https://ria.ru/20220816/shoygu-1809930846.html

Российское оружие подтвердило свои лучшие качества, заявил Шойгу

Российское оружие подтвердило свои лучшие качества, заявил Шойгу - РИА Новости, 16.08.2022

Российское оружие подтвердило свои лучшие качества, заявил Шойгу

Российское оружие в ходе спецоперации на Украине подтвердило свои лучшие качества, заявил министр обороны России Сергей Шойгу во вторник на открытии Московской... РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T11:11

2022-08-16T11:11

2022-08-16T13:05

в мире

сергей шойгу

украина

форум "армия-2022"

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КУБИНКА (Московская область), 16 авг - РИА Новости. Российское оружие в ходе спецоперации на Украине подтвердило свои лучшие качества, заявил министр обороны России Сергей Шойгу во вторник на открытии Московской конференции по международной безопасности в рамках форума "Армия-2022"."Российское оружие, в свою очередь, в боях подтвердило свои лучшие качества", - сообщил министр.

https://ria.ru/20220816/zapad-1809924693.html

украина

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, сергей шойгу, украина, форум "армия-2022"