международным вопросам."Предлагаю обменяться мнениями по актуальным вопросам двустороннего взаимодействия", - сказал Шойгу, поблагодарив лаосского коллегу за участие в Международном военно-техническом форуме "Армия", Армейских международных играх и Московской конференции по международной безопасности.В свою очередь министр обороны Лаоса отметил, что делегация его страны высоко оценивает каждую встречу с главой российского военного ведомства и руководством Минобороны России.
https://ria.ru/20220815/ucheniya-1809732832.html
https://ria.ru/20220125/sapery-1769349918.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, лаос, юго-восточная азия, форум "армия-2022", сергей шойгу
В мире, Россия, Лаос, Юго-Восточная Азия, Форум "Армия-2022", Сергей Шойгу
Россия и Лаос проведут учения танковых подразделений "Ларос-2022"
Шойгу: Россия и Лаос проведут совместные учения танковых подразделений "Ларос-2022"
КУБИНКА (Московская обл.). 16 авг - РИА Новости. Россия и Лаос проведут совместные учения танковых подразделений "Ларос-2022", которые пройдут на территории Лаоса, рассказал министр обороны РФ Сергей Шойгу, открывая переговоры с вице-премьером, главой военного ведомства республики Тянсамоном Тяннялатом.
"Отмечаем успешную работу действующего механизма российско-лаосского военного сотрудничества. В текущем году у наших оборонных ведомств насыщенная программа мероприятий, включая предстоящие российско-лаосские учения танковых подразделений "Ларос-2022", которые пройдут на ваших полигонах. Мы, безусловно, к этому готовимся и будем в этом участвовать", - сказал Шойгу во вторник в ходе встречи, которая состоялась на полях 10-й Московской конференции по международной безопасности.
Он также отметил, что Россия
дорожит дружбой с Лаосом - давним и надежным партнером России в Юго-Восточной Азии
, разделяющим взгляды Российской Федерации по многим международным вопросам.
"Предлагаю обменяться мнениями по актуальным вопросам двустороннего взаимодействия", - сказал Шойгу, поблагодарив лаосского коллегу за участие в Международном военно-техническом форуме "Армия", Армейских международных играх и Московской конференции по международной безопасности.
В свою очередь министр обороны Лаоса
отметил, что делегация его страны высоко оценивает каждую встречу с главой российского военного ведомства и руководством Минобороны России.