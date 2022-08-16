https://ria.ru/20220816/ssha-1809923672.html
Шойгу заявил об окончании безусловного доминирования Запада в мире
Шойгу заявил об окончании безусловного доминирования Запада в мире - РИА Новости, 16.08.2022
Шойгу заявил об окончании безусловного доминирования Запада в мире
Система глобальной безопасности радикально меняется, безусловное доминирование США и их союзников остаётся в прошлом, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на... РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T10:51
2022-08-16T10:51
2022-08-16T13:05
сша
форум "армия-2022"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1c/1775676232_0:0:3037:1709_1920x0_80_0_0_202846bdbe48d723d2927038460bee72.jpg
КУБИНКА (Московская область), 16 авг - РИА Новости. Система глобальной безопасности радикально меняется, безусловное доминирование США и их союзников остаётся в прошлом, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на открытии Московской конференции по международной безопасности в рамках форума "Армия-2022"."Эта конференция проходит в условиях радикального изменения системы глобальной и региональной безопасности. Безусловное доминирование США и их союзников остаётся в прошлом", - сказал он.
https://ria.ru/20220806/dusha-1807616425.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1c/1775676232_108:0:2837:2047_1920x0_80_0_0_3fe95ef66dc0a5ebf7c7e8ce0e03b2fd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, форум "армия-2022"
10:51 16.08.2022 (обновлено: 13:05 16.08.2022)
Шойгу заявил об окончании безусловного доминирования Запада в мире
Шойгу: безусловное доминирование США и союзников осталось в прошлом