СМИ: японские военные в 1960-х годах разработали наступление Тайваня на КНР
Издание "Санкэй": в 1960-х годах разрабатывался план контрнаступления Тайваня на КНР
© AP Photo / Chiang Ying-yingФлаг Тайваня во время военных учений ВМС Тайваня
© AP Photo / Chiang Ying-ying
Флаг Тайваня во время военных учений ВМС Тайваня. Архивное фото
ТОКИО, 16 авг – РИА Новости. Секретная группа военных советников главы партии Гоминьдан Чан Кайши, в числе которых были бывшие военнослужащие императорской армии Японии, в 1960-х годах разработала контрнаступательную стратегию против материкового Китая с "целью уничтожения фальшивого коммунистического правительства", пишет издание "Санкэй".
Документ, созданный в том числе бывшим подполковником императорской армии Японии Коити Итогой в 1965 году, был найден у родственников военного, проживающих в настоящее время во Франции. Известно, что Итога служил в составе армии в Манчжурии и Сингапуре и после окончания войны вернулся в Японию, но уже в 1951 году уехал на Тайвань, где стал военным советником Чан Кайши.
Разработанная стратегия состояла из трех частей, каждая из которых содержала детальное описание размещения воздушных, морских и сухопутных вооруженных сил, а также необходимое количество аммуниции и продовольственных запасов. Контрнаступательная операция была рассчитана на полтора месяца и предполагала внезапную высадку военных в китайской провинции Фуцзянь, после чего военные должны были провести вторжение на территории нынешних провинций Цзянсу и Аньхой.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации – пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.