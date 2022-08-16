https://ria.ru/20220816/speranskiy-1810108584.html

Источник сообщил, что журналиста Сперанского вызывали к следователю

Источник сообщил, что журналиста Сперанского вызывали к следователю - РИА Новости, 16.08.2022

Источник сообщил, что журналиста Сперанского вызывали к следователю

Журналиста "Московского комсомольца" Льва Сперанского вызывали к следователю по теме его сотрудничества с одним из Telegram-каналов, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T16:49

2022-08-16T16:49

2022-08-16T22:10

происшествия

московский комсомолец

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МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Журналиста "Московского комсомольца" Льва Сперанского вызывали к следователю по теме его сотрудничества с одним из Telegram-каналов, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.Ранее газета "Московский комсомолец" сообщила об исчезновении Сперанского, который не пришел на работу и не брал трубку. В издании заявили, что готовят заявление в правоохранительные органы. Позже на сайте МК появилось видео со Сперанским, сделанное до его отправки в Главное следственное управление: на нем журналист рассказывает, что домой к нему пришли несколько силовиков в штатском. По словам журналиста, у него изъяли телефон, флэшки и компьютер, его не задерживали и никаких ограничений не налагали. Позже адвокат журналиста Александр Самухов сообщил, что его подзащитного допрашивали в качестве свидетеля."Интересовало его сотрудничество с одним Telegram-каналом", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20220816/spch-1810106406.html

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, московский комсомолец