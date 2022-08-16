https://ria.ru/20220816/tayvan-1809933568.html

СМИ: японские военные в 1960-х годах разработали наступление Тайваня на КНР

СМИ: японские военные в 1960-х годах разработали наступление Тайваня на КНР - РИА Новости, 16.08.2022

СМИ: японские военные в 1960-х годах разработали наступление Тайваня на КНР

Секретная группа военных советников главы партии Гоминьдан Чан Кайши, в числе которых были бывшие военнослужащие императорской армии Японии, в 1960-х годах... РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T11:19

2022-08-16T11:19

2022-08-16T11:19

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тайвань

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ТОКИО, 16 авг – РИА Новости. Секретная группа военных советников главы партии Гоминьдан Чан Кайши, в числе которых были бывшие военнослужащие императорской армии Японии, в 1960-х годах разработала контрнаступательную стратегию против материкового Китая с "целью уничтожения фальшивого коммунистического правительства", пишет издание "Санкэй".Документ, созданный в том числе бывшим подполковником императорской армии Японии Коити Итогой в 1965 году, был найден у родственников военного, проживающих в настоящее время во Франции. Известно, что Итога служил в составе армии в Манчжурии и Сингапуре и после окончания войны вернулся в Японию, но уже в 1951 году уехал на Тайвань, где стал военным советником Чан Кайши.Разработанная стратегия состояла из трех частей, каждая из которых содержала детальное описание размещения воздушных, морских и сухопутных вооруженных сил, а также необходимое количество аммуниции и продовольственных запасов. Контрнаступательная операция была рассчитана на полтора месяца и предполагала внезапную высадку военных в китайской провинции Фуцзянь, после чего военные должны были провести вторжение на территории нынешних провинций Цзянсу и Аньхой.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации – пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20220816/ucheniya-1809893696.html

https://ria.ru/20220816/kitay-1809887912.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, япония, китай, тайвань