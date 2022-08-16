https://ria.ru/20220816/sotrudnichestvo-1809994046.html
На "Армии-2022" высказались о военном сотрудничестве Москвы и Исламабада
На "Армии-2022" высказались о военном сотрудничестве Москвы и Исламабада - РИА Новости, 16.08.2022
На "Армии-2022" высказались о военном сотрудничестве Москвы и Исламабада
У Москвы и Исламабада есть потенциал для развития военного сотрудничества, заявил РИА Новости первый замминистра обороны Пакистана Хилал Хусейн. РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T14:10
2022-08-16T14:10
2022-08-16T14:10
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форум "армия-2022"
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КУБИНКА (Московская область), 16 авг - РИА Новости. У Москвы и Исламабада есть потенциал для развития военного сотрудничества, заявил РИА Новости первый замминистра обороны Пакистана Хилал Хусейн."Всегда есть пространство (для дальнейшего развития)... Наши делегации, наши команды сюда приезжают. Мы многому учимся у России", - сказал он на полях Московской конференции по международной безопасности.
https://ria.ru/20220816/bespilotnik-1809975044.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, пакистан, москва, исламабад, форум "армия-2022"
В мире, Россия, Пакистан, Москва, Исламабад, Форум "Армия-2022"
На "Армии-2022" высказались о военном сотрудничестве Москвы и Исламабада
Минобороны Пакистана: Москва и Исламабад могут развивать военное сотрудничество