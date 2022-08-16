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Томску выделили более 80 миллионов рублей на благоустройство дворов - РИА Новости, 16.08.2022
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Томская область
https://ria.ru/20220816/tomsk-1809985337.html
Томску выделили более 80 миллионов рублей на благоустройство дворов
Томску выделили более 80 миллионов рублей на благоустройство дворов - РИА Новости, 16.08.2022
Томску выделили более 80 миллионов рублей на благоустройство дворов
Врио губернатора Томской области Владимир Мазур принял решение о выделении Томску более 80 миллионов рублей на благоустройство дворов, закупку мусороуборочной... РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T13:41
2022-08-16T13:41
томская область
томская область
общество
томск
россия
владимир мазур
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ТОМСК, 16 авг – РИА Новости. Врио губернатора Томской области Владимир Мазур принял решение о выделении Томску более 80 миллионов рублей на благоустройство дворов, закупку мусороуборочной техники и контейнеров, сообщает во вторник обладминистрация.О своем решении он сообщил на региональном отраслевом штабе по благоустройству, ремонту дворов и формированию комфортной городской среды."Столица области хронически недофинансируется, хотя в ней должны быть совершенно иные стандарты жизни. В этой связи я принял два неотложных решения. Во-первых, выделить Томску дополнительно 40,5 миллиона рублей на ремонт 13 дворов. Во-вторых, учитывая критическую ситуацию с вывозом твердых бытовых отходов, выделить практически такую же сумму, 40,4 миллиона рублей, на покупку техники для уборки мусора и приобретения мусорных контейнеров", - сказал глава региона.Мазур подчеркнул, что благоустроить все дворы только за счет областного и местного бюджетов невозможно, и отметил, что проблему комплексного благоустройства системы общественных пространств нужно решать, привлекая в том числе федеральные деньги."Основные проблемы наших муниципалитетов при реализации проекта "Формирование комфортной городской среды" - это неосвоение федеральных средств, низкое кассовое исполнение, не всегда высокое качество выполненных работ и отсутствие должной эксплуатации объектов. Первые три проблемы вместе с муниципалитетами нам нужно решить уже в этом году. По четвертой проблеме надо заложить достаточный объем финансирования на содержание благоустроенных территорий в бюджете 2023 года и последующих лет", – поручил врио губернатора.Он также обратил внимание на то, что жители должны иметь возможность реально участвовать в создании комфортной городской среды на уровне дома, улицы, района, города и влиять на происходящее.
https://ria.ru/20220728/doroga-1805479913.html
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томская область, общество, томск, россия, владимир мазур
Томская область, Томская область, Общество, Томск, Россия, Владимир Мазур
13:41 16.08.2022
 
Томску выделили более 80 миллионов рублей на благоустройство дворов

Врио главы Томской области Мазур выделил Томску 80,9 миллиона рублей на благоустройство

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкКонструкция в виде надписи "I love Tomsk" на Новособорной площади в Томске
Конструкция в виде надписи I love Tomsk на Новособорной площади в Томске - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Конструкция в виде надписи "I love Tomsk" на Новособорной площади в Томске. Архивное фото
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ТОМСК, 16 авг – РИА Новости. Врио губернатора Томской области Владимир Мазур принял решение о выделении Томску более 80 миллионов рублей на благоустройство дворов, закупку мусороуборочной техники и контейнеров, сообщает во вторник обладминистрация.
О своем решении он сообщил на региональном отраслевом штабе по благоустройству, ремонту дворов и формированию комфортной городской среды.
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"Столица области хронически недофинансируется, хотя в ней должны быть совершенно иные стандарты жизни. В этой связи я принял два неотложных решения. Во-первых, выделить Томску дополнительно 40,5 миллиона рублей на ремонт 13 дворов. Во-вторых, учитывая критическую ситуацию с вывозом твердых бытовых отходов, выделить практически такую же сумму, 40,4 миллиона рублей, на покупку техники для уборки мусора и приобретения мусорных контейнеров", - сказал глава региона.
Мазур подчеркнул, что благоустроить все дворы только за счет областного и местного бюджетов невозможно, и отметил, что проблему комплексного благоустройства системы общественных пространств нужно решать, привлекая в том числе федеральные деньги.
"Основные проблемы наших муниципалитетов при реализации проекта "Формирование комфортной городской среды" - это неосвоение федеральных средств, низкое кассовое исполнение, не всегда высокое качество выполненных работ и отсутствие должной эксплуатации объектов. Первые три проблемы вместе с муниципалитетами нам нужно решить уже в этом году. По четвертой проблеме надо заложить достаточный объем финансирования на содержание благоустроенных территорий в бюджете 2023 года и последующих лет", – поручил врио губернатора.
Он также обратил внимание на то, что жители должны иметь возможность реально участвовать в создании комфортной городской среды на уровне дома, улицы, района, города и влиять на происходящее.
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