https://ria.ru/20220816/shoygu-1809921901.html

Шойгу: угроза террористических объединений на Ближнем Востоке сохраняется

Шойгу: угроза террористических объединений на Ближнем Востоке сохраняется - РИА Новости, 16.08.2022

Шойгу: угроза террористических объединений на Ближнем Востоке сохраняется

Несмотря на успехи в борьбе с терроризмом на Ближнем Востоке, угроза реванша террористических объединений сохраняется, заявил на открытии Московской конференции РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T10:46

2022-08-16T10:46

2022-08-16T12:27

ближний восток

россия

форум "армия-2022"

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Несмотря на успехи в борьбе с терроризмом на Ближнем Востоке, угроза реванша террористических объединений сохраняется, заявил на открытии Московской конференции по международной безопасности в рамках форума "Армия-2022" министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу."Несмотря на существенные успехи в борьбе с терроризмом на Ближнем Востоке, угроза реванша со стороны интернациональных террористических объединений сохраняется", - сказал Шойгу.По его словам, сирийские военные во взаимодействии с союзниками и партнерами и при поддержке Воздушно-космических сил России продолжают подавлять всплески террористической активности."Видим особую опасность в использовании курдского фактора для раскачивания ситуации в Сирии", - отметил Шойгу.Взаимодействие стран-гарантов в астанинском формате остается фактически единственным легальным и эффективным механизмом для решения проблем безопасности в Сирии, подчеркнул Шойгу. "Мы приветствуем расширение взаимодействия между сирийским руководством и арабским миром", - добавил министр обороны РФ.

https://ria.ru/20220723/vizit-1804442406.html

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ближний восток, россия, форум "армия-2022"