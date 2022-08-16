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Глава АКРА сообщил о возможном росте цены на нефть марки Brent к концу года - РИА Новости, 16.08.2022
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Глава АКРА сообщил о возможном росте цены на нефть марки Brent к концу года
Глава АКРА сообщил о возможном росте цены на нефть марки Brent к концу года - РИА Новости, 16.08.2022
Глава АКРА сообщил о возможном росте цены на нефть марки Brent к концу года
Стоимость нефти марки Brent к концу текущего года будет достигать примерно 100-110 долларов за баррель, однако при введении новых ограничений против российского РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T02:08
2022-08-16T02:11
экономика
цены на нефть
россия
европа
украина
евросоюз
brent
urals
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Стоимость нефти марки Brent к концу текущего года будет достигать примерно 100-110 долларов за баррель, однако при введении новых ограничений против российского "черного золота" цена может подскочить до 130-140 долларов, сообщил в интервью РИА Новости глава АКРА Михаил Сухов."Примерно 100-110 долларов за баррель", - поделился он прогнозом стоимости барреля нефти марки Brent по итогам 2022 года.При этом если будут введены новые ограничения против российской нефти - в первую очередь, если реализуются попытки установить для России специальный ценовой потолок - то стоимость барреля может взлететь до 130-140 долларов."Наша нефть, конечно, в полной мере этими выгодами не воспользуется, но и она не упадет в цене", - подчеркнул Сухов.В то же время глава АКРА считает маловероятным полное эмбарго со стороны Европы на нефть из России. "Во-первых, несколько стран уже отказались от такого предложения. Во-вторых, неопределенностью является сезонный спрос на энергоносители, никто не знает, какая в Европе будет зима. Поэтому ситуации с полной остановкой в текущем году экспорта в Европу российской нефти я не представляю", - пояснил аналитик.Одновременно Сухов сомневается и в возможности введения потолка цены на российскую нефть. "Объявить можно что угодно, но от этого потолка цена вырастет, а нефть потечет по другим каналам: будут перемешивать – за всеми заводами не уследишь. В дружественных странах можно более глубоко перерабатывать – продавать в итоге не нефть, а нефтепродукты. Мир все равно должен будет потребить определенное количество нефти и газа – от этого не уйти", - заключил глава АКРА.После начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против РФ, в частности, на российские энергоносители. Первыми эмбарго на российские нефть и нефтепродукты ввели США, затем это сделал Европейский союз.ЕС принял эмбарго в шестом пакете санкций, хотя и с целым рядом оговорок. Так, ЕС будет поэтапно отказываться от импорта нефти из РФ, перевозимой по морю, в течение 6 месяцев, нефтепродуктов - в течение 8 месяцев. Исключение сделано для трубопроводной нефти: пока Европа продолжит принимать поставки по нефтепроводу "Дружба". К концу 2022 года ЕС рассчитывает отказаться почти от 90% импорта российской нефти.При этом еще задолго до эмбарго российская нефть стала торговаться на мировых рынках с дисконтами к эталонной марке Brent, к маю скидки достигали уже 40 долларов за баррель. Однако летом она начала сокращаться. Так, по данным Минфина РФ, средняя цена нефти марки Urals за период с 15 июля по 14 августа составила 83,06 доллара за баррель. При этом, согласно данным торгов, вечером 15 августа цена нефти марки Brent колебалась у отметки 94 доллара за баррель.
https://ria.ru/20220815/neft-1809782959.html
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экономика, цены на нефть, россия, европа, украина, евросоюз, brent, urals
Экономика, Цены на нефть, Россия, Европа, Украина, Евросоюз, Brent, Urals
02:08 16.08.2022 (обновлено: 02:11 16.08.2022)
 
Глава АКРА сообщил о возможном росте цены на нефть марки Brent к концу года

Глава АКРА Сухов сообщил о возможном росте цены на нефть марки Brent к концу 2022 года

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Стоимость нефти марки Brent к концу текущего года будет достигать примерно 100-110 долларов за баррель, однако при введении новых ограничений против российского "черного золота" цена может подскочить до 130-140 долларов, сообщил в интервью РИА Новости глава АКРА Михаил Сухов.
"Примерно 100-110 долларов за баррель", - поделился он прогнозом стоимости барреля нефти марки Brent по итогам 2022 года.
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При этом если будут введены новые ограничения против российской нефти - в первую очередь, если реализуются попытки установить для России специальный ценовой потолок - то стоимость барреля может взлететь до 130-140 долларов.
"Наша нефть, конечно, в полной мере этими выгодами не воспользуется, но и она не упадет в цене", - подчеркнул Сухов.
В то же время глава АКРА считает маловероятным полное эмбарго со стороны Европы на нефть из России. "Во-первых, несколько стран уже отказались от такого предложения. Во-вторых, неопределенностью является сезонный спрос на энергоносители, никто не знает, какая в Европе будет зима. Поэтому ситуации с полной остановкой в текущем году экспорта в Европу российской нефти я не представляю", - пояснил аналитик.
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Власти Афганистана заинтересованы в поставках российской нефти по бартеру
Одновременно Сухов сомневается и в возможности введения потолка цены на российскую нефть. "Объявить можно что угодно, но от этого потолка цена вырастет, а нефть потечет по другим каналам: будут перемешивать – за всеми заводами не уследишь. В дружественных странах можно более глубоко перерабатывать – продавать в итоге не нефть, а нефтепродукты. Мир все равно должен будет потребить определенное количество нефти и газа – от этого не уйти", - заключил глава АКРА.
После начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против РФ, в частности, на российские энергоносители. Первыми эмбарго на российские нефть и нефтепродукты ввели США, затем это сделал Европейский союз.
ЕС принял эмбарго в шестом пакете санкций, хотя и с целым рядом оговорок. Так, ЕС будет поэтапно отказываться от импорта нефти из РФ, перевозимой по морю, в течение 6 месяцев, нефтепродуктов - в течение 8 месяцев. Исключение сделано для трубопроводной нефти: пока Европа продолжит принимать поставки по нефтепроводу "Дружба". К концу 2022 года ЕС рассчитывает отказаться почти от 90% импорта российской нефти.
При этом еще задолго до эмбарго российская нефть стала торговаться на мировых рынках с дисконтами к эталонной марке Brent, к маю скидки достигали уже 40 долларов за баррель. Однако летом она начала сокращаться. Так, по данным Минфина РФ, средняя цена нефти марки Urals за период с 15 июля по 14 августа составила 83,06 доллара за баррель. При этом, согласно данным торгов, вечером 15 августа цена нефти марки Brent колебалась у отметки 94 доллара за баррель.
Рабочие на нефтепроводе Дружба - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
12 августа, 21:37В мире
Поставки российской нефти в Чехию по "Дружбе" возобновлены, сообщают СМИ
 
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