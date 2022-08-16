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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 16.08.2022
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 16.08.2022 - РИА Новости, 16.08.2022
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 16.08.2022
С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T12:00
2022-08-16T12:00
2022-08-16T12:00
инфографика
россия
украина
луганская народная республика
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
спецоперация
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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперации на УкраинеО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых последние восемь лет не прекращались обстрелы. Перед нашими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 16 августа 2022 годаПодразделения Луганской и Донецкой народных республик при огневой поддержке России продолжают наступление. Союзные войска успешно уничтожают живую силу противника в районе Авдеевки и продвигаются в западном направлении. Украинские части вынуждены отступать, по пути они бросают западное вооружение. В ДНР идут бои за освобождение Артемовска, Зайцево, Красногоровки, Марьинки и Соледара.Параллельно российские войска уничтожают военные объекты украинской армии. За минувшие сутки ликвидированы семь пунктов управления, радиолокационная станция обнаружения и наведения целей ПВО, несколько складов вооружения и боеприпасов, хранилище топлива. Средства противовоздушной обороны сбили два беспилотника и перехватили несколько реактивных снарядов.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 267 самолетов, 148 вертолетов, 1743 беспилотника, 365 зенитных ракетных комплексов, 799 реактивных систем залпового огня, 4328 танков и других бронемашин, 3307 орудий полевой артиллерии и 4902 единицы автомобильной техники.
россия
украина
луганская народная республика
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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россия, украина, луганская народная республика, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, спецоперация, министерство обороны рф (минобороны рф), инфографика
Инфографика, Россия, Украина, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Спецоперация, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.
Карта спецоперации на Украине
О спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Российская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых последние восемь лет не прекращались обстрелы. Перед нашими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.
Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 16 августа 2022 года
Подразделения Луганской и Донецкой народных республик при огневой поддержке России продолжают наступление. Союзные войска успешно уничтожают живую силу противника в районе Авдеевки и продвигаются в западном направлении. Украинские части вынуждены отступать, по пути они бросают западное вооружение. В ДНР идут бои за освобождение Артемовска, Зайцево, Красногоровки, Марьинки и Соледара.
Параллельно российские войска уничтожают военные объекты украинской армии. За минувшие сутки ликвидированы семь пунктов управления, радиолокационная станция обнаружения и наведения целей ПВО, несколько складов вооружения и боеприпасов, хранилище топлива. Средства противовоздушной обороны сбили два беспилотника и перехватили несколько реактивных снарядов.
С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 267 самолетов, 148 вертолетов, 1743 беспилотника, 365 зенитных ракетных комплексов, 799 реактивных систем залпового огня, 4328 танков и других бронемашин, 3307 орудий полевой артиллерии и 4902 единицы автомобильной техники.