https://ria.ru/20220816/shoygu-1809930846.html
Российское оружие подтвердило свои лучшие качества, заявил Шойгу
Российское оружие подтвердило свои лучшие качества, заявил Шойгу - РИА Новости, 16.08.2022
Российское оружие подтвердило свои лучшие качества, заявил Шойгу
Российское оружие в ходе спецоперации на Украине подтвердило свои лучшие качества, заявил министр обороны России Сергей Шойгу во вторник на открытии Московской... РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T11:11
2022-08-16T11:11
2022-08-16T13:05
в мире
сергей шойгу
украина
форум "армия-2022"
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КУБИНКА (Московская область), 16 авг - РИА Новости. Российское оружие в ходе спецоперации на Украине подтвердило свои лучшие качества, заявил министр обороны России Сергей Шойгу во вторник на открытии Московской конференции по международной безопасности в рамках форума "Армия-2022"."Российское оружие, в свою очередь, в боях подтвердило свои лучшие качества", - сообщил министр.
https://ria.ru/20220816/zapad-1809924693.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сергей шойгу, украина, форум "армия-2022"
В мире, Сергей Шойгу, Украина, Форум "Армия-2022"
11:11 16.08.2022 (обновлено: 13:05 16.08.2022)
Российское оружие подтвердило свои лучшие качества, заявил Шойгу
Шойгу: российское оружие в ходе спецоперации на Украине подтвердило свои лучшие качества