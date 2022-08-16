https://ria.ru/20220816/tomsk-1809985337.html
Томску выделили более 80 миллионов рублей на благоустройство дворов
Томску выделили более 80 миллионов рублей на благоустройство дворов - РИА Новости, 16.08.2022
Томску выделили более 80 миллионов рублей на благоустройство дворов
Врио губернатора Томской области Владимир Мазур принял решение о выделении Томску более 80 миллионов рублей на благоустройство дворов, закупку мусороуборочной... РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T13:41
2022-08-16T13:41
2022-08-16T13:41
томская область
томская область
общество
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ТОМСК, 16 авг – РИА Новости. Врио губернатора Томской области Владимир Мазур принял решение о выделении Томску более 80 миллионов рублей на благоустройство дворов, закупку мусороуборочной техники и контейнеров, сообщает во вторник обладминистрация.О своем решении он сообщил на региональном отраслевом штабе по благоустройству, ремонту дворов и формированию комфортной городской среды."Столица области хронически недофинансируется, хотя в ней должны быть совершенно иные стандарты жизни. В этой связи я принял два неотложных решения. Во-первых, выделить Томску дополнительно 40,5 миллиона рублей на ремонт 13 дворов. Во-вторых, учитывая критическую ситуацию с вывозом твердых бытовых отходов, выделить практически такую же сумму, 40,4 миллиона рублей, на покупку техники для уборки мусора и приобретения мусорных контейнеров", - сказал глава региона.Мазур подчеркнул, что благоустроить все дворы только за счет областного и местного бюджетов невозможно, и отметил, что проблему комплексного благоустройства системы общественных пространств нужно решать, привлекая в том числе федеральные деньги."Основные проблемы наших муниципалитетов при реализации проекта "Формирование комфортной городской среды" - это неосвоение федеральных средств, низкое кассовое исполнение, не всегда высокое качество выполненных работ и отсутствие должной эксплуатации объектов. Первые три проблемы вместе с муниципалитетами нам нужно решить уже в этом году. По четвертой проблеме надо заложить достаточный объем финансирования на содержание благоустроенных территорий в бюджете 2023 года и последующих лет", – поручил врио губернатора.Он также обратил внимание на то, что жители должны иметь возможность реально участвовать в создании комфортной городской среды на уровне дома, улицы, района, города и влиять на происходящее.
https://ria.ru/20220728/doroga-1805479913.html
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томская область, общество, томск, россия, владимир мазур
Томская область, Томская область, Общество, Томск, Россия, Владимир Мазур
Томску выделили более 80 миллионов рублей на благоустройство дворов
Врио главы Томской области Мазур выделил Томску 80,9 миллиона рублей на благоустройство
ТОМСК, 16 авг – РИА Новости. Врио губернатора Томской области Владимир Мазур принял решение о выделении Томску более 80 миллионов рублей на благоустройство дворов, закупку мусороуборочной техники и контейнеров, сообщает во вторник обладминистрация.
О своем решении он сообщил на региональном отраслевом штабе по благоустройству, ремонту дворов и формированию комфортной городской среды.
"Столица области хронически недофинансируется, хотя в ней должны быть совершенно иные стандарты жизни. В этой связи я принял два неотложных решения. Во-первых, выделить Томску
дополнительно 40,5 миллиона рублей на ремонт 13 дворов. Во-вторых, учитывая критическую ситуацию с вывозом твердых бытовых отходов, выделить практически такую же сумму, 40,4 миллиона рублей, на покупку техники для уборки мусора и приобретения мусорных контейнеров", - сказал глава региона.
Мазур подчеркнул, что благоустроить все дворы только за счет областного и местного бюджетов невозможно, и отметил, что проблему комплексного благоустройства системы общественных пространств нужно решать, привлекая в том числе федеральные деньги.
"Основные проблемы наших муниципалитетов при реализации проекта "Формирование комфортной городской среды" - это неосвоение федеральных средств, низкое кассовое исполнение, не всегда высокое качество выполненных работ и отсутствие должной эксплуатации объектов. Первые три проблемы вместе с муниципалитетами нам нужно решить уже в этом году. По четвертой проблеме надо заложить достаточный объем финансирования на содержание благоустроенных территорий в бюджете 2023 года и последующих лет", – поручил врио губернатора.
Он также обратил внимание на то, что жители должны иметь возможность реально участвовать в создании комфортной городской среды на уровне дома, улицы, района, города и влиять на происходящее.