https://ria.ru/20220816/speranskiy-1810108584.html
Источник сообщил, что журналиста Сперанского вызывали к следователю
Источник сообщил, что журналиста Сперанского вызывали к следователю - РИА Новости, 16.08.2022
Источник сообщил, что журналиста Сперанского вызывали к следователю
Журналиста "Московского комсомольца" Льва Сперанского вызывали к следователю по теме его сотрудничества с одним из Telegram-каналов, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T16:49
2022-08-16T16:49
2022-08-16T22:10
происшествия
московский комсомолец
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151874/69/1518746923_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_9124ad9d0a9f66f995dd5016e9bbc6ac.jpg
МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Журналиста "Московского комсомольца" Льва Сперанского вызывали к следователю по теме его сотрудничества с одним из Telegram-каналов, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.Ранее газета "Московский комсомолец" сообщила об исчезновении Сперанского, который не пришел на работу и не брал трубку. В издании заявили, что готовят заявление в правоохранительные органы. Позже на сайте МК появилось видео со Сперанским, сделанное до его отправки в Главное следственное управление: на нем журналист рассказывает, что домой к нему пришли несколько силовиков в штатском. По словам журналиста, у него изъяли телефон, флэшки и компьютер, его не задерживали и никаких ограничений не налагали. Позже адвокат журналиста Александр Самухов сообщил, что его подзащитного допрашивали в качестве свидетеля."Интересовало его сотрудничество с одним Telegram-каналом", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20220816/spch-1810106406.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151874/69/1518746923_150:0:1050:675_1920x0_80_0_0_9e8ae788914e756b766cf2bb62db1bc5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, московский комсомолец
Происшествия, Московский комсомолец
16:49 16.08.2022 (обновлено: 22:10 16.08.2022)
Источник сообщил, что журналиста Сперанского вызывали к следователю
Источник: Сперанского вызывали к следователю из-за сотрудничества с Telegram-каналом