https://ria.ru/20220816/surgut-1810028452.html

В Сургуте полицейские изъяли 5,5 тысячи бутылок контрафактного алкоголя

В Сургуте полицейские изъяли 5,5 тысячи бутылок контрафактного алкоголя - РИА Новости, 16.08.2022

В Сургуте полицейские изъяли 5,5 тысячи бутылок контрафактного алкоголя

Полицейские изъяли у проживающего в Сургуте уроженца Азербайджана более 5,5 тысячи бутылок несоответствующего ГОСТу алкоголя, сообщает региональный главк МВД. РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T15:42

2022-08-16T15:42

2022-08-16T15:56

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сургут

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 авг – РИА Новости. Полицейские изъяли у проживающего в Сургуте уроженца Азербайджана более 5,5 тысячи бутылок несоответствующего ГОСТу алкоголя, сообщает региональный главк МВД."Тридцатилетний уроженец Республики Азербайджан, имеющий разрешение на временное проживание на территории России, незаконно приобрел для продажи у неустановленных лиц немаркированную алкогольную продукцию на общую сумму более миллиона рублей. Экспертиза подтвердила, что изъятая продукция не соответствует ГОСТу и является спиртосодержащей жидкостью на основе этилового спирта", - говорится в сообщении.По информации ведомства, мужчина хранил в арендованном гараже 5276 бутылок водки объемом 0,5 литра, 160 бутылок полицейские изъяли из припаркованной рядом машины покупателя и 54 бутылки обнаружили в одном из торговых павильонов, куда правонарушитель отправил их на реализацию. Возбуждено уголовное дело по пункту "а", "б" части 6 статьи 171.1 УК РФ (производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки), добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20220812/otravlenie-1809114736.html

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происшествия, россия, сургут