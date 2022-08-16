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Источник сообщил, что журналиста Сперанского вызывали к следователю - РИА Новости, 16.08.2022
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Источник сообщил, что журналиста Сперанского вызывали к следователю
Источник сообщил, что журналиста Сперанского вызывали к следователю - РИА Новости, 16.08.2022
Источник сообщил, что журналиста Сперанского вызывали к следователю
Журналиста "Московского комсомольца" Льва Сперанского вызывали к следователю по теме его сотрудничества с одним из Telegram-каналов, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T16:49
2022-08-16T22:10
происшествия
московский комсомолец
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МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Журналиста "Московского комсомольца" Льва Сперанского вызывали к следователю по теме его сотрудничества с одним из Telegram-каналов, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.Ранее газета "Московский комсомолец" сообщила об исчезновении Сперанского, который не пришел на работу и не брал трубку. В издании заявили, что готовят заявление в правоохранительные органы. Позже на сайте МК появилось видео со Сперанским, сделанное до его отправки в Главное следственное управление: на нем журналист рассказывает, что домой к нему пришли несколько силовиков в штатском. По словам журналиста, у него изъяли телефон, флэшки и компьютер, его не задерживали и никаких ограничений не налагали. Позже адвокат журналиста Александр Самухов сообщил, что его подзащитного допрашивали в качестве свидетеля."Интересовало его сотрудничество с одним Telegram-каналом", - сказал собеседник агентства.
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происшествия, московский комсомолец
Происшествия, Московский комсомолец
16:49 16.08.2022 (обновлено: 22:10 16.08.2022)
 
Источник сообщил, что журналиста Сперанского вызывали к следователю

Источник: Сперанского вызывали к следователю из-за сотрудничества с Telegram-каналом

© РИА НовостиЛоготип мессенджера Telegram
Логотип мессенджера Telegram - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
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Логотип мессенджера Telegram. Архивное фото
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МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Журналиста "Московского комсомольца" Льва Сперанского вызывали к следователю по теме его сотрудничества с одним из Telegram-каналов, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Ранее газета "Московский комсомолец" сообщила об исчезновении Сперанского, который не пришел на работу и не брал трубку. В издании заявили, что готовят заявление в правоохранительные органы. Позже на сайте МК появилось видео со Сперанским, сделанное до его отправки в Главное следственное управление: на нем журналист рассказывает, что домой к нему пришли несколько силовиков в штатском. По словам журналиста, у него изъяли телефон, флэшки и компьютер, его не задерживали и никаких ограничений не налагали. Позже адвокат журналиста Александр Самухов сообщил, что его подзащитного допрашивали в качестве свидетеля.
"Интересовало его сотрудничество с одним Telegram-каналом", - сказал собеседник агентства.
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