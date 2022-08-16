https://ria.ru/20220816/tomsk-1809985337.html

Томску выделили более 80 миллионов рублей на благоустройство дворов

Томску выделили более 80 миллионов рублей на благоустройство дворов - РИА Новости, 16.08.2022

Томску выделили более 80 миллионов рублей на благоустройство дворов

Врио губернатора Томской области Владимир Мазур принял решение о выделении Томску более 80 миллионов рублей на благоустройство дворов, закупку мусороуборочной... РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T13:41

2022-08-16T13:41

2022-08-16T13:41

томская область

томская область

общество

томск

россия

владимир мазур

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ТОМСК, 16 авг – РИА Новости. Врио губернатора Томской области Владимир Мазур принял решение о выделении Томску более 80 миллионов рублей на благоустройство дворов, закупку мусороуборочной техники и контейнеров, сообщает во вторник обладминистрация.О своем решении он сообщил на региональном отраслевом штабе по благоустройству, ремонту дворов и формированию комфортной городской среды."Столица области хронически недофинансируется, хотя в ней должны быть совершенно иные стандарты жизни. В этой связи я принял два неотложных решения. Во-первых, выделить Томску дополнительно 40,5 миллиона рублей на ремонт 13 дворов. Во-вторых, учитывая критическую ситуацию с вывозом твердых бытовых отходов, выделить практически такую же сумму, 40,4 миллиона рублей, на покупку техники для уборки мусора и приобретения мусорных контейнеров", - сказал глава региона.Мазур подчеркнул, что благоустроить все дворы только за счет областного и местного бюджетов невозможно, и отметил, что проблему комплексного благоустройства системы общественных пространств нужно решать, привлекая в том числе федеральные деньги."Основные проблемы наших муниципалитетов при реализации проекта "Формирование комфортной городской среды" - это неосвоение федеральных средств, низкое кассовое исполнение, не всегда высокое качество выполненных работ и отсутствие должной эксплуатации объектов. Первые три проблемы вместе с муниципалитетами нам нужно решить уже в этом году. По четвертой проблеме надо заложить достаточный объем финансирования на содержание благоустроенных территорий в бюджете 2023 года и последующих лет", – поручил врио губернатора.Он также обратил внимание на то, что жители должны иметь возможность реально участвовать в создании комфортной городской среды на уровне дома, улицы, района, города и влиять на происходящее.

https://ria.ru/20220728/doroga-1805479913.html

https://ria.ru/20220726/ekonomika-1805002282.html

томская область

томск

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

томская область, общество, томск, россия, владимир мазур