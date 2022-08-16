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Шойгу: угроза террористических объединений на Ближнем Востоке сохраняется - РИА Новости, 16.08.2022
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Шойгу: угроза террористических объединений на Ближнем Востоке сохраняется
Шойгу: угроза террористических объединений на Ближнем Востоке сохраняется - РИА Новости, 16.08.2022
Шойгу: угроза террористических объединений на Ближнем Востоке сохраняется
Несмотря на успехи в борьбе с терроризмом на Ближнем Востоке, угроза реванша террористических объединений сохраняется, заявил на открытии Московской конференции РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T10:46
2022-08-16T12:27
ближний восток
россия
форум "армия-2022"
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Несмотря на успехи в борьбе с терроризмом на Ближнем Востоке, угроза реванша террористических объединений сохраняется, заявил на открытии Московской конференции по международной безопасности в рамках форума "Армия-2022" министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу."Несмотря на существенные успехи в борьбе с терроризмом на Ближнем Востоке, угроза реванша со стороны интернациональных террористических объединений сохраняется", - сказал Шойгу.По его словам, сирийские военные во взаимодействии с союзниками и партнерами и при поддержке Воздушно-космических сил России продолжают подавлять всплески террористической активности."Видим особую опасность в использовании курдского фактора для раскачивания ситуации в Сирии", - отметил Шойгу.Взаимодействие стран-гарантов в астанинском формате остается фактически единственным легальным и эффективным механизмом для решения проблем безопасности в Сирии, подчеркнул Шойгу. "Мы приветствуем расширение взаимодействия между сирийским руководством и арабским миром", - добавил министр обороны РФ.
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ближний восток, россия, форум "армия-2022"
Ближний Восток, Россия, Форум "Армия-2022"
10:46 16.08.2022 (обновлено: 12:27 16.08.2022)
 
Шойгу: угроза террористических объединений на Ближнем Востоке сохраняется

Шойгу: угроза реванша террористических объединений на Ближнем Востоке сохраняется

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу на открытии X Московской конференции по международной безопасности
Министр обороны РФ Сергей Шойгу на открытии X Московской конференции по международной безопасности - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Министр обороны РФ Сергей Шойгу на открытии X Московской конференции по международной безопасности
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Несмотря на успехи в борьбе с терроризмом на Ближнем Востоке, угроза реванша террористических объединений сохраняется, заявил на открытии Московской конференции по международной безопасности в рамках форума "Армия-2022" министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.
"Несмотря на существенные успехи в борьбе с терроризмом на Ближнем Востоке, угроза реванша со стороны интернациональных террористических объединений сохраняется", - сказал Шойгу.
По его словам, сирийские военные во взаимодействии с союзниками и партнерами и при поддержке Воздушно-космических сил России продолжают подавлять всплески террористической активности.
"Видим особую опасность в использовании курдского фактора для раскачивания ситуации в Сирии", - отметил Шойгу.
Взаимодействие стран-гарантов в астанинском формате остается фактически единственным легальным и эффективным механизмом для решения проблем безопасности в Сирии, подчеркнул Шойгу. "Мы приветствуем расширение взаимодействия между сирийским руководством и арабским миром", - добавил министр обороны РФ.
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