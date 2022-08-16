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На "Армии-2022" высказались о военном сотрудничестве Москвы и Исламабада - РИА Новости, 16.08.2022
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На "Армии-2022" высказались о военном сотрудничестве Москвы и Исламабада
На "Армии-2022" высказались о военном сотрудничестве Москвы и Исламабада - РИА Новости, 16.08.2022
На "Армии-2022" высказались о военном сотрудничестве Москвы и Исламабада
У Москвы и Исламабада есть потенциал для развития военного сотрудничества, заявил РИА Новости первый замминистра обороны Пакистана Хилал Хусейн. РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T14:10
2022-08-16T14:10
в мире
россия
пакистан
москва
исламабад
форум "армия-2022"
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КУБИНКА (Московская область), 16 авг - РИА Новости. У Москвы и Исламабада есть потенциал для развития военного сотрудничества, заявил РИА Новости первый замминистра обороны Пакистана Хилал Хусейн."Всегда есть пространство (для дальнейшего развития)... Наши делегации, наши команды сюда приезжают. Мы многому учимся у России", - сказал он на полях Московской конференции по международной безопасности.
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в мире, россия, пакистан, москва, исламабад, форум "армия-2022"
В мире, Россия, Пакистан, Москва, Исламабад, Форум "Армия-2022"
14:10 16.08.2022
 
На "Армии-2022" высказались о военном сотрудничестве Москвы и Исламабада

Минобороны Пакистана: Москва и Исламабад могут развивать военное сотрудничество

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПлощадка проведения Международного военно-технического форума "Армия-2022"
Площадка проведения Международного военно-технического форума Армия-2022 - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Площадка проведения Международного военно-технического форума "Армия-2022" . Архивное фото
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КУБИНКА (Московская область), 16 авг - РИА Новости. У Москвы и Исламабада есть потенциал для развития военного сотрудничества, заявил РИА Новости первый замминистра обороны Пакистана Хилал Хусейн.
"Всегда есть пространство (для дальнейшего развития)... Наши делегации, наши команды сюда приезжают. Мы многому учимся у России", - сказал он на полях Московской конференции по международной безопасности.
Иранские беспилотники Mohajer 6 и Karrar-3 на форуме Армия-2022 - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
Вчера, 13:06
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