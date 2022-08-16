https://ria.ru/20220816/spasateli-1811387794.html

Более 500 выездов за год совершили дорожные спасатели для помощи при ДТП

Более 500 выездов за год совершили дорожные спасатели для помощи при ДТП - РИА Новости, 22.08.2022

Более 500 выездов за год совершили дорожные спасатели для помощи при ДТП

Более 500 выездов совершили спасатели Москвы для оказания помощи пострадавшим в ДТП с начала 2022 года, сообщается в Telegram-канале комплекса городского... РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-16T11:49

2022-08-16T11:49

2022-08-22T18:13

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Более 500 выездов совершили спасатели Москвы для оказания помощи пострадавшим в ДТП с начала 2022 года, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства."Более 500 выездов совершили дорожные спасатели для оказания первой помощи пострадавшим в ДТП с начала года. Аварийно-спасательное формирование создано на базе ГБУ "Автомобильные дороги" в 2015 году. В нем более 150 специалистов. Они проходят обучение у московских спасателей. Дорожные спасатели оказывают первую помощь пострадавшим в авариях, ликвидируют последствия происшествий", - сказано в сообщении.В комплексе городского хозяйства рассказали, что в распоряжении дорожников находятся восемь аварийно-спасательных автомобилей с оборудованием для тушения возгораний и ликвидации последствий ДТП.Сообщается, что дежурные посты находятся в шести административных округах – на МКАД и прилегающих транспортных магистралях недалеко от станций метро "Ховрино" на севере Москвы, "Щелковская" на востоке, "Красногвардейская" на юге, "Ясенево" - на юго-западе, "Кунцевская" на западе Москвы и "Строгино" - на северо-западе. Дежурство ведется круглосуточно. В каждой смене – четыре спасателя и диспетчер.

https://ria.ru/20220812/moskva-1809643397.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

городское хозяйство москвы, происшествия, москва, дтп