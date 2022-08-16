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Шойгу: США хотят втянуть Латинскую Америку в противостояние с Россией и КНР - РИА Новости, 16.08.2022
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Шойгу: США хотят втянуть Латинскую Америку в противостояние с Россией и КНР
Шойгу: США хотят втянуть Латинскую Америку в противостояние с Россией и КНР - РИА Новости, 16.08.2022
Шойгу: США хотят втянуть Латинскую Америку в противостояние с Россией и КНР
США стремятся нарастить влияние в Латинской Америке, пытаются втянуть страны региона в противостояние с Россией и Китаем, запускают антироссийские... РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T10:59
2022-08-16T13:06
в мире
сша
латинская америка
россия
сергей шойгу
великобритания
форум "армия-2022"
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КУБИНКА (Московская область), 16 авг - РИА Новости. США стремятся нарастить влияние в Латинской Америке, пытаются втянуть страны региона в противостояние с Россией и Китаем, запускают антироссийские информационные кампании, скрывают правду об операции на Украине, заявил во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу."Сегодня Латинская Америка сталкивается с серьезными вызовами в сфере безопасности из-за стремления американцев... политика США направлена на сдерживание взаимодействия стран региона с любым иным, неподконтрольным Вашингтону, полюсом силы. Цель этой политики - втянуть регион в противостояние с Россией и КНР, разрушить традиционные связи, заблокировать новые формы сотрудничества в военной и военнотехнической сферах", - сказал Шойгу на открытии Московской конференции по международной безопасности в рамках форума "Армия-2022".Он пояснил, что США пытаются сохранить влияние в регионе "в соответствии с положениями так называемой доктрины Монро". В то же время он пояснил, что либеральные ценности, приверженность которым рассматривается США как согласие жить в мире, основанном на их правилах, на самом деле маскируют истинную цель - нарастить военное присутствие, заблокировав тем самым возможность суверенного развития государств."В Латинской Америке запускаются антироссийские информационные кампании, скрывается правда о причинах и ходе специальной военной операции на Украине. Напрашиваются аналогии с действиями Великобритании в период конфликта на Мальвинских островах", - добавил министр.
https://ria.ru/20220815/minoborony-1809697377.html
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в мире, сша, латинская америка, россия, сергей шойгу, великобритания, форум "армия-2022"
В мире, США, Латинская Америка, Россия, Сергей Шойгу, Великобритания, Форум "Армия-2022"
10:59 16.08.2022 (обновлено: 13:06 16.08.2022)
 
Шойгу: США хотят втянуть Латинскую Америку в противостояние с Россией и КНР

Шойгу: США пытаются втянуть страны Латинской Америки в противостояние с Россией и КНР

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу на открытии X Московской конференции по международной безопасности
Министр обороны РФ Сергей Шойгу на открытии X Московской конференции по международной безопасности - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу на открытии X Московской конференции по международной безопасности
Читать ria.ru в
КУБИНКА (Московская область), 16 авг - РИА Новости. США стремятся нарастить влияние в Латинской Америке, пытаются втянуть страны региона в противостояние с Россией и Китаем, запускают антироссийские информационные кампании, скрывают правду об операции на Украине, заявил во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"Сегодня Латинская Америка сталкивается с серьезными вызовами в сфере безопасности из-за стремления американцев... политика США направлена на сдерживание взаимодействия стран региона с любым иным, неподконтрольным Вашингтону, полюсом силы. Цель этой политики - втянуть регион в противостояние с Россией и КНР, разрушить традиционные связи, заблокировать новые формы сотрудничества в военной и военнотехнической сферах", - сказал Шойгу на открытии Московской конференции по международной безопасности в рамках форума "Армия-2022".
Заместитель министра обороны РФ Александр Фомин - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
Вчера, 13:50
Замглавы Минобороны встретился с коллегой из Венесуэлы
Он пояснил, что США пытаются сохранить влияние в регионе "в соответствии с положениями так называемой доктрины Монро". В то же время он пояснил, что либеральные ценности, приверженность которым рассматривается США как согласие жить в мире, основанном на их правилах, на самом деле маскируют истинную цель - нарастить военное присутствие, заблокировав тем самым возможность суверенного развития государств.
"В Латинской Америке запускаются антироссийские информационные кампании, скрывается правда о причинах и ходе специальной военной операции на Украине. Напрашиваются аналогии с действиями Великобритании в период конфликта на Мальвинских островах", - добавил министр.
Министр обороны России Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
10:48
Шойгу заявил о срыве планов Запада изолировать Россию
 
В миреСШАЛатинская АмерикаРоссияСергей ШойгуВеликобританияФорум "Армия-2022"
 
 
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