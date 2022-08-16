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Москвича, "заминировавшего" мэрию, приговорили к условному сроку - РИА Новости, 16.08.2022
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Москвича, "заминировавшего" мэрию, приговорили к условному сроку
Москвича, "заминировавшего" мэрию, приговорили к условному сроку - РИА Новости, 16.08.2022
Москвича, "заминировавшего" мэрию, приговорили к условному сроку
Суд приговорил к условному сроку москвича, который "заминировал" мэрию с требованием перестать врать о коронавирусе, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T13:49
2022-08-16T13:49
происшествия
россия
москва
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Суд приговорил к условному сроку москвича, который "заминировал" мэрию с требованием перестать врать о коронавирусе, сообщили РИА Новости в пресс-службе Тверского суда Москвы.Согласно материалам дела, подсудимый еще в начале пандемии в 2020 году позвонил в справочную службу мэрии и пригрозил, что устроит взрыв, если там "не прекратят распространять ложную информацию о коронавирусе". Здание эвакуировали, привлекли полицейских и кинологов с собаками для проверки здания.Телефонного хулигана вычислили. В суде он вину признал частично, пояснив, что находился в состоянии алкогольного опьянения и не помнит звонка. Но опознал свой голос на записи и заявил, что раскаивается и сожалеет.В итоге суд дал ему условный срок, но сразу на 6 лет и 1 месяц, а также обязал его трудоустроиться и пройти курс лечения от алкоголизма.
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происшествия, россия, москва
Происшествия, Россия, Москва
13:49 16.08.2022
 
Москвича, "заминировавшего" мэрию, приговорили к условному сроку

Суд назначил москвичу, "заминировавшему" мэрию, условный срок и лечение от алкоголизма

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Суд приговорил к условному сроку москвича, который "заминировал" мэрию с требованием перестать врать о коронавирусе, сообщили РИА Новости в пресс-службе Тверского суда Москвы.
Согласно материалам дела, подсудимый еще в начале пандемии в 2020 году позвонил в справочную службу мэрии и пригрозил, что устроит взрыв, если там "не прекратят распространять ложную информацию о коронавирусе". Здание эвакуировали, привлекли полицейских и кинологов с собаками для проверки здания.
Телефонного хулигана вычислили. В суде он вину признал частично, пояснив, что находился в состоянии алкогольного опьянения и не помнит звонка. Но опознал свой голос на записи и заявил, что раскаивается и сожалеет.
В итоге суд дал ему условный срок, но сразу на 6 лет и 1 месяц, а также обязал его трудоустроиться и пройти курс лечения от алкоголизма.
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