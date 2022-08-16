https://ria.ru/20220816/sotrudnichestvo-1809994046.html

На "Армии-2022" высказались о военном сотрудничестве Москвы и Исламабада

На "Армии-2022" высказались о военном сотрудничестве Москвы и Исламабада - РИА Новости, 16.08.2022

На "Армии-2022" высказались о военном сотрудничестве Москвы и Исламабада

У Москвы и Исламабада есть потенциал для развития военного сотрудничества, заявил РИА Новости первый замминистра обороны Пакистана Хилал Хусейн. РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T14:10

2022-08-16T14:10

2022-08-16T14:10

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КУБИНКА (Московская область), 16 авг - РИА Новости. У Москвы и Исламабада есть потенциал для развития военного сотрудничества, заявил РИА Новости первый замминистра обороны Пакистана Хилал Хусейн."Всегда есть пространство (для дальнейшего развития)... Наши делегации, наши команды сюда приезжают. Мы многому учимся у России", - сказал он на полях Московской конференции по международной безопасности.

https://ria.ru/20220816/bespilotnik-1809975044.html

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Екатерина Зайцева

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Екатерина Зайцева

в мире, россия, пакистан, москва, исламабад, форум "армия-2022"