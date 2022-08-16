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В Сургуте полицейские изъяли 5,5 тысячи бутылок контрафактного алкоголя - РИА Новости, 16.08.2022
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В Сургуте полицейские изъяли 5,5 тысячи бутылок контрафактного алкоголя
В Сургуте полицейские изъяли 5,5 тысячи бутылок контрафактного алкоголя - РИА Новости, 16.08.2022
В Сургуте полицейские изъяли 5,5 тысячи бутылок контрафактного алкоголя
Полицейские изъяли у проживающего в Сургуте уроженца Азербайджана более 5,5 тысячи бутылок несоответствующего ГОСТу алкоголя, сообщает региональный главк МВД. РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T15:42
2022-08-16T15:56
происшествия
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сургут
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 авг – РИА Новости. Полицейские изъяли у проживающего в Сургуте уроженца Азербайджана более 5,5 тысячи бутылок несоответствующего ГОСТу алкоголя, сообщает региональный главк МВД."Тридцатилетний уроженец Республики Азербайджан, имеющий разрешение на временное проживание на территории России, незаконно приобрел для продажи у неустановленных лиц немаркированную алкогольную продукцию на общую сумму более миллиона рублей. Экспертиза подтвердила, что изъятая продукция не соответствует ГОСТу и является спиртосодержащей жидкостью на основе этилового спирта", - говорится в сообщении.По информации ведомства, мужчина хранил в арендованном гараже 5276 бутылок водки объемом 0,5 литра, 160 бутылок полицейские изъяли из припаркованной рядом машины покупателя и 54 бутылки обнаружили в одном из торговых павильонов, куда правонарушитель отправил их на реализацию. Возбуждено уголовное дело по пункту "а", "б" части 6 статьи 171.1 УК РФ (производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки), добавили в пресс-службе.
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происшествия, россия, сургут
Происшествия, Россия, Сургут
15:42 16.08.2022 (обновлено: 15:56 16.08.2022)
 
В Сургуте полицейские изъяли 5,5 тысячи бутылок контрафактного алкоголя

В Сургуте полицейские изъяли 5,5 тысычи бутылок опасного алкоголя

© РИА Новости / Наталья СеливерстоваСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Сотрудник полиции . Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 авг – РИА Новости. Полицейские изъяли у проживающего в Сургуте уроженца Азербайджана более 5,5 тысячи бутылок несоответствующего ГОСТу алкоголя, сообщает региональный главк МВД.
"Тридцатилетний уроженец Республики Азербайджан, имеющий разрешение на временное проживание на территории России, незаконно приобрел для продажи у неустановленных лиц немаркированную алкогольную продукцию на общую сумму более миллиона рублей. Экспертиза подтвердила, что изъятая продукция не соответствует ГОСТу и является спиртосодержащей жидкостью на основе этилового спирта", - говорится в сообщении.
По информации ведомства, мужчина хранил в арендованном гараже 5276 бутылок водки объемом 0,5 литра, 160 бутылок полицейские изъяли из припаркованной рядом машины покупателя и 54 бутылки обнаружили в одном из торговых павильонов, куда правонарушитель отправил их на реализацию. Возбуждено уголовное дело по пункту "а", "б" части 6 статьи 171.1 УК РФ (производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки), добавили в пресс-службе.
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