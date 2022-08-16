10:59 16.08.2022 (обновлено: 13:06 16.08.2022)
Шойгу: США хотят втянуть Латинскую Америку в противостояние с Россией и КНР
Шойгу: США пытаются втянуть страны Латинской Америки в противостояние с Россией и КНР
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу на открытии X Московской конференции по международной безопасности
Министр обороны РФ Сергей Шойгу на открытии X Московской конференции по международной безопасности
КУБИНКА (Московская область), 16 авг - РИА Новости. США стремятся нарастить влияние в Латинской Америке, пытаются втянуть страны региона в противостояние с Россией и Китаем, запускают антироссийские информационные кампании, скрывают правду об операции на Украине, заявил во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"Сегодня Латинская Америка сталкивается с серьезными вызовами в сфере безопасности из-за стремления американцев... политика США направлена на сдерживание взаимодействия стран региона с любым иным, неподконтрольным Вашингтону, полюсом силы. Цель этой политики - втянуть регион в противостояние с Россией и КНР, разрушить традиционные связи, заблокировать новые формы сотрудничества в военной и военнотехнической сферах", - сказал Шойгу на открытии Московской конференции по международной безопасности в рамках форума "Армия-2022".
Он пояснил, что США пытаются сохранить влияние в регионе "в соответствии с положениями так называемой доктрины Монро". В то же время он пояснил, что либеральные ценности, приверженность которым рассматривается США как согласие жить в мире, основанном на их правилах, на самом деле маскируют истинную цель - нарастить военное присутствие, заблокировав тем самым возможность суверенного развития государств.
"В Латинской Америке запускаются антироссийские информационные кампании, скрывается правда о причинах и ходе специальной военной операции на Украине. Напрашиваются аналогии с действиями Великобритании в период конфликта на Мальвинских островах", - добавил министр.