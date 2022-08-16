https://ria.ru/20220816/srok-1809988006.html

Москвича, "заминировавшего" мэрию, приговорили к условному сроку

Москвича, "заминировавшего" мэрию, приговорили к условному сроку - РИА Новости, 16.08.2022

Москвича, "заминировавшего" мэрию, приговорили к условному сроку

Суд приговорил к условному сроку москвича, который "заминировал" мэрию с требованием перестать врать о коронавирусе, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T13:49

2022-08-16T13:49

2022-08-16T13:49

происшествия

россия

москва

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Суд приговорил к условному сроку москвича, который "заминировал" мэрию с требованием перестать врать о коронавирусе, сообщили РИА Новости в пресс-службе Тверского суда Москвы.Согласно материалам дела, подсудимый еще в начале пандемии в 2020 году позвонил в справочную службу мэрии и пригрозил, что устроит взрыв, если там "не прекратят распространять ложную информацию о коронавирусе". Здание эвакуировали, привлекли полицейских и кинологов с собаками для проверки здания.Телефонного хулигана вычислили. В суде он вину признал частично, пояснив, что находился в состоянии алкогольного опьянения и не помнит звонка. Но опознал свой голос на записи и заявил, что раскаивается и сожалеет.В итоге суд дал ему условный срок, но сразу на 6 лет и 1 месяц, а также обязал его трудоустроиться и пройти курс лечения от алкоголизма.

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россия

москва

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

происшествия, россия, москва