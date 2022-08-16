Рейтинг@Mail.ru
Шойгу заявил об окончании безусловного доминирования Запада в мире - РИА Новости, 16.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220816/ssha-1809923672.html
Шойгу заявил об окончании безусловного доминирования Запада в мире
Шойгу заявил об окончании безусловного доминирования Запада в мире - РИА Новости, 16.08.2022
Шойгу заявил об окончании безусловного доминирования Запада в мире
Система глобальной безопасности радикально меняется, безусловное доминирование США и их союзников остаётся в прошлом, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на... РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T10:51
2022-08-16T13:05
сша
форум "армия-2022"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1c/1775676232_0:0:3037:1709_1920x0_80_0_0_202846bdbe48d723d2927038460bee72.jpg
КУБИНКА (Московская область), 16 авг - РИА Новости. Система глобальной безопасности радикально меняется, безусловное доминирование США и их союзников остаётся в прошлом, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на открытии Московской конференции по международной безопасности в рамках форума "Армия-2022"."Эта конференция проходит в условиях радикального изменения системы глобальной и региональной безопасности. Безусловное доминирование США и их союзников остаётся в прошлом", - сказал он.
https://ria.ru/20220806/dusha-1807616425.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1c/1775676232_108:0:2837:2047_1920x0_80_0_0_3fe95ef66dc0a5ebf7c7e8ce0e03b2fd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, форум "армия-2022"
США, Форум "Армия-2022"
10:51 16.08.2022 (обновлено: 13:05 16.08.2022)
 
Шойгу заявил об окончании безусловного доминирования Запада в мире

Шойгу: безусловное доминирование США и союзников осталось в прошлом

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкГосударственный флаг США
Государственный флаг США - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в фотобанк
Государственный флаг США. Архивное фото
Читать ria.ru в
КУБИНКА (Московская область), 16 авг - РИА Новости. Система глобальной безопасности радикально меняется, безусловное доминирование США и их союзников остаётся в прошлом, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на открытии Московской конференции по международной безопасности в рамках форума "Армия-2022".
"Эта конференция проходит в условиях радикального изменения системы глобальной и региональной безопасности. Безусловное доминирование США и их союзников остаётся в прошлом", - сказал он.
Молодая пара на прогулке в Зарядье - РИА Новости, 1920, 06.08.2022
6 августа, 08:00
Запад отчаялся понять загадочную русскую душу
 
СШАФорум "Армия-2022"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала