https://ria.ru/20220816/ssha-1809923672.html

Шойгу заявил об окончании безусловного доминирования Запада в мире

Шойгу заявил об окончании безусловного доминирования Запада в мире - РИА Новости, 16.08.2022

Шойгу заявил об окончании безусловного доминирования Запада в мире

Система глобальной безопасности радикально меняется, безусловное доминирование США и их союзников остаётся в прошлом, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на... РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T10:51

2022-08-16T10:51

2022-08-16T13:05

сша

форум "армия-2022"

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КУБИНКА (Московская область), 16 авг - РИА Новости. Система глобальной безопасности радикально меняется, безусловное доминирование США и их союзников остаётся в прошлом, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на открытии Московской конференции по международной безопасности в рамках форума "Армия-2022"."Эта конференция проходит в условиях радикального изменения системы глобальной и региональной безопасности. Безусловное доминирование США и их союзников остаётся в прошлом", - сказал он.

https://ria.ru/20220806/dusha-1807616425.html

сша

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2022

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сша, форум "армия-2022"