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СМИ: японские военные в 1960-х годах разработали наступление Тайваня на КНР - РИА Новости, 16.08.2022
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СМИ: японские военные в 1960-х годах разработали наступление Тайваня на КНР
СМИ: японские военные в 1960-х годах разработали наступление Тайваня на КНР - РИА Новости, 16.08.2022
СМИ: японские военные в 1960-х годах разработали наступление Тайваня на КНР
Секретная группа военных советников главы партии Гоминьдан Чан Кайши, в числе которых были бывшие военнослужащие императорской армии Японии, в 1960-х годах... РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T11:19
2022-08-16T11:19
в мире
япония
китай
тайвань
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ТОКИО, 16 авг – РИА Новости. Секретная группа военных советников главы партии Гоминьдан Чан Кайши, в числе которых были бывшие военнослужащие императорской армии Японии, в 1960-х годах разработала контрнаступательную стратегию против материкового Китая с "целью уничтожения фальшивого коммунистического правительства", пишет издание "Санкэй".Документ, созданный в том числе бывшим подполковником императорской армии Японии Коити Итогой в 1965 году, был найден у родственников военного, проживающих в настоящее время во Франции. Известно, что Итога служил в составе армии в Манчжурии и Сингапуре и после окончания войны вернулся в Японию, но уже в 1951 году уехал на Тайвань, где стал военным советником Чан Кайши.Разработанная стратегия состояла из трех частей, каждая из которых содержала детальное описание размещения воздушных, морских и сухопутных вооруженных сил, а также необходимое количество аммуниции и продовольственных запасов. Контрнаступательная операция была рассчитана на полтора месяца и предполагала внезапную высадку военных в китайской провинции Фуцзянь, после чего военные должны были провести вторжение на территории нынешних провинций Цзянсу и Аньхой.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации – пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
https://ria.ru/20220816/ucheniya-1809893696.html
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в мире, япония, китай, тайвань
В мире, Япония, Китай, Тайвань
11:19 16.08.2022
 
СМИ: японские военные в 1960-х годах разработали наступление Тайваня на КНР

Издание "Санкэй": в 1960-х годах разрабатывался план контрнаступления Тайваня на КНР

© AP Photo / Chiang Ying-yingФлаг Тайваня во время военных учений ВМС Тайваня
Флаг Тайваня во время военных учений ВМС Тайваня - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
© AP Photo / Chiang Ying-ying
Флаг Тайваня во время военных учений ВМС Тайваня. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 16 авг – РИА Новости. Секретная группа военных советников главы партии Гоминьдан Чан Кайши, в числе которых были бывшие военнослужащие императорской армии Японии, в 1960-х годах разработала контрнаступательную стратегию против материкового Китая с "целью уничтожения фальшивого коммунистического правительства", пишет издание "Санкэй".
Документ, созданный в том числе бывшим подполковником императорской армии Японии Коити Итогой в 1965 году, был найден у родственников военного, проживающих в настоящее время во Франции. Известно, что Итога служил в составе армии в Манчжурии и Сингапуре и после окончания войны вернулся в Японию, но уже в 1951 году уехал на Тайвань, где стал военным советником Чан Кайши.
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Разработанная стратегия состояла из трех частей, каждая из которых содержала детальное описание размещения воздушных, морских и сухопутных вооруженных сил, а также необходимое количество аммуниции и продовольственных запасов. Контрнаступательная операция была рассчитана на полтора месяца и предполагала внезапную высадку военных в китайской провинции Фуцзянь, после чего военные должны были провести вторжение на территории нынешних провинций Цзянсу и Аньхой.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации – пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
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