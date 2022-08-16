https://ria.ru/20220816/shoygu-1809925979.html

Шойгу: США хотят втянуть Латинскую Америку в противостояние с Россией и КНР

Шойгу: США хотят втянуть Латинскую Америку в противостояние с Россией и КНР - РИА Новости, 16.08.2022

Шойгу: США хотят втянуть Латинскую Америку в противостояние с Россией и КНР

США стремятся нарастить влияние в Латинской Америке, пытаются втянуть страны региона в противостояние с Россией и Китаем, запускают антироссийские... РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T10:59

2022-08-16T10:59

2022-08-16T13:06

в мире

сша

латинская америка

россия

сергей шойгу

великобритания

форум "армия-2022"

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КУБИНКА (Московская область), 16 авг - РИА Новости. США стремятся нарастить влияние в Латинской Америке, пытаются втянуть страны региона в противостояние с Россией и Китаем, запускают антироссийские информационные кампании, скрывают правду об операции на Украине, заявил во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу."Сегодня Латинская Америка сталкивается с серьезными вызовами в сфере безопасности из-за стремления американцев... политика США направлена на сдерживание взаимодействия стран региона с любым иным, неподконтрольным Вашингтону, полюсом силы. Цель этой политики - втянуть регион в противостояние с Россией и КНР, разрушить традиционные связи, заблокировать новые формы сотрудничества в военной и военнотехнической сферах", - сказал Шойгу на открытии Московской конференции по международной безопасности в рамках форума "Армия-2022".Он пояснил, что США пытаются сохранить влияние в регионе "в соответствии с положениями так называемой доктрины Монро". В то же время он пояснил, что либеральные ценности, приверженность которым рассматривается США как согласие жить в мире, основанном на их правилах, на самом деле маскируют истинную цель - нарастить военное присутствие, заблокировав тем самым возможность суверенного развития государств."В Латинской Америке запускаются антироссийские информационные кампании, скрывается правда о причинах и ходе специальной военной операции на Украине. Напрашиваются аналогии с действиями Великобритании в период конфликта на Мальвинских островах", - добавил министр.

https://ria.ru/20220815/minoborony-1809697377.html

https://ria.ru/20220816/rossiya-1809922058.html

сша

латинская америка

россия

великобритания

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, сша, латинская америка, россия, сергей шойгу, великобритания, форум "армия-2022"